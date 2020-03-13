«Собака нечёсаная»: Алёну Водонаеву затравили на вечере встречи выпускников.

«Гадина гнилая» и «собака нечесаная» – так отозвались об Алёне Водонаевой её одноклассники на вечере встречи выпускников. К слову, школу коренная тюменка, звезда «Дома-2», журналист, телеведущая и писатель окончила в Тюмени аж в 2000 году.

Как оказалось, у Алёны не было выпускного. Вернее, праздник по случаю окончания школы был, но Водонаева его проигнорировала. Спустя 20 лет звезда надела шикарное платье и решила встретиться с ровесниками, пригласив их в шикарный ресторан. Оскорбления начались еще до прихода Алёны. За ее спиной одноклассники всячески ее обозвали, а при встрече накинулись за высказывания в соцсетях. Водонаева принялась оправдываться… Вы поверили?

На самом деле звездная выпускница самой скандальной телестройки страны приняла участие в съемках новой серии проекта «Однажды в России» на канале, который принес ей славу. Выпуск в эфир вышел 11 марта 2020 года. О том, что она стала актрисой, рассказала сама Водонаева в своём «Инстаграме».

– У меня не было школьного выпускного. Точнее, он был, но я на него не пошла, – признается Алёна. – Встречи одноклассников тоже обошли меня стороной. Точнее, я их. А вот сейчас, спустя 184 года со дня, как я окончила школу, в марте 2020 года наконец-то и на моей улице перевернулся грузовик с выпускными платьями. Я и мои одноклассники наконец-то встретились, – интригует тюменка.

И продолжает дальше:

– «Однажды в России» кто смотрел? Я ещё нет, но даже когда читала сценарий – смеялась. Актриса из меня, конечно, величайшая (иронизирует над собой звезда. – Прим. авт.), но, надеюсь, вам все понравилось, – заканчивает она свой пост.

Подписчицы Алёны Водонаевой оценили её игру: «Не ожидала вас там увидеть, но получилось очень смешно», «Я так мурлычу от ликования! Ты моя умничка. Не видела ещё выпуск, но думаю, у тебя получилось», «Алёна, хорошо играла глазками», «Актриса никакая, но очень жизненно получилось», – пишут они в комментариях.

Отзыв под постом оставили и представители программы. Они заявили, что снова ждут на съёмки передачи скандальную тюменку.