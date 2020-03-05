Георгий Шебаев: «Мы в Тюмени нашествие коронавируса уже благополучно пережили»

Кандидат медицинских наук Георгий Шебаев прокомментировал сложившуюся в мире ситуацию вокруг коронавируса. По его мнению, тюменцы уже благополучно пережили нашествие заболевания. Если говорить серьезно, то он нисколько не был удивлен, узнав в январе, что один из первых двух пациентов на территории России, вернее пациентка, студентка из Китая, пораженная коронавирусом и уже благополучно выздоровевшая, была выявлена именно в Тюмени.

– Перебравшись в Тюмень год назад по работе, я уже привык, что этот город впереди планеты всей. Поэтому где же, как не в Тюмени, появиться сначала первой заболевшей, а потом и благополучно перенесшей коронавирус пациентке. Даже в том, что это студентка из Китая, есть определенная прогрессивность и гендерная справедливость, – говорит Шебаев.

По его словам, четкость в подаче информации и слаженность действий, проявленные местной властью при информировании населения о происходящем, стали настоящей прививкой от паники из-за коронавируса, которую так хотелось бы иметь врачам во всем мире.

– В голове очень уютно уложились факты о том, что вирус существует, даже где-то рядом, на соседней улице, но, если действовать четко по инструкции, всё будет хорошо. Про коронавирус уже стали забывать, отменили карантин в школах, масочный режим в лечебных учреждениях, начали задумываться об отпуске. Но за последние две недели ситуация в мире стала явно более напряженной. Дрейфующий круизный лайнер, пустынные улицы Милана, обмен нотами между послом Китая и мэром Москвы – всё это окончательно разрушило сложившуюся в голове тюменскую идиллию, и на ее месте стала быстро расти неопределённость и паника, – считает мужчина.

Георгий Шебаев отмечает, что мир стал другим. Так, увеличилась скорость передачи информации и изменились способы обмена ею. Как раз в такие моменты это остро чувствуется.

– Зачем люди сознательно, красиво и жестоко врут, раздувая истерию? Вопрос психиатрический и риторический, это новая реальность. Мы склонны верить невеждам и охотникам за хайпом. В этом смысле мы мало чем отличаемся от наших средневековых предков, которые ничего не знали о чуме и придумывали разные небылицы о способах распространения этой особо опасной инфекции и методах борьбы с ней. Но тогда у человечества не было необходимых знаний о том, как предотвращать, останавливать и лечить болезнь, вымирали целые деревни, – рассказывает кандидат медицинских наук.

Георгий Шибаев начинает проводить параллели с другими вспышками инфекций. Он предполагает, что, если перенестись во времена, когда бушевала «испанка», никто бы серьезно не воспринял цифры, которые передаются сейчас в официальных источниках.

– Если ситуация, подобная нынешней, произошла бы 20 или 30 лет назад, то на весь мир по телевизору звучали бы официальные рапорты о том, что выявлен возбудитель, определены очаг инфекции и способ передачи, созданы экспресс-тесты для диагностики, а специфическая терапия и вакцина уже на подходе и вот-вот будут внедрены в клиническую практику, а пока сидите дома в маске и мойте руки каждый час. Не смог я себя уговорить, что развивающаяся паника и грядущий хаос не имеют ничего общего с реальностью. Я понимал, что надо обратиться к авторитету, но никак не мог определить, кто же им станет. В то же время мне было понятно, что в этом объёме бесполезной информации надо кому-то довериться и на кого-то положиться. Если мне, человеку с высшим медицинским образованием, стоит больших усилий не поддаться обсуждению того, как Трамп подкинул в Китай коронавирус через спам в электронной почте, то чего хотеть от окружающих с меньшим багажом специальных знаний? – спрашивает Георгий Шебаев.

По его словам, «помощь пришла, откуда не ждали» – от Марка Цукерберга. Медик говорит, что прочитал пост Цукерберга, где тот сообщает, что «Facebook понимает всю ответственность по распространению проверенной информации и недопущению паники и хаоса, что ВОЗ будут предоставлены бесплатно все возможности по доведению информации, что будут заблокированы все, кто предлагает уникальное средство от коронавируса и пытается сделать на этом деньги».

