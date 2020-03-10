Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области со 2 по 9 марта 2020 года

Доброе утро, дорогие читатели! По традиции каждый понедельник мы открываем нашей рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Тюмени и Тюменской области, которые произошли со 2 по 9 марта 2020 года. Для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш дайджест.

1. На прошлой неделе в Тюмени чуть не случилась беда: с крыши дома № 3 на улице Орджоникидзе (это самый центр города) прямо на тамбур упала огромная глыба льда, разнеся его в щепки. К великому счастью, никто не пострадал, однако это всего лишь случайность. Один из жильцов дома незадолго до «сюрприза» вышел покурить, и его миновала участь быть погребенным под ледяной лавиной.

Местные жители рассказывают, что дом до плачевного состояния довела управляющая компания «УютСервисБыт». Ни уюта, ни сервиса горожане, проживающие в том доме, по их же словам, они так и не увидели.

– У нас тазики и кастрюли с ведрами стоят по всей квартире каждую весну. В комнатах сырость, плесень, отваливаются обои и выводить грибок нет смысла – нужен ремонт кровли. Звонили в УК, а там ответ: вы достали уже! – рассказывает Антонина.

Владельцы квартир в этом доме вспоминают, как буквально год назад били в колокола, рассылая сообщения по социальным сетям: «Звонили в управляющую компанию, дали заявку, что нужно чистить снег с крыши. Приехал мастер, зашел в другую квартиру в другом подъезде, спросил, капает ли у них с потолка, ему ответили «нет», и он скрылся в тьме могучей».

Кстати, в том же прошлом году жильцам пришлось несколько месяцев обходиться без канализации. Люди не выдержали и стали судиться с УК. Тогда те расторгли контракты в одностороннем порядке. Четыре месяца горожане обходились без «управляшки», а с февраля 2020 года обслуживать аварийный дом взялась компания «Единогласие».

О нависшей над их головами угрозе тюменцы сообщали за несколько дней до падения глыбы, но все их слова звучали в пустоту.

В настоящее время лед над тамбурами не свисает, однако будут ли решать вопрос с безопасностью жильцов дома № 3 на улице Орджоникидзе в УК «Единогласие» – пока не известно.

А пока инцидентом заинтересовались следователи, которые проводят проверку. Скорее всего, управляющую компанию оштрафуют за ненадлежащее содержание дома.

В Тюмени глыба льда снесла тамбур.Фото: Алена Кульмухаметова

2. Тюменка Анна Ануфриева (да-да, та самая!) снова разделась, однако на этот раз она не участвует в конкурсе от Playboy. Отчаянная девушка всего лишь рассказала в «Инстаграм» о похудении, ну и приложила к посту соответствующую фотографию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/764520" frameborder="0"></iframe> В Тюмени упавшая с крыши глыба льда едва не убила жильца.

Оказалось, что Аня всегда мечтала похудеть, с самого подросткового возраста. Пыталась отказаться от сладкого, но каждый раз срывалась.

«Оказалось, что это так не работает (через критику, ограничения), и понять это можно только через свой опыт. Мисс очевидность, ну правда. Когда я посмотрела на себя другими глазами – с любовью! Знаете, что я себе сказала? Ты прекрасна! У тебя милое лицо, прямой нос, красивые ушки, большие глаза, ровные зубы и чистая кожа – тогда как многие и этого не имеют – качают себе губы, клеят ресницы, переделывают носы и уши – у тебя все данные! Осталось только чуть-чуть похудеть (ага, на 11 кг), и всё, понеслось», – пишет на страничке в социальной сети девушка.

Напомним, 27-летняя госслужащая Анна Ануфриева, которая неоднократно заявляла о себе на местных конкурсах красоты, порадовала читателей мужского журнала Playboy откровенными фото. Аня долгое время лидировала в голосовании конкурса «Девушка года», но все это закончилось неудачей. На беду, после скандала, касающегося ее откровенных снимках, ей пришлось покинуть своё место работы.

