В Тюмени рухнувшая глыба льда проломила козырек тамбура и едва не убила жильца

Огромная глыба льда, обрушившаяся с высоты третьего этажа жилого дома, расположенного в самом центре города, полностью разрушила ветхий деревянный тамбур при входе подъезд. Чудом никто не погиб. Один из жильцов дома в первом часу ночи выскочил покурить и успел выйти на улицу до «сюрприза» с неба. Корреспондент «Комсомольской правды-Тюмени» выехал на место ЧП, чтобы поговорить с жильцами.

В жилом доме располагается турагенство

Без предупреждения...

Идем по улице Орджоникидзе. Вот он дом №3, где произошел сход льда с крыши. Двигаемся по другой стороне, где нет входа внутрь, по тротуару. В полутора метрах от дома - проезжая часть. Сверху с высоты трех этажей угрожающе свисает по всей кромке крыши превратившийся в лед снег. Внезапно он срывается, и вся эта глыба с шумом падает вниз, разбиваясь на крупные осколки. Автору этой статьи едва удалось отпрыгнуть, чтобы не попасть под лавину. В окне первого этажа опасного дома появляются испуганные лица двух женщин. Ни одной красной ленты, предупреждающей об опасности, у тротуара нет. Она есть с торца, но не там, где постоянно ходят люди.

Растерянные, входим во двор: трехэтажный дом 1932 года постройки, с двумя подъездами, у каждого из них по два деревянных тамбура…было до сегодняшней ночи. От одного их них остались лишь хлипкие дощатые стены, да видавшее виды крыльцо из двух ступеней вниз (именно вниз, как по весне не заливает подъезд – загадка). Вход в подъезд общедоступный – нет домофона, а деревянная дверь впускает всех желающих. На площадке первого этажа всего две квартиры. Стучим в одну из них и оказываемся… в турагенстве.

Лёд грозит обрушиться на головы людей с другой стороны дома

Гостей встречают те самые испуганные женщины из окна. Утром они пришли и увидели разрушенный тамбур, а потом в чате сообщения жильцов. Сотрудницы турфирмы рассказывают, что дом несколько лет назад признан аварийным и скоро их офис переедет на новое место дислокации. На вопрос, не страшно ли вам тут работать, отвечают.

- Как не страшно, конечно, боимся, но мы переедем отсюда, а вот как жильцам этого дома тут оставаться, - замолкают обе тюменки, не договорив страшную мысль.

«Мы платёжеспособные»

В это время во двор вышли две жительницы дома: Вероника и Антонина. Обе живут здесь много лет. Как оказалось, ночью под кусками льда с крыши едва не оказался родственник Вероники. Сама она проживает в этом же подъезде на третьем этаже. Молодая женщина все ещё в шоке и вспоминает, что на днях Эдик успел очистить часть крыши от снега. Спрашиваем: «Эдик – это дворник?». На что получаем удивительный ответ:

В доме всего два подъездаФото: Алена Кульмухаметова

- Эдик - один из жильцов этого дома, работающий промышленным альпинистом. Частенько соседи нанимают его для очистки крыш от снега за определенную плату, - говорит Антонина.

- Подождите, но как же управляющая компания? – удивляюсь я.

Тогда обе женщины рассказывают историю их отношений с коммунальщиками.

Последний ремонт дом сталинской постройки видел в 1991 году. В 2013 он был признан аварийным и подлежащим сносу до 2025 года. Даже табличка появилась о предполагаемом годе расселения, но скоро она исчезла. Все годы жильцы дома «воюют» с «управляшкой», которая привела их жилье в плачевное состояние. До нового года обслуживаем занималась компания «УютСервисБыт».

Плесень в квартире жильцов дома. Фото Антонины Третьяковой

Результатом их работы стали обветшалые подъезды с паутиной трещин, облупившиеся потолки с проглядывающей обрешеткой, скрипучие ступени лестниц и невозможная сырость и плесень в квартирах. Антонина Третьякова вспоминает, что лет десять назад в их квартирах было тепло, только требовался ремонт крыши. Шифер весь рассыпался и пропускал влагу в квартиры. Ремонт был сделан, но рабочие вместо кровельного профнастила вяли обычный фасадный. Кроме того, были неверно сделаны отливы и стыки, и по весне с таянием снега, по стенам жилица сочится вода.

