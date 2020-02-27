Тюменский суд отклонил апелляцию Александры Кутергиной

Срок заключения бывшего топ-менеджера ПАО «Росгосстрах» Александры Кутергиной оставлен без изменений – такое решение сегодня принял апелляционный суд Тюменской области после рассмотрения жалобы подсудимой и ее адвокатов.

Апелляцию, в которой Александра Кутергина и ее защитники предлагали снять все обвинения, суд отклонил. При этом в приговор внесено изменение: время нахождения Кутергиной под домашним арестом зачтено как заключение под стражей из расчета «день за день», чего не было сделано после заседания суда первой инстанции. Таким образом, суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры. Как пояснил адвокат Денис Гермаш, ранее некорректно был произведен перерасчет количества дней содержания под домашним арестом в срок содержания под стражей. Сегодняшнее решение принято в пользу обвиняемой.

Впрочем, это стало слабым утешением для стороны защиты, которая настаивала на отсутствии в действиях своей подопечной состава преступления. Основными доводами для такой позиции стали корпоративные документы и нормативные акты, свидетельствующие, по мнению обвиняемой и ее защитников, о легитимности действий Кутергиной на посту замдиректора филиала «Росгосстраха», а также отсутствие ущерба.

Сторона обвинения на сегодняшнем заседании возразила, что, по результатам проверок и показаний свидетелей, ущерб компании все же был нанесен, и предложила оставить приговор первой инстанции без изменений.

В своем последнем слове Александра Кутергина обратила внимание на несостыковки в показаниях свидетелей и заключениях следствия. А также заявила, что не ждала чудес от сегодняшнего заседания.

– Я ранее уже задавала вопрос в суде: как же так – ущерба нет, пострадавших нет, а уголовное дело есть. Но в отношении пострадавших я была не права. Они есть – это я и мои близкие, у которых украли полтора года жизни. Это полтора года переживаний, материальных проблем матери, отца, мужа, моих детей, близких людей, – сказала подсудимая.

По итогам прений апелляционный суд постановил: основную часть приговора, касающуюся срока заключения и суммы штрафа, вынесенного судом первой инстанции, оставить в силе.

В беседе с корреспондентом «КП»-Тюмень» адвокат Денис Гермаш после оглашения приговора заявил, что перед принятием решения о подаче кассационной жалобы встретится с подзащитной и обсудит с ней дальнейшие действия.

Напомним, Александра Кутергина осуждена 8 декабря 2019 года по обвинению в хищении у собственной компании 11,6 миллиона рублей в период 2016–2017 годов. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

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