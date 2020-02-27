2020-02-27T07:02:29+03:00
Общество

В Тюмени жильцов подозрительным способом призывают менять приборы учета электроэнергии

В энергокомпании предостерегают жителей Тюмени не верить на слово мошенникам
Есен Абилькенов
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Зачастую оказывается, что замена счетчика не требуется, а цены на такие услуги завышены в несколько разЗачастую оказывается, что замена счетчика не требуется, а цены на такие услуги завышены в несколько разФото: pixabay.com
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Жителей некоторых тюменских домов в феврале насторожили разбросанные по почтовым ящикам объявления о том, что они должны заменить приборы учета электроэнергии. Подробностей о том, почему нужно делать это именно сейчас, в листовках не было, значились лишь ссылки на федеральный закон и постановление правительства РФ, которые безусловно должны были добавить веса написанному.

– Доводим до вашего сведения, что, во избежание начисления платы за потребление электроэнергии по нормативу, а также в целях соблюдения требований Федерального закона №261 от 23.11.2009 (в ред. от 26.07.2019 г.) и Постановления Правительства РФ №442 от 04.04.2012 (в ред. от 22.06.2019 г.), необходимо произвести замену прибора учета электроэнергии, установленного по адресу, – далее шло указание улицы и номера дома.

На бумажке также стоит печать организации и указан многоканальный номер, по которому предлагается узнать информацию по замене энергосчетчика. Некоторые граждане сразу отметили, что содержание листовки выглядит подозрительно. Они обратились в управляющую компанию, где жильцов успокоили, что менять приборы учета никого не принуждают. Для замены устройств должны быть основания, которые прописаны в законодательстве и нормативных требованиях.

На звонок по телефону, указанному в объявлении, представитель компании пояснил, что речь идет о замене приборов, которые произведены 16 лет назад и ранее.

– Если вам оставили уведомление, значит у вас приборы учета до 2004 года выпуска включительно. Такой прибор следует заменить. Год выпуска указан на счетчике. Это собственность хозяина жилья, он должен своевременно менять прибор в связи истечением срока межпроверочного интервала. Если прошло 16 лет с момента его выпуска, нужно либо менять, либо делать поверку при наличии паспорта на устройство. Стоить это будет примерно столько же, что и замена на новый счетчик, – заявили в компании. Однако почему всего этого не следует из разбросанных по почтовым ящикам объявлений, и как авторы листовок определяли, у кого конкретно из жителей дома состарились приборы учета, в организации не пояснили. Таким образом, текст объявления явно мог ввести многих доверчивых собственников в заблуждение о необходимости немедленной замены приборов.

В ЭК «Восток», которая является поставщиком электроэнергии в Тюменской области, отметили, что подобная рассылка действительно вызывает вопросы. Сигналы о таких объявлениях в энергокомпанию поступают за последние годы уже не в первый раз. Энергетики призвали жителей региона быть начеку – в некоторых случаях с настойчивыми предложениями заменить счетчики могут выступать мошенники.

– На территории Тюмени вновь активизировали свою деятельность организации, которые призывают граждан в срочном порядке заменить приборы учета электроэнергии из-за якобы окончания срока их межповерочного интервала. Зачастую оказывается, что замена не требуется, а цены на такие услуги завышены в несколько раз. Кроме того, сотрудники этих организаций при замене прибора учета самовольно снимают пломбы, установленные нашей компанией. Это незаконно. Согласно действующему законодательству снимать пломбу с прибора учета могут только специалисты компании, с которой у потребителей заключен соответствующий договор, – отметили в ресурсоснабжающей организации.

Специалисты добавили, что самовольный демонтаж прибора может обернуться для граждан дополнительными расходами — начислением платы за несанкционированное вмешательство в работу прибора и безучетное потребление ресурсов. Чтобы не попасться на уловки мошенников, гражданам достаточно знать, когда заканчивается срок поверки прибора.

Определить, нужна ли поверка, можно по паспорту устройства. В нем указаны периодичность поверок, установленная Госстандартом, дата проведения первичной поверки на заводе-изготовителе, с которой исчисляется межповерочный интервал. Также это можно узнать по телефону службы поддержки клиентов - 8 800 250-60-06 или в личном кабинете на сайте компании.

Заменить прибор учета электроэнергии необходимо в случаях, если класс точности измерительного прибора ниже 2,0 и истек срок его эксплуатации, либо если электросчетчик неисправен.

– Не торопитесь и не верьте мошенникам на слово, всегда проверяйте информацию! Простое действие позволит вам сохранить свои деньги и время. Если межповерочный срок прибора учета электроэнергии уже истек, обратиться за установкой, заменой прибора учета электроэнергии потребители могут в любую специализированную организацию, и у нас, – сообщили представители поставщика электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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