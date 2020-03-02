Тюмень претендует на звание всероссийского центра развития боулинга

В Тюмени в воскресенье завершился крупный коммерческий международный турнир по боулингу с призовым фондом 2 миллиона 20 тысяч рублей. По сумме вознаграждения эти соревнования являются крупнейшими на сегодняшний день в России. Но главное не в этом.

Тюмень, в четвертый раз приняв у себя турнир такого уровня, претендует на то, чтобы стать одним из ведущих центров развития боулинга в стране – это подтвердили и эксперты, и зарубежные гости, которые собрались на минувшей неделе в боулинг-ресторане Brooklyn Bowl в ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

На четвертый год число участников выросло до 160 (в прошлый раз их было 113), а география расширилась до 8 стран, хотя первый турнир и вовсе имел региональный статус. На этот раз побороться за солидный куш, помимо хозяев, съехались боулеры из Финляндии, Израиля, Узбекистана, Литвы, Сербии, Казахстана и Беларуси.

Единственный в России

Глава Федерации спортивного боулинга России, член президиума Европейской федерации боулинга, член исполкома Комитета национальных неолимпийских видов спорта России Сергей Лисицын отметил, что спортивная часть подготовки турнира выполнена на самом высоком уровне.

На данный момент это единственный международный турнир, который проводится на территории России, который к тому же включен в календарь Европейской федерации боулинга и Минспорта. Поэтому в Тюмень приехали сильнейшие российские спортсмены, члены сборной и еще порядка 30 кандидатов в главную команду страны.

Призовой фонд турнира составил более 2 миллионов рублейФото: Есен Абилькенов

– Можно утверждать, что здесь, без всяких оговорок, собрался весь цвет российского боулинга. Более того, это последние рейтинговые соревнования, по итогам которых будут определены составы мужской и женской сборных. Поэтому все, кто хочет попасть в команду, здесь, – заявил Сергей Лисицын.

Что касается иностранных участников, то, поскольку это личное, а не командное первенство, говорить о приезде всех лучших представителей разных стран не приходится. К тому же турнир хоть и официальный, но все же коммерческий, поэтому едут на него по желанию. Тем не менее слабые спортсмены вряд ли отправятся в такую даль, не имея шансов побороться за главный приз, замечает Лисицын.

Он добавляет, что, вопреки расхожему мнению о боулинге как о развлечении «под пивко», в статусе спорта высших достижений это тяжелый, изнурительный труд, требующий очень серьезного профессионального подхода к обучению и повышению мастерства.

– Если просто часами катать шары, вы ничему не научитесь. Как в любом спорте, здесь требуется специальная подготовка. Ну и нужны квалифицированные тренерские кадры. Мы в этом направлении активно работаем, – добавляет глава федерации.

В Международную федерацию боулинга входят порядка 130 стран, добавляет Лисицын.

В России этому виду спорта всего 22 года, тогда как мировые лидеры культивируют его уже более ста лет.

– Мы молоды, но в активе наших спортсменов уже есть победы в Кубке европейских чемпионов, попадание в топ-3 на Кубке мира, где участвуют боулеры из 80–90 стран. У нас четыре мастера спорта международного класса. Да, мы, безусловно, еще не входим в число законодателей мод, но мы крепкие середняки, которые могут в любой момент преподнести сюрприз, – говорит президент федерации боулинга.

В боулинге все равны

Победу в личном зачете одержал россиянин Александр Васекин. По регламенту ему полагается доля призовых в 172 тысячи рублей. Два других места на пьедестале также заняли наши соотечественники – Максим Кобелков и Владимир Сверчков. Они заработали, соответственно, 135 и 100 тысяч. Из зарубежных гостей лучшим стал Илья Орлов из Казахстана, занявший четвертое место. Его денежная премия составила 87 тысяч рублей. Стоит заметить, что наравне с мужчинами боролись и девушки, среди них лучшей стала россиянка Мария Кошель, занявшая пятое место и заработавшая 80 тысяч, плюс 8 тысяч за лучший результат среди женщин. На вознаграждение из призового фонда могли рассчитывать участники, занявшие места с 1-го по 36-е.

В Тюмень съехались претенденты на попадание в состав сборной РоссииФото: Есен Абилькенов

Параллельно состоялись соревнования на призы областной федерации Open Tyumen и кубок ветеранов боулинга Senior. Участник последнего 75-летний гость из Финляндии Юхани Капулайнен посещает Тюмень не в первый раз. В прошлом году его ученики, финские боулеры, завоевали два первых места. Стоит заметить, что Юсси, как он сам представляется, очень прилично говорит по-русски. Добродушный улыбчивый житель Суоми признался, что с удовольствием приезжает в далекую Сибирь, не думая о призовых.

– Полюбил этот город, людей, которые здесь живут. Мне комфортно в Тюмени. Я уже не так хорошо сам могу играть. К тому же у меня не такое хорошее здоровье. Но боулинг – это то, что мне по-прежнему доступно, – говорит финн.

Юсси Капулайнен с удовольствием приезжает на тюменский турнирФото: Есен Абилькенов

Надежда на нового министра

Во многом из-за нехватки площадок в России давно не проводилось значимых международных соревнований. Последний Кубок мира в нашей стране состоялся в 2013 году в Красноярске.

– У нас нет ни одного государственного центра для развития боулинга. Хотя тех же катков, гимнастических залов, футбольных площадок очень много. Надеюсь, встретим определенное понимание со стороны нового министра спорта. Например, боулинг входит в топ-5 ведущих видов в системе студенческого спорта в США, имеет очень серьезную поддержку в других странах, а у нас он пока в загоне, – констатирует Сергей Лисицын.

Показательно, что ни один регион нельзя назвать базовым для развития этого вида. Номинально им считается Москва, но лишь в силу того, что там по объективным причинам больше боулинг-центров и спортсменов, добавляет Лисицын.

– Но по потенциалу, по отношению к делу таким центром может стать как раз Тюмень. Здесь есть материальная база, сильная федерация, которая работает не ради отчетности, а на результат и имеет конкретную программу развития и обучения. Здесь есть всё для достижения синергии от объединения спорта и коммерческой составляющей, – заявляет глава федерации.

На конференции владельцы клубов поделились, с какими проблемами сталкиваются, чего не хватает для развития боулинга на местах.

– Мы не хотели, чтобы это было в формате «учитель – ученик», а чтобы каждый высказался, поделился своим опытом и наработками. Это касается и ухода за дорожками, и работы с клиентами и спортсменами, а не только финансовых показателей. На самом деле одно без другого не работает, – заключил Сергей Лисицын.