В сети появилась полная версия вечеринки тюменского следователя, где гости кричали «АУЕ» и «Жизнь ворам»

У нашумевшего видео с возгласами «Жизнь ворам» и «АУЕ», где празднует повышение следователь следственного управления Следственного комитета по Тюменской области Рафик Аглиуллин и его товарищи по службе, появилось продолжение. Автор видео Денис Девкин, более известный под ником Денис Татарин, уверял, что силовики на кадрах ему малознакомы.

Версия Девкина «увидел малознакомых сотрудников: хотел поздравить, потом сказал в шутку «АУЕ, жизнь ворам!» рассыпается впрах. Ранее, мужчина рассказывал, что опубликовал в «Инстаграм» только часть ролика. Накануне в соцсетях появилось полное видео празднования по случаю повышения уже уволенного следователя. Кадры подтверждают, что гости вечеринки хорошо знакомы с автором ролика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="168" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/765610" frameborder="0"></iframe> Появилась полная версия видео с вечеринки тюменского следователя, где гости кричали «АУЕ» и «Жизнь ворам».

Видео начинается с момента как теперь уже бывший следователь Рафик Аглиуллин, по традиции, выпивает 200 грамм водки из граненого стакана, на дне которого лежит только что полученная звездочка майора юстиции. Рафик вынимает звезду и кладет на плечо своей черной футболки.

- Господа офицеры, разрешите представиться. Следователь по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел преступлений прошлых лет следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области майор юстиции Аглиуллин Рафик Фаритович, - завершает он на одном дыхании.

Вокруг слышатся крики «уррра», а Денис Девкин продолжает съемку, находясь в непосредственной близости от виновника торжества. После звучат тосты и продолжается ставшая известной общественности 30-секундная часть ролика.

Рафик Аглиуллин. Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской области

В группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» автор поста с видеороликом говорит следующее:

- Как оправдывался Денис Девкин, автор видео, он просто увидел в заведении «пару знакомых лиц». И так действительно можно подумать, если посмотреть короткую – версию видео, однако в сети свободно можно найти и полную двухминутную! Вопросов после нее не остается…После просмотра полной версии видео смешно смотреть на его оправдания, - завершает он свою мысль.

В то же время подписчики паблика заступаются за потерявшего работу Рафика.

- Не судите о человеке только по его друзьям. Помните, что друзья у Иуды были безукоризненны, - комментирует Павел Телух.

- Пьяные менты расслабились, а борода их подставил. Пить надо меньше, а лучше вообще не пить, - пишет Дядя Серёжа.

Напомним, после шумного «обмывания погонов» Рафик Аглиуллин был уволен из следственного комитета Тюменской области по статье. Многие гости праздника пошли на понижение или получили выговоры, а автор провокационного ролика попытался оправдаться очередным видеопостом в соцсетях.

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