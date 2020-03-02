Несмотря на доводы защиты, суд в Тюмени отказался удовлетворить жалобу Кутергиной

Рассмотрение апелляционной жалобы бывшего замдиректора тюменского филиала ПАО «Россгосстрах» Александры Кутергиной состоялось в Тюменском областном суде. В ее виновность не верят не только ее родные, но и многочисленные друзья, которые знают ее как социально активную творческую личность. В их числе известные в Тюмени люди, представители бизнеса, искусства, науки и других сфер.

Однако на данный момент позиция обвинения и суда непреклонна: Кутергина признана виновной в хищении денежных средств ПАО «Росгосстрах» в размере 11,6 миллиона рублей, апелляционная инстанция оставила решение Ленинского районного суда Тюмени без изменений в части срока заключения (4 года колонии общего режима) и суммы штрафа (800 тысяч рублей).

Единственное изменение, которое было одобрено на заседании, – принято решение признать срок пребывания Кутергиной под домашним арестом с 19 января по 4 октября 2019 года как содержание под стражей из расчета «день за день», тогда как ранее зачет шел «два за день», что не соответствовало новому законодательству. Кроме того, в зачет отбывания срока идет период с момента задержания 23 июля 2018 года по 18 января 2019 года, где каждый день засчитывается за полтора дня в колонии общего режима. Таким образом, Александра уже провела в заключении более 17 месяцев, и, если не удастся добиться оправдательного приговора, фактически в колонии ей останется пробыть около 2,5 года.

Но сама подсудимая своей вины так и не признала. И теперь защита рассматривает вопрос об обращении в кассационную инстанцию, а затем, если потребуется, и в Верховный суд.

В ее виновность не верят не только ее родные, но и многочисленные друзьяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В соответствии с требованиями

Новыми доказательствами, которые предоставила защита, стали документы, содержащиеся в системном блоке из офиса Кутергиной. Это различные локальные нормативные акты, приказы, требования, объяснительные, агентские договоры, письма генерального директора, вице-президента и других сотрудников «Росгосстраха», дополняющие показания свидетелей и подтверждающие версию о том, что подсудимая действовала в соответствии с корпоративными предписаниями и алгоритмами, утвержденными в системе производства.

– Эти документы дают понять, почему совершались те или иные цепочки действий, на которые ссылается подсудимая, говоря о том, что она не применяла никаких схем, а выполняла системные требования, принятые в организации. Эти процессы существовали в компании и до того, как Кутергина пришла туда работать, – заявил в своем ходатайстве адвокат Денис Гермаш.

Представители «Росгосстраха» и обвиняемая пояснили, что некоторые платежи могли предназначаться для оказания дополнительной сервисной помощи при урегулировании убытков с клиентами. Для этого заранее выделялись средства из специального фонда, при этом ни в филиале, ни в центральном офисе никто не зафиксировал перерасхода по этим каналам, то есть предоставление средств партнерам и агентам на «непредвиденные нужды» предполагалось внутренней системой страховой компании. Агенты могли нести дополнительные расходы из предоставленных средств, чтобы не потерять клиента. Такая практика не возбранялась. В итоге, настаивает подсудимая, никакие денежные средства ей не передавались, а использовались в качестве альтернативного источника финансирования для реализации бизнес-решений.

Александра уже провела в заключении более 17 месяцевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как заметил адвокат Денис Гермаш, то, хороша практика привлечения технических агентов для обслуживания клиентов страховой компании или нет, не является предметом разбирательства в данном уголовном деле.

– Допускаю, что сложно давать правовую оценку некоторым бизнес-процессам, когда этого порой не могут сделать даже сотрудники организации. Возможно, выплаты спецпремий с использований технических партнеров – не самая лучшая форма решения бизнес-задач, поэтому компания в последствии от нее отказалась. Но это позволяло оперативно и без бюрократических проволочек реагировать на вопросы, связанные с развитием бизнеса и клиентским сервисом. Это секрет полишинеля, что рыночные страховые компании используют инструменты дополнительной мотивации по договорам обязательного страхования для увеличения объемов, – заявила в ходе прений Кутергина.

Таким образом, по данным следствия, в течение длительного времени по различным договорам осуществлялись платежи, предназначение которых не выяснялось. Как повторила Александра Кутергина, по большому счету компании было все равно, куда тратились эти средства, тем более что регулировать взаимодействие сотрудников с клиентами не было возможности. Однако главным, по мнению защиты, является тот факт, что представители страховой компании в суде заявили об отсутствии материального ущерба и претензий к подсудимой.

– Обвинения являются бездоказательными, надуманными и основанными на предположениях, – зачитала судья позицию стороны защиты. Кроме того, по мнению адвоката, судом не установлен размер и характер причиненного вреда, не проведена судебно-бухгалтерская экспертиза.

Как подчеркнула Кутергина, результаты проверки, проведенной, одним из сотрудников компании и взятые в качестве одного из доводов в пользу обвинения, впоследствии были признаны некомпетентными и ошибочными руководством «Росгосстраха».

