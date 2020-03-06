Просторный двор на улице Щорса в Тюмени ждет реновация

Двор на Щорса, ранее освобожденный от аварийных домов, благоустроят и озеленят уже в 2020 году. Бюджет на это не планировали: администрация Тюмени построит новое общественное пространство за счет сэкономленных средств. На выездном совещании по объектам благоустройства Центрального административного округа глава Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что этот пустырь требует внимания.

Во дворе на Щорса будет хоккейный кортФото: Ирина Ромашкина

– Проектная документация была разработана, в концепте предусматривается строительство спортивных объектов, турников и хоккейный корт. Бюджета на эту территорию не было. Сейчас активно проводятся мероприятия с размещением заказов, есть экономия. Эти средства мы будем направлять на те объекты, где уже разработана проектная документация и есть острая необходимость провести реконструкцию. Поэтому техническое задание уже есть. Думаю, что мы сможем включить двор в работу уже в 2020 году, – пояснил глава города.

По техзаданию здесь высадят около 70 деревьев – лиственниц, елей, лип. В дворовом парке выложат пешеходные тротуары, засеют газон, поставят более 30 опор и светильников, отремонтируют проезжую часть двора и стоянку. Завершить строительство планируют 1 ноября 2020 года.

Во дворе заменили ливневую канализациюФото: Ирина Ромашкина

По дворам

Большой двор на ул. Хохрякова, 69, 71, ул. Свердлова, 57, ул. Советской, 84, ул. Немцова, 72 площадью более 17 кв. м избавился от слякоти. Здесь отремонтировали систему водоотведения, организовали проезды, парковку на 94 места, из них 15 – для инвалидов. На крыльцах подъездов установили пандусы. Во дворе отремонтировали отмостки, заменили оборудование на спортивной, детской игровой, хозяйственной площадках, а также опоры освещения.

Руслан Кухарук подчеркнул, что при разработке проектов объектов благоустройства в первую очередь решается вопрос о переустройстве инженерных сетей и водоотведения.

– Если есть возможность водоотведения в централизованную систему, так и делаем. Эти мероприятия проводились в 2019 году, продолжаем в 2020 году. Там, где это невозможно, устраиваются дождеприемники, чтобы не было подтопления. В центре города есть центральная канализация. На обустройство ливневой канализации в Центральном административном округе выделят дополнительные средства, – пояснил мэр города.

На обустройство ливневой канализации в Центральном административном округе выделят дополнительные средстваФото: Ирина Ромашкина

Предстоит благоустройство двора на ул. Орджоникидзе, 51. Здесь отремонтируют наружное освещение, проезды, площадки, тротуары, водоотведение, отмостки, восстановят озеленение, обеспечат доступ маломобильным группам населения. Во дворе будет турниковая зона с травмобезопасным покрытием, а также детская площадка. К работе приступят 1 мая, завершат к 30 октября.

Всего в центре города благоустроят 12 дворовых территорий. Также в 2020 году планируют озеленить пустырь на ул. Семена Шахрина. По словам Руслана Кухарука, есть обращение от жителей, чтобы в районе поселка Березняки была территория, где можно отдохнуть.

По проектам

Мэр Тюмени дополнил: на уровне федерации рассматривается вопрос о введении в нормативы жилищно-коммунального хозяйства такого понятия как «семейная городская среда». Нормативные показатели предусмотрят не только наличие детских садов и школ в районе, но и расстояния от жилой застройки до объектов образования, спортивной инфраструктуры и так далее. Если понятие введут в единую нормативную базу, то эти показатели будут общеобязательными.

– Если эта инициатива будет принята, думаю, что Тюмень просто продолжит ту работу, которая выполняется. На сегодняшний день при комплексном подходе к благоустройству дворовых территорий, при выполнении строительно-монтажных работ, при работе с улично-дорожной сетью мы закладываем в обязательном порядке и велодорожки, и возможность добраться до того или иного объекта здравоохранения, спорта. Думаю, что если показатели будут утверждены, то Тюмень готова к этому, – заявил Кухарук.

Высота дамбы будет достигать пяти метровФото: Ирина Ромашкина

Кроме того, на выезде проверили ход работ по благоустройству парка «Заречный». Сегодня здесь от ул. Астраханской до аквапарка «ЛетоЛето» возводят дамбу, рабочие АО «Мостострой-11» завершают отсыпку. Ее делают с применением бентонита – глинистый минерал разбухнет от воды, тем самым улучшит гидроизоляцию.

Заречный парк облагородят: здесь будет водопад, сухой фонтан, ручьи. Любоваться видом набережной Туры жители смогут на балконах с дамбы. Сам парк благоустроят. Однако местный памятник «Морякам России» уберут.

– На сегодняшний день с представителями ветеранской организации этот вопрос был отработан. Чтобы не причинить какой-либо ущерб этому объекту, мы его демонтируем, он будет находиться на ответственном хранении. В дальнейшем определим место, где установим памятник, и благоустроим территорию, – сообщил Руслан Кухарук.

В 2020 году «Мостострой-11» приступил к первому этапу работ. Сейчас строители укрепляют берег: забили шпунтовые сваи, устанавливают анкерное оборудование. Высота сооружения, в зависимости от рельефа, будет от 2,5 до 5,2 метра, протяженность – 550 метров. Работы завершат осенью 2020 года.

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