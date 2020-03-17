2020-03-17T12:33:22+03:00
Общество

Ребёнок-СМАйлик Дима Тишунин из Тюмени пошёл на поправку

Малыш уже держит голову и передвигает ножками [видео]
Алена Кульмухаметова
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«Слёзы льются рекой от радости»: тюменский малыш Дима Тишунин с диагнозом СМА делает первые успехи после введения американской сыворотки. Фото со страницы instagram.com«Слёзы льются рекой от радости»: тюменский малыш Дима Тишунин с диагнозом СМА делает первые успехи после введения американской сыворотки. Фото со страницы instagram.com
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Ребёнок-СМАйлик (так называют детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия») из Тюмени идет на поправку. Димочка уже держит голову и передвигает ножками, пытаясь пуститься в пляс под музыку. Этой радостной новостью поделились родители мальчика в «Инстаграме».

Виктория и Александр Тишунины рассказывают, что каждый день они усердно занимаются с Димкой и первые результаты после введения «сыворотки жизни» уже заметны. К ребенку возвращаются утерянные им навыки и появляются новые. Ножки малыша начали оживать, он стал держать голову под определенным углом, чего раньше не мог сделать, и сидит, не теряя равновесия, без поддержки мамы и папы.

Дима сам держит голову. Фото со страницы instagram.com

Дима сам держит голову. Фото со страницы instagram.com

– На мяче Димочка начал держать голову под определённым углом. Но и так для него очень тяжело, и он здорово справляется с самой тяжёлой частью тела (он утерял этот навык в 6 месяцев), – пишет мама маленького тюменца.

Она рассказывает, что Димочка пляшет ножками под музыку, его ручки стали сильнее, а спинка окрепла.

Также родители Димы объяснили, почему они редко стали делиться в соцсетях успехами своего крохи. Причина тому – суеверие.

– Уже существует закономерность: как мы выложим Диму, то с ним что-то происходит. Хоть и не хочется в это верить, но кроме ваших добрых глаз, наверно, есть ещё и не очень добрые, – делится мама мальчика.

Первый раз они заметили такое, когда вернулись в Тюмень из Америки и поделились в прямом эфире своей радостью. В ту же ночь их малыш оказался на несколько дней в больнице с высокой температурой. Тишунины решили как можно реже показывать миру своего малыша, но вот скрывать первые успехи от лекарства они не стали.

– Сегодня мы решились и показываем вам результаты после терапии, чтобы снять переживания у многих касаемо лечения и его эффективности. Все мы видим, что Zolgensma работает и способна творить чудеса. Препарат имеет накопительный эффект. Для этого нужно время и упорная работа. Чем мы и занимаемся по несколько часов, – завершают свой пост родители.

Семья Тишуниных. Фото со страницы instagram.com

Семья Тишуниных. Фото со страницы instagram.com

Подписчики тюменской семьи поддерживают их как могут.

– Слёзы радости льются рекой. Тьфу-тьфу на него! Очень-очень рады вашим достижениям! Саша и Вика, Вы большие молодцы!

– Малыш, расти здоровым…

– Димочка, поправляйся, – пишут они в комментариях.

Подписчики Тишуниных также спрашивают, ведет ли семья сбор на реабилитацию малыша. На что Вика ответила, что никаких сборов они не ведут.

Напомним, семья Тишуниных начала собирать для своего пятимесячного сына 150 миллионов рублей для введения ему препарата, который способен остановить коварную и страшную болезнь. Всего один укол в американской клинике стоил нереально дорого для обычной тюменской молодой семьи. К новому году волшебник, пожелавший остаться неизвестным, перечислил на счета Тишуниных всю недостающую сумму, а в феврале 2020 года мальчику ввели препарат.

Битвой за жизнь своего ребёнка тюменская семья всколыхнула общественность. Они приложили большие усилия для того, чтобы о проблеме СМА услышали многие и подняли вопрос на высокий уровень в стране. После массовой огласки в СМИ вопрос об обеспечении дорогими лекарствами тяжело больных детей, в том числе и с СМА, рассмотрели в правительстве РФ.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин распорядился выделять деньги из бюджета на покупку иностранных препаратов по жизненным показаниям на лечение детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы.

Тюменский малыш Дима Тишунин с диагнозом СМА делает первые успехи после введения американской сыворотки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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