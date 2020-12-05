Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 6 декабря 2020 года: две новых смерти от COVID-19

В Тюменской области скончались две женщины с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 164 и составило 19 078 человек.

Всего зараженных: 19 078.

Количество смертей: 143.

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 408 человек выздоровели (за весь период – 16287), восемь детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 351 человек остается под медицинским наблюдением, 2 310 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались: женщина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 55 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 143 пациента с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 508 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 644 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 431 731 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исхода, выздоровели 1 916 396 человек.