– Всё это, безусловно, вызывает уважение и успокаивает. Но тем не менее мы же все знаем, что Цукерберг придумал FB, чтобы захватить мир, а после покупки WhatsApp это уже бессмысленно скрывать, поэтому надо было опереться еще на кого-то, вернее, как оказалось, на что-то, и опять дал подсказку Марк Цукерберг в своем посте. Всемирная организация здравоохранения. Может, конечно, они и бюрократы бессердечные, но люди там работают точно неглупые, а может, даже и умные, раз не взяли меня в свое время на работу. Сразу бросилось в глаза, что в английском варианте сайта больше информации, чем на русском. Тут бы и я сгодился, хотя бы перевел, – говорит Шебаев. – Полезный раздел «Вопросы и ответы». Зайти, почитать, вдох-выдох, помедитировать и успокоиться, почувствовать, как отступает мракобесие. Затем можно развлечься: развеселил раздел «Мифы и ложные представления». Вопросы от «Может ли вирус передаваться через укусы комаров?» и «Является ли детская моча средством профилактики новой вирусной инфекции?» до «Помогает ли кокаин защититься от коронарвируса?» и «Безопасно ли получать посылки из Китая?». Вопросы, действительно важные! Зайдите на сайт ВОЗ, посмотрите сами этот раздел. Не могу удержаться от спойлера: всё не так просто, на мочу и кокаин в этой непримиримой борьбе человечество может не рассчитывать. Нигде не используется слово «эпидемия», только «вспышка». Не достигнут эпидемический порог, даже в провинции Ухань, где наибольшее число заразившихся – 67 217 человек на 59 млн. населения. На 4 марта в мире подтверждено 90 870 случаев (новых 1922), в Китае 80 304 случая (130 новых). Подтверждено 2946 случаев смерти (31 новых) В остальном мире вирус выявлен в 72 странах, умерло 166 человек. В Китае прирост количества вновь инфицированных постепенно снижается. В Европе 3471 заболевший (85 умерших), большинство заболевших в Италии – 2501. В России три случая. Летальность составляет 3,4%, причем она существенно выше в группе пациентов старше 60 лет, особенно в группе пациентов с сопутствующими заболеваниями легких и сердца. Кроме того, вероятность заболеть существенно возрастает после 50 лет, до этого возраста вероятность меньше 1%.

Наиболее распространённые симптомы неспецифичны и могут быть проявлением другой респираторной инфекции (лихорадка, сухой кашель, слабость до изнеможения, боль в мышцах, озноб, редко тошнота и понос), насморк не характерен. Заболевание в легкой форме протекает порядка двух недель, а в тяжелой форме – около 4–6 недель. 20% заболевших нуждаются в госпитализации. Заражение в 75–85% случаев происходит воздушно-капельным путем. Специфической терапии пока нет, поэтому нужно существенные усилия приложить для нераспространения инфекции.

Кандидат медицинских наук приводит рекомендации из поста. Так, следует регулярно мыть руки и обрабатывать антисептиком, не реже чем раз в два часа менять маску. Носить ее надо так, чтобы были полностью закрыты нос и подбородок. Также нужно прикрывать рот и нос при кашле и чихании и соблюдать дистанцию минимум один метр в общественных местах. При появлении симптомов, особенно после контактов с людьми, приехавшими из Китая, надо срочно обратиться за медицинской помощью. Следует избегать контакта и не употреблять в пищу сырые или не прошедшие достаточную термическую обработку продукты животного происхождения, передает «Наш город».

– С одной стороны, стало понятнее и спокойнее, что, скорее всего, всё закончится выводом, что это очень опасная, но все-таки сезонная вспышка новой вирусной инфекции, с другой стороны, проблема не только в том, что «заболеть – не заболеть», но и вылечить заболевших и агрессивно сдерживать распространение коронавируса. Для адекватного лечения заболевших не хватает больничных коек, но пока Китай справляется. Все видели, благодаря интернету, как резво там строятся больницы. Национальный проект «Здравоохранение» может только позавидовать таким темпам. Масок не хватает, и, по подсчетам ВОЗ, необходимо увеличить их производство на 40%. Кто-то опять скажет, что это всемирный заговор чиновников от здравоохранения, чтобы выбить дополнительные средства на свое существование. Тут возразить нечего, буду ждать, что завтра скажет Цукерберг. А если уж совсем-совсем серьезно, то смотрите сайт ВОЗ. Это информативный и понятный ресурс с постоянно обновляющейся информацией по коронавирусу. Есть свои плюсы в легкой доступности информации в современном мире. Интернет непредсказуем, но создается иллюзия, что можно попытаться управлять сначала своими эмоциями, а потом тем потоком информации, который льется на нас из каждого онлайн-утюга, – считает кандидат медицинских наук Георгий Шебаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/763592" frameborder="0"></iframe> Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

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