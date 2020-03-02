2020-03-02T19:34:40+03:00
Общество

«Высаживает всех, у кого нет наличных»: в Тюмени кондуктор посылала пассажиров к банкомату

Тюменцы обсуждают поступок кондуктора, высаживавшей пассажиров с безналичкой
Ирина Ромашкина
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Кондуктора в соцсетях защищают коллеги. Фото: группа "ЧП - Тюмень" во "ВКонтакте"Кондуктора в соцсетях защищают коллеги. Фото: группа "ЧП - Тюмень" во "ВКонтакте"
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«Только и умеют, что высаживать, да орать», – это один из 160 с лишним комментариев острословов, обрушивших критику на кондуктора тюменского автобуса №15 в паблике «ЧП Тюмень». Со слов анонимки, чрезвычайное происшествие заключается в том, что кондуктор отправляла к банкомату за наличкой пассажиров, кто рассчитывал на безналичный расчет.

– Ехала по этому маршруту, у кондуктора терминал не принимает оплату по банковской карте, высаживает всех пассажиров, у которых нет наличных, чтобы оплатить проезд. Высадила школьницу, сказав: «Выходи, иди, снимай деньги в банкомате, девушку пыталась высадить со скандалом. Ладно, хоть у меня оказались наличные оплатить: так бы тоже отправила снимать деньги с банкомата. Разве пассажиры виноваты, что у кондуктора не работает терминал? – задала вопрос подписчица.

Инцидент произошел 1 марта в 19 часов 19 минут: время есть в билете анонимки. Под постом о случившемся тюменцы разожгли полемику.

Инцидент произошел около 19 часов 1 марта. Фото: группа "ЧП - Тюмень" во "ВКонтакте"

Инцидент произошел около 19 часов 1 марта. Фото: группа "ЧП - Тюмень" во "ВКонтакте"

– Пассажир обязан оплатить поездку независимо от работоспособности терминала (ст. 781 части второй Федерального закона от 26.01.1996 № 14-ФЗ гражданского кодекса Российской Федерации). При этом компании-перевозчики должны обеспечить возможность оплаты услуг, как наличными, так и по безналу по выбору потребителя (п. 1 ст. 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»). В противном случае их ждут штрафные санкции, прописанные в договорах (при первом нарушении 8 тыс. рублей, при повторном – 15 тыс. рублей) – пишет подписчик Дмитрий Костяев.

– Я согласна с вами. Но вот высаживать школьницу – это слишком.

– Когда я увижу четкую позицию гортранса на эту тему, тогда я выскажусь за или против! А пока я вижу безбилетника, который качает свои права! Если в магазине сломался терминал, вы хлеб бесплатно возьмете!? Я думаю вряд ли! Будет считаться воровством! Также и услуги должны оплачиваться, – высказался Виктор Басько.

Кто-то даже предположил, что от количества наличных зависит премия кондуктора.

– У нас – от количества провезенных пассажиров, так что чем вы оплачиваете, нам без разницы, –включилась в полилог, видимо, коллега кондуктора – подписчица Ирина Урамаева.

– А что ближе к вечеру вдруг у половины кондукторов терминалы перестают работать, та это просто совпадение!

– Нет, не совпадение – это ТТС перезагружает с 17:30 до 20:45 терминалы, – ответила пользователь «ВКонтакте» Катя Шлык. – Это не входит в их обязанности: вас по 600-700 человек – у нее язык отсохнет объяснять. Все вопросы в «Гортранс». А проезд должны оплатить, так как банковские карты – это дополнительная услуга при оплате. Основным так и остается наличный расчет.

Тюменцы в соцсетях обсуждают поступок кондуктора. Скриншот из группы "ЧП - Тюмень" во "ВКонтакте"

Тюменцы в соцсетях обсуждают поступок кондуктора. Скриншот из группы "ЧП - Тюмень" во "ВКонтакте"

Тюменцы также вспоминают, что бывали случаи, когда терминал не работал, проезд приходилось оплачивать наличными, а позднее с карты списывались деньги.

– У меня было так: не принимал терминал, заплатил наликом, в 11 ночи списали. И не раз так было. Объяснял им, они говорят: мы не виноваты, – пожаловался Артур Бакаев.

У тюменского кондуктора автобуса №15 появились хейтеры. Скриншот из группы "ЧП - Тюмень" во "ВКонтакте"

У тюменского кондуктора автобуса №15 появились хейтеры. Скриншот из группы "ЧП - Тюмень" во "ВКонтакте"

На бесплатной линии «Тюменьгортранса» сообщили, что в этой ситуации пассажиры могли ехать бесплатно, ведь это неполадки электронного устройства перевозчика. Официального ответа от ПАТП-1 пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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