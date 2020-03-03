Лейтенанта тюменского УМВД обвинили в эскорте

Анастейша, «Анастезия Долгая», «Мисс сауна 2019» – так всероссийский паблик «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» назвал лейтенанта внутренней службы УМВД России по Тюменской области Анастасию Долгову за откровенные снимки в ее личном аккаунте в Instagram.

«До службы в полиции, являлась танцовщицей GO-GO, clubersha. Не спешите злиться, между прочим, деятель культуры и досуга. Злые языки поговаривают об оказании эскорт-услуг высокопоставленным «покровителям», вплоть до сегодняшних дней. Спасибо за внимание! Настя любит вас и ценит», – обвиняет автор поста тюменку.

Пресс-служба тюменской полиции пока комментарии не дает. Подписчики же без особого энтузиазма приняли громкое заявление анонима.

«У админа это становится любимая тема. Такие посты только портят группу, ничего по делу нет. Только вполне приличные фото. Когда в форме еще… Но когда все отдельно (в купальнике – на пляже, в форме – в кабинете и так далее), то чего плохого. Еще и больная фантазия автора про услуги и gogo без всяких доказательств…» – высказался один из подписчиков группы Михаил Иванов.

«А вот если нет ничего этого, что про нее здесь автор выложил, не предъявив ни одного доказательства? Текст обиженного мальчика, которому она отказала», – написал Евгений Едемский.

«Что за манера пошла – выкладывать на обсуждение своих коллег, найдя на их странице «компромат» в виде пары фоток в купальниках? Еще и обличают… Общие фразы одни. Ладно бы конкретика была по службе какая, а то просто более-менее симпатичная в купальнике, и сразу – позорище», – прокомментировал Роман Никитенков.

Отметим, что сам автор поста скрылся под фейковым именем и удалил личную страницу. А вопрос повис в воздухе: имеют ли право хранители правопорядка на размещение личных фотографий на своих страницах или же в эпоху интернета служба в правоохранительных органах должна демонстрировать в соцсетях исключительно заветы присяги?