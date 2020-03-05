«Выглядит на 20»: В Тобольске четырнадцатилетняя школьница ждет ребенка от разведенного мужчины

Восемь месяцев беременности – таков срок у ожидающей малыша от взрослого дяди школьницы из Тобольска. Девочка продолжает посещать школу, а ее родители в это время ищут способ "наказать злодея, укравшего детство у их ребенка". Корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» знакомая обеих сторон тоболячка, пожелавшая остаться неизвестной, назовем ее Ириной, рассказала, что ранее Александр (имя изменено прим.ред.) был женат, но развелся и принялся часто навещать 14-летнюю школьницу.

Дружба между 32-летним мужчиной и дочерью сильно была не по нраву маме девушки. Женщина много работает, чтобы прокормить семью, дома почти не бывает, а после смены занимается домашними хлопотами. Отец Насти уехал на Украину, а потому не видит, как его дочь проводит свободное время. Понимая, что взрослый знакомый слишком часто навещает ее Настю (имя изменено прим. ред.) мама школьницы стала возмущаться.

Александр, вроде бы, послушал мать своей новой подруги. Тоболячка перестала видеть его в своем доме.

- Понимаете, мать-то на работе все время, а дочь дома., - рассказывает Ирина. - Александр мог свободно приходить домой к школьнице, не пересекаясь с ее мамой. Девочка и не выглядит на свой возраст, ей можно дать все 20! Я не защищаю Александра, но девчонка не давала ему прохода, все твердила о любви. Она и сейчас защищает его, говорит, что все было по взаимному согласию, - делится она.

Тоболячка рассказала, что тесная дружба между разведенным мужчиной и школьницей началась еще год назад, когда Александр расстался со своей супругой. Общение между друзьями были тесные.

- Настя сама часто названивала взрослому дяде и приглашала его в гости. Чем это обернулось – видите сами, - добавляет она.

Ирина вспоминает, что после случившегося, у мамы школьницы был шок. О беременности своей дочери она узнала только в феврале, а через месяц девчонка уже подарит ей внука. Значение тому, что дочь сильно округлилась, тоболячка не придала. Она была уверена, что девочка поправилась из-за гормонального сбоя. Перед новым годом весь класс проходил медицинский осмотр, гинеколог также беременности у школьницы не заметила.

Малыш у девочки вот вот появится на светФото: pixabay.com

- Да она и не могла заметить. Если несовершеннолетняя школьница говорит, что не ведет половую жизнь, на кресло (акушерское прим.ред.) ее усаживать не станут, - добавляет она.

Предполагаемый отец ребенка в этой преступной ситуации повел себя крайне странно. По словам Ирины, мужчина, когда Настя сказала ему от отсутствии у нее месячных, заверил ее, что она не беременна, а задержка связана с гормональным сбоем. Школьница начала поправляться и на трех месяцах беременности ее возлюбленный, видимо, испугавшись огласки и наказания за интимную связь с малолеткой, начал давать ей таблетки, провоцирующие выкидыш. К счастью, этого не произошло. Когда скрывать животик стало бессмысленно, Настя рассказала о том, что скоро станет мамой.

Будущая бабушка сначала отправилась с дочкой к гинекологу, а после - в полицию, где написала заявление, чтобы по всей строгости наказать преступника, совратившего ее дочь. Ирина поделилась еще одним моментом: взрослого возлюбленного школьницы подозревают в «минировании» больницы.

В начале февраля в микрорайоне Иртышский города Тобольск утром были эвакуированы из, школы и детского сада весь персонал, посетители и дети. Кто-то позвонил в больницу и заявил о минировании медучреждения. Случилось это как раз в тот день, когда мама с Настей собирались к гинекологу для постановки на учет по беременности и оформлению необходимых справок. Прибывшие на место ЧП экстренные службы взрывчатых веществ или устройств не обнаружили. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело о заведомо ложном акте терроризма. Хулигана нашли быстро. Им оказался тоболяк 1988 года рождения. Ирина говорит, что переполох в больнице навел друг Насти.

В следственном комитете Тюменской области факт того, что лжеминер и совратитель одно и то же лицо – не стали подтверждать, ссылаясь на тайну следствия, но о преступлении в отношении школьницы рассказали.

- В производстве следственных органов СУ СК по Тюменской области находится уголовное дело по факту совершения преступления в отношении несовершеннолетней 2005 года рождения в городе Тобольске. Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Более подробная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - сообщила представитель пресс-службы областного следственного комитета Анастасия Лепехина.

Также в ведомстве попросили не распространять информацию, которая может навредить беременной школьнице.