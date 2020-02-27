«Мы живем среди вас»: тюменка Кира Колчанова прошла кастинг в шоу о людях-трансгендерах

Отказ от семьи, трудности с работой, враждебность окружающих – с этим приходится сталкиваться людям, решившимся на смену пола. Тяжелые внутренние переживания сопровождают их в течение всей жизни. Молчать об этом они больше не желают и расскажут свои истории в новом проекте о людях-трансгендерах. В числе 16-ти участников шоу - жительница Тюмени, модель Кира Колчанова.

«Вам пора смириться…»

- Я отправилась на проект, чтобы помочь всем нуждающимся трансгендерам реализоваться в жизни, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» Кира. - Я считаю, что людям нужно о нас рассказывать. Мы такие же, как и вы, мы реально существуем и живем среди вас. Просто вы не догадываетесь или не видите, или не хотите видеть этого, - добавляет она.

Тюменка, которой нет и 30-ти, предлагает смириться с тем, что трансгендеры живут среди окружающих. Они не вредят миру, ничего плохого не желают, также работают, и также имеют право на счастье.

Где посмотреть?

Где и когда именно покажут истории участников, пока не известно. Предполагается, что фильм можно будет посмотреть на европейском ТВ или на канале YouTube. В настоящее время организаторы шоу ищут спонсоров.