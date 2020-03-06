2020-03-06T14:40:47+03:00
Звезды

Французский певец Рене де ла Гард презентует в Тюмени программу «Под небом Парижа»

Концерт исполнителя пройдёт 12 марта
Вадим Бегун
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Rene De La Garde (Франция) с новогодней программой «Под небом Парижа». Фото - организаторы.Rene De La Garde (Франция) с новогодней программой «Под небом Парижа». Фото - организаторы.
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12 марта на сцену ДК Железнодорожник выйдет французский певец Рене де ла Гард. Зрителей ждет праздничная программа, где Рене исполнит любимые и узнаваемые хиты французской эстрады – песни из репертуара Джо Дассена, Ив Монтана, Эдит Пиаф, Патрисии Каас, Лары Фабиан, Шарля Азнавура, Жака Бреля и других великих шансонье. Кто, как не французы, могут так одухотворенно и пронзительно петь о любви! Кажется, что и мелодичный французский язык, и один из самых романтичных городов мира Париж способствуют этому. Именно под его небом зародился особый тип эстрадной песни – французский шансон. Проникнутый удивительной лирикой, неповторимым шармом и очарованием, он прочно укрепился в мировом музыкальном искусстве, став украшением концертов и кинолент.

Рене де Ла Гард начал свой творческий путь в юные годы, как диджей в известных дискотеках на Лазурном берегу. Его выступления успешно проходили в Сан Тропе, Каннах, Ницце, Марселе и других престижных курортах.

В Сан Тропе в дискотеке «Тропикана» на него обратила внимание Оливия Ньютон Джон, партнёрша Джона Травольта в нашумевшем мюзикле «Бриолин». Молодой диджей, исполнявший в паузах свои вокальные композиции, пленил её своим проникновенным голосом. Именно она посоветовала Рене начать петь. А однажды к Рене подошел импресарио и со словами: «Молодой человек, Вам надо петь!!!», предложил ему заменить заболевшего артиста.

Так началась карьера Рене как профессионального исполнителя. Приятный голос, романтический образ и харизма очень быстро покорили публику, как во Франции, так и за ее пределами. Большую любовь он завоевал у слушателей нашей страны. Первые гастроли в России состоялись в ноябре 2014 года. Это был успех! Потом последовало много других концертов, турне, совместных выступлений с российскими артистами.

Сегодня у Рене есть свой зритель в России, его любят и его ждут!

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