Каждую весну на полу тазы. Фото Антонины Третьяковой

- У нас тазики и кастрюли с ведрами стоят по всей квартире каждую весну. В комнатах сырость, плесень, отваливаются обои, и выводить грибок нет смысла – нужен ремонт кровли. Звонили в УК, а там ответ – вы достали уже! – рассказывает Тоня.

Опасный участок огорожен только с одной стороныФото: Алена Кульмухаметова

Всего год назад жители дома писали в "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте" о нечищенном снеге.

- Вчера в 7:40 утра позвонила в управляющую компанию дала заявку, что нужно чистить снег с крыши. Приехал мастер, зашел в другую квартиру в другом подъезде спросил капает ли у Вас с потолка, ему ответили: "нет" и он скрылся в тьме могучей. Звоню снова, говорю, что у нас ни кого не было. Объясняю, что под потолками провода может замкнуть или того хуже убьет кого-нибудь током, дома дети и бабушка 83 лет, не объяснишь. Приехали два мужичка, сходили мы с ними на крышу посмотрели, что вся кровля, как решето, и отовсюду бежит талая вода. Говорю им: надо чистить, пока потолки не обвалились и не прибили кого нибудь. "Да-да", - ответили они и уехали, время вечер как спать ночь не представляю, или проводка замкнет или потолок на голову обвалится, - писала старшая по дому в январе 2029 года.

Углы сырые и черные. Фото Антонины Третьяковой

В прошлом году жильцам этого дома пришлось несколько месяцев обходиться без канализации. Терпение у людей лопнуло, и они начали судиться с управляющей компанией. Тогда «УютСервисБыт» просто расторг договор обслуживания дома в одностороннем порядке, а проще говоря - умыл руки. Четыре месяца жильцы дома обходились без УК, а с февраля 2020 года «опекать» аварийку взялась компания «Единогласие».

Антонина расстраивается, что в соцсетях тюменцы называют жильцов их дома пьянчугами, дегенератами и другими «красивыми» словами, хотя это не так.

- В доме поколениями живут семьи, все друг друга отлично знают. Тут только трехкомнатные квартиры с большими светлыми окнами, просторными комнатами и высокими потолками. Мы платежеспособные, в каждой семье по две машины, долгов по коммуналке нет. При этом ежемесячный платеж по коммуналке составляет 6-7 тысяч рублей. Свой дом любим. Тут центр, школа №25, куда ходят наши дети, закрытый двор. Мы согласны заплатить, только отремонтируйте и приведите в порядок наше жилье, - огорчается собеседница.

Лед рухнул ночью

О нависшей угрозе с крыши жильцы сообщили еще за пару дней до схода льда с крыши, только вот реакции вновь не последовало и случилось ЧП.

- Сообщение на пульт дежурной части поступило в 00.17 4 марта. На место выехали сотрудники ТОСЭР, которые обеспечили безопасность и провели разбор поврежденного подъезда. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Вход в дом в разрушенном тамбуреФото: Алена Кульмухаметова

Ранее администрация Тюмени призвала коммунальщиков очистить придворовые территории в жилых районах от снега и льда за сутки. Нарушителям пригрозили административной ответственностью. Понесет ли ответственность управляющая компания «Единогласие», пока не известно, но жильцы дома боятся выходить из дома.

- Понимаете, в этом доме живут девять детей до 14 лет, мы боимся их выпускать из подъезда. Как-то мы обращались в СМИ и рассказывали о проблемах с крышей и УК, о том, что дом аварийный. Журналисты написали, что нам предлагалось расселение, но мы отказались, потому что нас не устроила сумма компенсации. Это откровенная ложь. Мы согласны на расселение, только когда это произойдет, не знаем, - заканчивает разговор Антонина Третьякова.

Над тамбурами сегодня лед не нависает, такая ситуация сохранится до первого снегопада. Когда будут решать вопрос с безопасностью жильцов дома №3 по улице Орджоникидзе в УК «Единогласие» - пока не известно.

Официально

Тем временем в следственном комитете следственного управления по Тюменской области начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что 4 марта 2020 года с крыши жилого дома № 3 по улице Орджоникидзе города Тюмени на козырек подъезда упала глыба льда, сломав его.