Андрей Киселев прокомментировал законопроект об изменении имущественного ценза в Тюменской области

Глава департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселев прокомментировал предстоящее внесение изменений в региональный закон о порядке учета граждан, нуждающихся улучшении жилищных условий.

– Губернатор внес ряд инициатив по изменению критериев определения категорий нуждающихся. Решено изменить совокупную стоимость имущества, в соответствии с которой семья может или не может быть поставлена на учет как нуждающаяся. В первую очередь эти нормы коснутся инвалидов, семей, имеющих в своем составе инвалидов, а также многодетных семей, – отметил Андрей Киселев.

Таким образом, изменяется механизм определения имущественного ценза, который учитывается при признании граждан нуждающимися в жилых помещениях, которые предоставляются из областного жилфонда. Это инвалиды, ветераны боевых действий, работники бюджетной сферы.

На сегодняшний день нуждающимися не признаются граждане, имеющие в собственности, кроме жилого помещения, имущество стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Однако, с учетом изменяющихся социально-экономических условий предлагается имущественный ценз устанавливать исходя из нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (18 кв. м) и средней рыночной стоимости 1 кв. м площади жилого помещения, устанавливаемой Минстроем РФ на 1 квартал соответствующего года по каждому региону (на 1 квартал 2020 года для Тюменской области это 44 883 рубля). Таким образом, на 2020 год размер имущественного ценза составит 807 894 руб.

В последующие годы размер имущественного ценза каждый год будет индексироваться с учетом изменения размера средней рыночной стоимости. При его расчете не будет учитываться стоимость автомобиля, оборудованного средствами управления для лиц с различными патологиями нижних конечностей. Это обусловлено тем, что предоставление такого транспорта обусловлено необходимостью предоставить определенным категориям граждан равные возможности для передвижения.

Для малоимущих многодетных семей, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, новый законопроект предлагает не учитывать долю в праве собственности на жилое помещение, приобретенную несовершеннолетними детьми в порядке приватизации.

– Это вполне логично, поскольку, как известно, в соответствии с законодательством о приватизации жилищного фонда, несовершеннолетний обязан наравне С родителем обязан участвовать в процессе приватизации. Исключить его из состава семьи, получающей долю в жилом помещении, законодательно невозможно. Поэтому объективно стоимость квартиры или доли, которую несовершеннолетний получил в результате приватизации, не следует включать в общий перечень имущества, – пояснил директор областного департамента имущественных отношений.

Он отметил, что такие поправки носят социальный характер, это позволит более справедливо и эффективно решать проблемы семей, испытывающих жилищные трудности. В правительстве ожидают, что законопроект будет поддержан уже на одном из ближайших заседаний Тюменской областной думы. В этом случае есть вероятность, что уже в апреле после подписания соответствующего распоряжения губернатором новый закон вступит в силу и будет обязательным для исполнения во всех муниципалитетах региона.

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