На этом несчастья не закончились. Девушка заявила, что её выселяют из Тюмени. Спустя время Аня сообщила, что лишилась квартиры, которая была куплена в ипотеку. К счастью, девушка без работы не осталась: в конце января Ануфриева всё-таки нашла работу в одном из тюменских визовых центров.

Анна Ануфриева снова разделась. Фото из "Инстаграм" героини публикации.

3. Продолжаем следить за ситуацией 300-килограммовой тюменки, которую телеведущий Андрей Малахов назвал самой тяжелой женщиной в мире. Насколько эти слова соответствуют истине, не знаем, но вот то, что в практике местных врачей Любовь Нурдинова – самая большая пациентка, не вызывает сомнений.

– Максимальный вес у нас был 260 кг. К нам все приходят улыбчивые, толстые, но своими ногами. Обычно приходят осознанно, с улыбкой, начитавшись всего. А тут человека затащили – и заставляют быть счастливой, – возмущается лечащий врач Нурдиновой профессор Казбек Аутлев. – Пациентка почувствовала уверенность в себе, капризничает, отказывается вставать. С пациенткой непросто. Дома она лежала просто голая, у нее даже трусов нет. Сюда мы ее привезли в одеялах. О стеснении речь не идет: мужчины приходят и таскают ее, она свободно всё воспринимает.

Сейчас у женщины нормальные анализы. Благодаря гипокалорийной диете сахар пришел в норму. Любовь Михайловна питается специальными белковыми смесями для лежачих больных, пьет поливитамины, к рациону стали добавлять блюда девятого стола.

Волонтеры центра помощи «Милосердие» помогают поднять женщину уже недели две. Артём ходит к Любови Михайловне около полутора недель. Вначале на помощь врачам приходили шесть волонтеров, а сейчас в коридоре дежурят три человека. Мужчины помогают санитарам и врачам поставить ее на ноги, пересадить в кресло, потом снова вернуть на койку. Она лежит на спине, а после ее снова переворачивают.

Сама Любовь Михайловна говорит, что встать с кровати ей не дает живот. Однако при разговоре с больной понимаешь: в голове и правда большой груз. Жир сейчас не удалят – нельзя. Пластические операции выполняются не ранее чем через год после реконструкции желудка.

2 марта по видеосвязи «Нефтяник» провел коллегиальный консилиум с НИИ имени Алмазова. Профессор Аутлев озвучил применяемый метод лечения, предположил, что Любовь Нурдинову можно будет оперировать через две недели. Врачебный совет согласился с решением врача. 16 марта доктора повторят консилиум и назначат точную дату операции.

Самая тяжелая тюменка готовится к операции.Фото: Ирина Ромашкина

4. И снова в Тюмени произошел «голый» скандал. Правда, на этот раз он был не такой «голый», как в прошлый раз (речь идет об Анне Ануфриевой, о которой уже говорилось в этой статье). Лейтенанта внутренней службы УМВД России по Тюменской области Анастасию Долгову назвали «Мисс Сауна» за откровенные снимки в ее личном аккаунте в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/764752" frameborder="0"></iframe> О чём мечтает женщина весом более 300 килограммов?.Ирина Ромашкина

«До службы в полиции являлась танцовщицей GO-GO, clubersha. Не спешите злиться, между прочим, деятель культуры и досуга. Злые языки поговаривают об оказании эскорт-услуг высокопоставленным «покровителям», вплоть до сегодняшних дней. Спасибо за внимание! Настя любит вас и ценит», – обвиняют тюменку в социальных сетях.

Кстати, общественность разделилась на два лагеря. Одни утверждают, что ничего ужасного в таких снимках нет, другие – что женщина (да еще и страж порядка) не имеет права на откровения.

Имеют ли право хранители правопорядка на размещение личных фотографий на своих страницах или же в эпоху интернета служба в правоохранительных органах должна демонстрировать в соцсетях исключительно заветы присяги? Скоро мы узнаем ответ на этот вопрос.

В Тюмени женщину-полицейского захейтили из-за откровенных снимков. Коллаж - "Омбудсмен полиции".

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