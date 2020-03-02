2020-03-02T05:03:27+03:00
Общество

Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 24 февраля по 1 марта 2020 года

Рассказываем о главных новостях минувшей недели
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях минувшей недели. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях минувшей недели. Фото - pixabay.com.
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Доброе утро, дорогие читатели! По традиции каждый понедельник мы открываем нашей рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Тюмени и Тюменской области, которые произошли с 24 февраля по 1 марта 2020 года. Для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш дайджест.

1. В Тюмени никак не закончится эпопея с уголовным делом Александры Кутергиной. Ее защита подавала апелляцию, однако это не принесло ожидаемого результата: срок заключения бывшего топ-менеджера ПАО «Росгосстрах», а именно четыре года колонии общего режима, суд оставил без изменений.

Слабым утешением было и изменение в приговоре: теперь время нахождения Кутергиной под домашним арестом зачтено как заключение под стражей из расчета «день за день». Этого не было сделано после заседания суда первой инстанции.

Стоит отметить, что в своем последнем слове женщина стояла на своем: она обратила внимание на несостыковки в показаниях свидетелей и заключениях следствия. Чудес, по ее же словам, подсудимая не ждала.

– Я ранее уже задавала вопрос в суде: как же так – ущерба нет, пострадавших нет, а уголовное дело есть. Но в отношении пострадавших я была не права. Они есть – это я и мои близкие, у которых украли полтора года жизни. Это полтора года переживаний, материальных проблем матери, отца, мужа, моих детей, близких людей, – сказала Александра Кутергина.

Напомним, бывшего менеджера осудили 8 декабря 2019 года по обвинению в хищении у собственной компании 11,6 миллиона рублей в период 2016–2017 годов. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Историей женщины даже заинтересовалась программа «Человек и закон». В редакцию программы был отправилен телефон адвоката Кутергиной, чтобы федералы провели своё независимое расследование.

В Тюмени Александра Кутергина хотела обжаловать свой приговор. Фото со странички героини публикации.

В Тюмени Александра Кутергина хотела обжаловать свой приговор. Фото со странички героини публикации.

2. Эпичным (конечно, по меркам местного масштаба) на прошедшей неделе было вызволение практически из болотной местности тюменского водителя фуры, который, выполняя очередной рейс на Ямал, попал в ДТП: его большегруз из-за гололеда и шквалистого ветра забросало по дороге и опрокинуло на бок. Автомобиль оказался в болоте, и Дмитрию Криворучко прождал помощи несколько дней.

– Слава богу, живой, никого не зацепил. Но против стихии мы бессильны. Я за рулем 34 год без аварий, проехал миллионы километров, разные трудности на дороге встречал. И по тундре ездил не раз, и ветер бывал и похлеще. Но тут не справился. Порыв был очень сильный, меня начало тащить по дороге и бросать на бордюры. Прицеп 4 метра в высоту и 16 в длину, парусность высокая, а груз всего на 2,4 тонны – я вез пенопласт. Поэтому сильный ветер сыграл со мной злую шутку. Если б не бордюры, я бы просто съехал в кювет, потом меня проще было бы вытянуть. Но в итоге стал просто разбивать машину о бордюры. Плюс гололед сильный – занесло так, что машина завалилась. При этом от ударов пробило баки, вытекло топливо, – рассказал о дорожном инциденте корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» сам Дмитрий.

Позже машину Криворучко вызволили, однако на этом злоключения дальнобойщика не закончились. Дело в том, что на его беде кто-то хотел подзаработать и разместил пост о сборе денег на помощь.

– Мне звонят какие-то люди и говорят: «Мы тут перевели деньги». Куда, кому перевели? Дело в том, что я никаких денег ни у кого не просил и никого собирать их не уполномочивал, – признался водитель.

По его словам, просили он только помочь с эвакуацией, и откуда взялись инициативы со сбором денег, не понимает.

– На самом деле пострадал я в этой истории в большей степени морально, нежели материально. Слишком много грязи сложилось вокруг, злобы и ненужного пиара. Уже не знаю, как это все остановить, – сокрушается Криворучко.

Тюменский дальнобойщик просидел три дня в тундре. Фото - соцсети.

Тюменский дальнобойщик просидел три дня в тундре. Фото - соцсети.

3. Наверно, мало кто знал, что в Тюмени живут трансгендеры. А о том, что один из них примет участие в телепередаче, даже не догадывался. Так вот, сообщаем: шоу будет.

– Я отправилась на проект, чтобы помочь всем нуждающимся трансгендерам реализоваться в жизни, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» Кира Колчанова. – Я считаю, что людям нужно о нас рассказывать. Мы такие же, как и вы, мы реально существуем и живем среди вас. Просто вы не догадываетесь, или не видите, или не хотите видеть этого.

К сожалению, где и когда именно покажут историю тюменки, пока не известно. Предполагается, что фильм можно будет посмотреть на европейском ТВ или на канале YouTube. В настоящее время организаторы шоу ищут спонсоров.

Тюменский трансгендер примет участие в телешоу. Фото Киры Колчановой со страницы в "ВКонтакте".

Тюменский трансгендер примет участие в телешоу. Фото Киры Колчановой со страницы в "ВКонтакте".

4. Недавно в телешоу Андрея Малахова показали историю тюменки, которую считают самой тяжелой женщиной в мире. По заверениям врачей, ее вес составляет порядка 350 килограммов. Женщина такая большая, что для того, чтобы ее перевернуть в кровати, разыскивают волонтеров. Сама Любовь Нурдинова уже не встает с постели около десяти лет.

Однако надежда на полноценную жизнь у грузной тюменки все же есть: в самом областном центре ей готовы провести операцию, но только после того, как она скинет вес.

– Есть операции, которые уменьшают объем желудка, но в данном случае этой операции будет мало. Поэтому будем делать шунтирование. Помимо уменьшения объема желудка, изменим всасывание питательных веществ. Это сложное оперативное вмешательство. Будет одна операция. Выполним лапароскопию, чтобы через проколы под контролем видеокамеры нанести наименьшую травму пациентке. Операционная бригада будет состоять из трех человек, – сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» ее лечащий врач-хирург Казбек Аутлев.

Кстати, все это время за «больной» присматривает ее сын Алексей. Женщина признается, что не хочет быть ему обузой.

– Лёша все мне делает. Я не осознавала, когда толстела. Если бы знала, повернула бы время вспять. Может, спортом бы занималась. Самой мне не справиться, не похудеть. Я вернусь домой на своих ногах, – пообещала себе Любовь Михайловна.

Истории грузной тюменки показал Малахов. Фото со странички героини публикации.

Истории грузной тюменки показал Малахов. Фото со странички героини публикации.

Мы будем следить за состоянием пациентки, а вы следите за нашими новостями!

ИСТОЧНИК KP.RU

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