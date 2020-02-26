Попавший в беду тюменский дальнобойщик возмущен сбором средств от его имени

Фуру водителя из Тюмени Дмитрия Криворучко, которую занесло во время рейса на ямальской дороге, эвакуировали в Сургут. Но на этом история Дмитрия не завершилась.

Напомним, неделю назад Дмитрий попал в аварию на 395-м километре трассы Сургут – Салехард: его большегруз в условиях гололеда и штормового ветра забросало из стороны в сторону. В результате ударов об установленные вдоль дороги бордюры оказались повреждены топливные баки. В конечном итоге габаритный грузовик завалился на бок. Мужчина несколько дней прождал помощи в тундре. Присланный на место дорожными службами экскаватор поставил машину на колеса, но при этом был поврежден радиатор. Автомобиль уже не может ехать без буксира и требует серьезного ремонта.

Дальнобойщик разместил объявление на сайтах и страницах в соцсетях с просьбой о помощи в эвакуации. Но те, кто откликнулся, запросили слишком большие деньги (по словам Дмитрия, до полумиллиона рублей). Помощь вроде бы хотели оказать его бывшие коллеги из одной ямальской управляющей компании, где водитель работал 15 лет назад. Но что-то не срослось. В итоге за фурой прибыл некий эвакуатор, который согласился дотащить ее до Сургута. Как выяснилось позже, это была инициатива незнакомых водителей, увидевших объявление.

Выбраться из плена бушующих метелей тундры – это было полдела. Фото Дмитрия Криворучко

Сейчас в группах в соцсетях идут жаркие споры о том, что добровольные помощники якобы надеялись заработать на сборе средств на эвакуацию. Но, по словам Дмитрия, нашлись и другие люди, которые также организовали сбор денег от его имени, обманывая граждан. Об этом он узнал уже постфактум от посторонних людей.

– Мне звонят какие-то люди и говорят: «Мы тут перевели деньги». Куда, кому перевели? Дело в том, что я никаких денег ни у кого не просил и никого собирать их не уполномочивал, в том числе свою дочь, – признается водитель.

Дмитрий отмечает, что лишь рассчитывал на помощь в эвакуации фуры за адекватную сумму, а в итоге нашлось немало людей, которые захотели за счет этой истории решить свои меркантильные вопросы.

– Все это возмутительно. Конечно, семья за меня переживает. Но мы просили только помочь с эвакуацией. Откуда взялись эти инициативы со сбором денег, непонятно. И на самом деле пострадал я в этой истории в большей степени морально, нежели материально. Слишком много грязи сложилось вокруг, злобы и ненужного пиара. Уже не знаю, как это все остановить, – сокрушается водитель с 34-летним стажем. Также он очень удивлен таким количеством «знатоков», которые «очень хорошо разбираются», как нужно ездить по тундре.

– Мы с коллегами знаем, что такое штормовое предупреждение, как вести себя на дороге в таких условиях. Я не первый год езжу с грузами за полярный круг. И разного повидал. Если надо, мы можем встать и переждать сутки-двое – сколько придется. Нас никто не гонит, потому что понимают, что мы отвечаем за груз, за других людей и что нас ждут дома. Однако в этот раз именно таким образом сложились обстоятельства, что я никак не мог предотвратить аварию. Но в интернете такие нелепости пишут, не зная реальной ситуации, что уму непостижимо, – замечает Дмитрий.

Единственное, что сейчас нужно – найти способ вывезти машину из Сургута.

– Пока не решил, как действовать дальше. Будем думать. Либо дотянем до дома, либо на месте попытаемся отремонтировать, чтобы я своим ходом смог добраться до Тюмени, – заключил водитель.

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