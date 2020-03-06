Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить в праздничные выходные 7, 8 и 9 марта 2020 года

Благодаря дамам, впереди – сразу три праздничных выходных. А это значит, что у тюменцев есть повод провести выходные в уютной семейной атмосфере. Для этого прекрасно подойдут кафе, рестораны и различные развлекательные заведения. Впрочем, в предстоящие выходные городская афиша предлагает тюменцам и весьма насыщенный культурный досуг. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 7, 8 и 9 марта 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

СУББОТА, 7 МАРТА

«Музыка Великого Поста»

Органный концерт. Фото: VisitTyumen

В католическом костеле святого Иосифа (ул. Ленина, 8) в 20 часов состоится органный концерт «Музыка Великого Поста». На старинном органе костела произведения из программы исполнит одна из лучших органисток России, главная органистка кафедральном собора св. Марии в Петербурге Марина Вяйзя. Тюменцам предлагают погрузиться в мир великой музыки Баха, Рейнкена, Муффата и поразмышлять о Вечном.

Стоимость: рекомендуемая сумма пожертвований при входе – 300 рублей. Места нужно забронировать заранее при помощи СМС, вайбера, ватсапа или телеграма по номеру 8-905-826-85-21. В сообщении укажите дату концерта, фамилию, количество желаемых мест, и вам будет прислано подтверждение брони.

«Весна встречает нас в Тобольске»

Тур в Тобольск. Фото: VisitTyumen

От областной библиотеки (ул. Орджоникидзе, 59) в 7.30 стартует праздничный однодневный экскурсионный тур «Весна встречает нас в Тобольске». Гостям города расскажут о заселении Сибири, о древних уграх, тюрках и славянах, походе Ермака, о первых русских крепостях и о населённых пунктах вдоль Тобольского тракта.

Во время экскурсии гости посетят Абалак (туркомплекс «Белая Сова», храмы Абалакского мужского монастыря), Тобольск (аллея Декабристов, сквер П. Ершова, Нижний город Тобольска, смотровые площадки кремля), сам кремль (внутренний двор, Гостиный двор, Софийский собор), музей (уникальный музей кости, знакомство с Минсалимом, мастер-класс «Подарок к 8 Марта). Обед включён в стоимость. Возвращение в Тюмень – примерно в 21.30

Стоимость: взрослые – 2500 рублей, дети – 2300 рублей. Бронь и подробности: +7 (3452) 27-31-17, 8-919-951-91-56, 8-922-266-19-21 (Viber, WhatsApp).

«Засыпает»

Выставочный проект "Засыпает". Фото: VisitTyumen

В «Конторе пароходства» (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) в 18.30 стартует выставка «Засыпает» о сновидениях и следах, которые остаются после нас. Автор Александра Мельникова живёт в деревне, поэтому в своих работах размышляет о буднях в сельской местности. При помощи арт-объектов, видеоматериалов, живописных холстов и графики эта тема будет раскрыта.

Расскажет Александра и то, почему «Засыпает» актуален для Тюмени и сколько времени понадобилось на его создание. Вместе с посетителями выставки автор обсудит, что такое современное искусство, как происходит творческий процесс создания произведения и многое другое.

Вход: свободный, регистрация здесь.

Спектакль «Шукшин, мон амур»

"Шукшин, мон амур". Фото: VisitTyumen

В Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) в 12 часов состоится показ спектакля «Шукшин, мон амур». В постановке расскажут о трагедии маленького человека: можно ли вывести деревню из человека, если из деревни его вывезли? Насколько сложная судьба простого человека? Спектакль – китч высочайшей пробы о русской душе, честный разговор по душам с душевными людьми.

Стоимость: 300–1000 рублей. Билеты можно купить здесь.

«Резная сказка Тюмени»

От сквера «Прощание» в 15 часов стартует двухчасовая пешеходная экскурсия «Резная сказка Тюмени», в ходе которой все желающие смогут познакомиться с купеческими особняками и их историей, богатыми наличниками и резным убранством усадеб. Тюменцы узнают, какими элементами декора любили оформлять свои дома купцы, что символизируют орнаменты и как появилась тюменская домовая резьба. Экскурсию ведет мастер-реставратор Святослав Шитов, который сам восстанавливал многие резные украшения. В конце экскурсии гостей ожидает мастер-класс по изготовлению деревянной сибирской игрушки.

Стоимость: взрослые – 600 рублей, дети, студенты и пенсионеры – 500 рублей. Телефон для брони: 735-666.

Фестиваль официальной лиги «ЗАПСИБ»

Фестиваль официальной лиги ЗАПСИБ. Фото: VisitTyumen

Во Дворце творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46) в 19 часов состоится фестиваль официальной лиги «ЗАПСИБ». Двадцать молодых команд КВН из Екатеринбурга, Ярославля, Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Магнитогорска, Москвы, Самары, Новосибирска, Красноярска, Тюмени, ХМАО, Тюменской и Свердловской областей поборются за выход в юбилейный сезон лиги «ЗАПСИБ».

Стоимость: 200–300 рублей, купить билет можно здесь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

«Академия смеха»

Академия смеха. Фото: ТБДТ

В Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) в 18 часов состоится показ спектакля «Академия смеха». Это остроумная, ироничная комедия о том, как драматург театральной труппы приходит к только что назначенному цензору при отделе общественной безопасности токийской полиции, чтобы получить разрешение на постановку новой комедии.

Стоимость: 300–800 рублей.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

Дождливый день в Нью-Йорке. Фото: Кинопоиск

В Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74/4) состоится показ фильма Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Главные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу, Диего Луна и другие. По сюжету молодая пара отправляется в Нью-Йорк, так как юноша мечтает показать девушке город, в котором он вырос. Всё складывается удачно, и девушку отправляют взять интервью у одного известного режиссёра. Однако этот дождливый день изменит их жизни навсегда: парень встречает старую подругу, а девушка с головой уходит в мир богемы.

Стоимость: депозит – 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре. Фильм транслируется на английском языке с русскими субтитрами.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

Конная прогулка с пикником

Конная прогулка с пикником. Фото: VisitTyumen

От гостиницы «Восток» в 10 утра стартует лёгкая однодневная конная прогулка по лесу с фотосессией и вкусным обедом. В 11 часов на автобусе гости приезжают в Горьковку, знакомятся и кормят лошадок, а затем начинается самое интересное – катание на животных по лесу. Будет проходить фотосессия, так что сможете добавить в свой «Инстаграм» красивые весенние кадры.

Стоимость: взрослые – 2900 рублей, дети до 12 лет – 2600 рублей. Сюда входит: трансфер из Тюмени и обратно, часовая конная прогулка по лесу, фотосессия с фотографом, аренда барбекю-домика, горячий обед и услуги инструктора. Запись: +7-982-977-68-16.