В дебрях правосудия

Отметим, что Кутергина находится в СИЗО-4 и в заседании участвовала посредством конференц-связи. Когда суд объявил перерыв, близкие, пришедшие поддержать ее, получили возможность пообщаться с Александрой, передать привет от многочисленных друзей, поделиться новостями. Корреспонденту «Комсомолки» Александра в этот момент рассказала, что чувствует себя хорошо и на условия содержания не жалуется. В то же время призналась, что никаких ожиданий от итогов заседания у нее нет.

– Вы знаете, у Винокура есть такая интермедия про романс «Темно-вишневая шаль», когда он говорит: «Тут играем, здесь не играем». Вот так и сейчас выглядит отношение к доказательствам, которые мы предоставляем, – поделилась Алекандра Кутергина.

В подтверждение ее слов, суд после перерыва принял решение отклонить жалобу адвоката и оставил новые доказательства без рассмотрения, отметив, что у стороны защиты были возможности в суде первой инстанции заявить о необходимости допроса некоторых свидетелей, а также предоставить для исследования документы, которые были предъявлены апелляционному суду. Подсудимая заметила, что это не снимает ряд вопросов.

– Я полтора года брожу в этих дебрях правосудия. И до сих пор остаются загадкой несколько моментов, связанных с этим делом. С чем связана избирательная оценка одних и тех же деяний, при этом одни их участники оказываются свидетелями обвинения, а другие подвергаются уголовному преследованию? Непонятно, почему люди с юридическим образованием игнорируют некоторые факты и свидетельские показания, а руководствуются путанными предположениями людей, заинтересованных в сокрытии правды и некомпетентных в исследуемых вопросах, когда речь идет о судьбе человека? – обратилась в ответ на отказ в удовлетворении жалобы Александра Кутергина.

Кутергина находится в СИЗО-4 и в заседании участвовала посредством конференц-связиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Она обратила внимание, что в показаниях суммы средств, которые ей якобы передавали другие сотрудники, постоянно меняются. И откуда берется конечная цифра, до конца непонятно. Также подсудимая отметила, что в период ее работы филиал страховой компании показал прибыль более 100 миллионов рублей, а Кутергина получила диплом от руководства за выдающиеся финансовые показатели.

– На этом фоне обвинение в причинении ущерба компании не просто абсурдно, а кощунственно, – сказала подсудимая.

Адвокат Денис Гермаш добавил, что, по мнению защиты, выводы суда первой инстанции не соответствовали фактическим обстоятельствам уголовного дела, кроме того, были допущены процессуальные нарушения.

– В действиях подзащитной отсутствовали признаки состава преступления, поэтому она должна быть оправдана, – заявил он.

Позиция прокуратуры

Затем слово взяла представитель прокуратуры. Суть обвинения заключается в том, что агентам в нарушение закона начислялись повышенные суммы страховых вознаграждений, которые впоследствии передавались Кутергиной. Защита считает эти факты недоказанными и отмечает, что все начисления согласовывались с компанией.

Сторона обвинения настаивала на том, что Кутергина фальсифицировала документы и вводила в заблуждение других лиц, что привело к хищению денег ПАО «Росгосстрах». А отказ руководства компании от исковых требований сам по себе еще не говорит об отсутствии ущерба. При этом одна из сотрудниц являлась номинальным агентом, страховую деятельность не вела, а комиссионные вознаграждения, по версии следствия, передавала Кутергиной. И оснований для проведения экспертизы, чтобы установить сумму нанесенного ущерба, не имелось, для этого было достаточно анализа изъятых у сотрудников «Росгосстраха» документов.

На позицию прокуратуры адвокат и сама подсудимая возразили, что следствием достоверно не установлено, где, когда и в каком объеме происходила передача средств Кутергиной, поскольку все строится только на показаниях свидетелей, которые к тому же несколько раз менялись. Кроме того, у некоторых свидетелей были мотивы оговорить Кутергину, поскольку именно они изначально рассматривались в этом деле как подозреваемые, отметил адвокат.

Прокурор возразила, что противоречий в показаниях опрошенных лиц не наблюдается. Главное, по мнению следствия, что технический агент никаких действий по заключенным госконтрактам не выполняла, однако на ее счет поступали повышенные комиссионные.

– Оснований не доверять показаниям указанных лиц не установлено. Вина подсудимой нашла свое полное подтверждение, – добавила представитель обвинения.

Последнее слово

Выслушав позицию прокуратуры, Александра Кутергина отметила, что не удивлена такими доводами. Она поправила обвинителя, напомнив, что представитель «Росгосстраха» в своих показаниях прямо говорил: ущерб компании не нанесен. А также заявила, что главной пострадавшей в этой истории является она сама и ее близкие.

– У нас украли полтора года жизни, нас лишили финансовой стабильности, благополучия, дохода, будущего, веры в справедливость, доверия судебной системе и государству. Уважаемый суд, если честно, я не жду от вас подвигов и чудес. Я прекрасно понимаю, что не всегда мы вольны поступать сообразно нашим убеждениям и в соответствии с тем, что диктует нам совесть. Один знакомый следователь сказал, что в любой ситуации нужно оставаться человеком. Я очень стараюсь. И прошу, судите честно и добросовестно. Мы так соскучились по правосудию. Очень хочется почувствовать себя гражданином правового государства, – обратилась Кутергина.

Ее воззвание не повлияло на решение апелляционной коллегии. Судьи на основании всех представленных материалов приняли решение оставить наказание, присужденное Ленинским судом, в силе.

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