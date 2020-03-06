Идёт потепление: какая погода ожидается в Тюмени на праздничных выходных 7, 8 и 9 марта

Пятница, 6 марта, принесла в Тюмень довольно низкую температуру: ночью столбики термометра опустились до -14 градусов. Правда, переживать по этому поводу не стоит – уже в праздничные выходные 7, 8 и 9 марта в город вернётся мартовская оттепель.

СУББОТА, 7 МАРТА

По данным портала GISMETEO, в ночь с 6 на 7 марта ожидается переменная облачность, температура воздуха -5…-7 C. К утру воздух прогреется до -3, а после обеда вообще поднимется до 0 градусов. Осадков не ожидается, зато ветер будет дуть сильный (юго-западный) – со скоростью 8-15 м/с. Давление 760 мм. рт. ст., влажность воздуха ночью 75%, днём 59%.

Долгота дня: 11 часов 10 минут. Восход в 7.14, заход в 18.24.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

В ночь с 7 на 8 марта ожидается переменная облачность, температура воздуха около 0 градусов. Утром температура упадёт на один градус и пойдёт снежок, который прекратится после обеда. Скорость юго-западного ветра – 5-7 м/с с порывами до 12 м/с. Давление 761 мм. рт. ст., влажность воздуха утром 87%, днём 70%.

Долгота дня: 11 часов 14 минут. Восход в 7.12, заход в 18.26.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

Ночью 9 марта ожидается пасмурная погода, пройдёт небольшой снег. Температура воздуха ночью 0…-2 C, ближе к вечеру потеплеет до +2 градусов. Ветер юго-западный 4-6 м/с с порывами до 8 м/с. Давление 758 мм. рт. ст., влажность воздуха ночью 91%, днём 86%.

Долгота дня: 11 часов 19 минут. Восход в 7.09, заход в 18.28.

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