Организатор праздников рассказала тюменцам, как удивить девушек 8 Марта

Тем мужчинам, кто привык откладывать все до последнего, организатор праздников из Тюмени рассказала, как удивить и порадовать даму сердца в Международный женский день, который празднуется 8 Марта.

- Если нужно быстро что-то придумать, вспомните, что девушка любит. Можно, например, подарить сертификат в картинг-центр или аквапарк, это драйв, скорость и эмоции. Либо выбирайте подарки для души и тела - сертификат в косметический магазин или spa-центр, - говорит руководитель агентства современных праздничных технологий Анна Павлова.

По словам девушки, сотрудники spa-центров рассказывают, что каждый год 8 Марта к ним прибегают мужчины и срочно покупают сертификаты. Еще секундное дело – приобретение билетов на концерт или оформление подписки на книжные ресурсы и онлайн-кинотеатры. Еще девушки обожают фотографироваться, потому подарочная карта к фотографу будет тоже хорошим сюрпризом. А чтобы фотосессия была необычной, можно заранее придумать концепцию, например, фото с живыми тропическими бабочками.

- Взрыв эмоций у девушек вызывают салюты из живых бабочек, воздушные шарики в коробке или подарки, упакованные в шар с конфетти. Это необычно и интересно, - говорит организатор праздников.