Топ-6 советов от тюменских медиков, как не заболеть весной 2020-го гриппом и ОРВИ

Тюменские медики напоминают о необходимости профилактики ОРВИ и гриппа, даже несмотря на снижение показателя заболеваемости. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в регионе показатель ниже эпидемиологического порога на 52% и на 7% ниже показателя заболеваемости прошлой недели. Это связано с сознательностью населения, которое не забывает о мерах предосторожности.

Чтобы не подцепить никакую заразу, очень важно следовать основным правилам:

– не занимайтесь самолечением, чтобы избежать осложнений. Особенно это касается групп риска (беременных женщин, мам с детьми, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями). При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу или вызовите его на дом;

– носите маску, которая должна закрывать рот и нос, меняйте её каждые два часа;

– чаще мойте руки с мылом, не трогайте лицо;

– любыми способами улучшайте иммунитет;

– избегайте контакта с заболевшими людьми;

– чаще проветривайте помещения, увлажняйте воздух в квартирах и проводите влажную уборку.

В департаменте подчеркнули, что в поликлиниках приняты все меры для того, чтобы максимально быстро принять заболевшего и назначить ему лечение. Пугаться не стоит: это ежегодная ситуация, которая не является чем-то критическим – все медицинские работники действуют согласно имеющимся нормам.

– Вы можете вызвать врача или неотложную помощь на дом либо обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинике по электронной очереди. Просим терпимо относиться к тому, что в поликлиниках имеется очередность, так как в эпидсезон действительно поступает большое количество заболевших, – заключила пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как не заболеть гриппом и не подхватить ОРВИ в 2020 году: топ советов от тюменского Роспотребнадзора

Во время активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций жителям Тюменской области советуют обратить внимание на меры предосторожности. С учётом того что бациллы заразны и передаются воздушно-капельным путём, необходимо предотвратить заражение себя и обезопасить окружающих (подробнее)