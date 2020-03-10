Какая погода в Тюмени будет с 11 по 15 марта: публикуем подробный прогноз на неделю

Короткая рабочая неделя с 10 по 13 марта не порадует тюменцев погодой. Дожди, прохладный ветер и облака ожидаются в ближайшие семь дней.

Так, синоптики прогнозируют, что утро среды, 11 марта, начнется с дождя и сильного юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет около нуля, днем столбики термометров поднимутся до плюс 4 градусов. Заморозки ночью не ожидаются.

В четверг, 12 марта, почти весь день будет ясно, изредка набегут облака. Ветер стихнет до 5 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 5 градусов. Ночью будет около нуля градусов.

Последний рабочий день недели, пятница, 13 марта, будет дождливым и пасмурным. Выходить из дома лучше в непромокаемой обуви и с зонтом. Заморозки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 3 градусов.

В субботу ветер с юго-западного сменится на западный, и его порывы будут достигать 16 метров в секунду. К ветреной погоде утром добавится дождь. Днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит плюс 4 градуса. Ночью похолодает.

В воскресенье, 15 марта, утром на улице будет минус 3 градуса и пасмурно. Днем температура воздуха составит около нуля, к вечеру станет теплее на один градус. В течение дня ожидается мокрый снег, после обеда – снег с дождем. К ночи осадки усилятся. Сырую погоду будет сопровождать ветер переменных направлений с порывами до 12 метров в секунду.

В целом на протяжении всех дней средняя температура воздуха составит выше ноля, что будет способствовать активному таянию снега. Следующая неделя с 16 по 22 марта ожидается прохладнее текущей, с дождями и заморозками.

По данным синоптиков Обь-Иртышского гидрометеоцентра, март 2020-го ожидается более теплым, чем в прошлом году. Средняя температура воздуха на протяжении этого месяца будет выше нормы на 1–2 градуса. Количество осадков в марте также чуть выше нормы.