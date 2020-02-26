В Восточном округе Тюмени на месте болота появится сквер с прудом

Сквер на месте болота, новые дворы, детские площадки, ливневка, зеленые уголки, площадки для выгула собак появятся в Восточном округе Тюмени до конца этого года в рамках реализации программы благоустройства. Часть объектов с инспекцией посетил накануне глава города Руслан Кухарук.

В числе запланированных работ – прокладка ливневой канализации в районе улицы Малая Боровская на Войновке для осушения более 2 тысяч квадратных метров подтопляемой территории. Здесь уже уложены новые тротуары, создан зеленый уголок, благоустроен двор дома на улице Энергостроителей, 8.

Рядом, у примыкающих друг к другу домов на Энергостроителей 10 и 10а, в этом году также благоустроят дворовую территорию. Как отметил руководитель управы Восточного округа Александр Сухомяткин, проект согласован с жителями.

Двор на Энергостроителей 10 и 10а ожидает масштабное преображениеФото: Есен Абилькенов

– Территория, как видите, пока в очень плохом состоянии, на дворовом проезде до сих пор уложены дорожные плиты. Отсутствует тротуар, детские и спортивные площадки уже не соответствуют никаким гостам. Напрашивается строительство площадки для выгула собак. Но главная проблема тут даже не в этом, а в подтоплении участка, – сказал окружной голова.

В проекте предусмотрен водоотвод с подключением к ливневке, строительство нового проезда с тротуаром, строительство двух новых детских площадок и турниковой зоны. Также появится 35 парковочных мест, посадят 12–15 деревьев. В целом на улице Энергостроителей предусмотрен большой объем работ по благоустройству и водоотведению, часть из них будет выполнена уже в следующем году.

Александр Сухомяткин и Руслан Кухарук обсуждают проект благоустройства улицы ЭнергостроителейФото: Есен Абилькенов

Масштабные работы предстоят на территории будущего сквера Никольский между улицами Родниковая – Вознесенская в районе ЖК «Малахово» (рядом с детским садом № 185). Пока это просто заболоченный участок площадью 1,8 га, обильно поросший камышом. Но уже до конца этого года здесь появятся красивый очищенный пруд, живописная рельефная зона с перепадами высот, пешеходные и велосипедные дорожки по периметру, детские площадки с травмобезопасным покрытием, спортивная площадка с зоной workout, облагороженная зеленая зона отдыха, смотровая площадка с качелями, зона выгула собак и торговые объекты с подключением к энергосетям.

– Водоем подпитывают родники, мы его приведем в надлежащий вид с заглублением до 2,5–3 метров. Общественные обсуждения по этой территории проходили еще в 2015 году, это очень востребованный участок, жители каждый год спрашивали, когда мы приступим. И вот наконец мы его реализуем. Таким образом, мы получим на этом месте большой сквер для уже сложившегося жилого микрорайона, – рассказал Сухомяткин.

Торги по поиску подрядчика откроются в марте. Ожидается, что уже в мае будет заключен муниципальный контракт, а все работы планируется завершить до 1 ноября 2020 года.

На участке вдоль улицы Монтажников от Ростовцева до Янтарной в этом году должны обустроить ливневую систему, которая будет выводить всю воду, которая под уклоном стекает на этот участок с территории прилегающего микрорайона.

На участке вдоль улицы Монтажников появится ливневкаФото: Есен Абилькенов

– В 2019 году мы проложили пешеходные соединения, чтобы жители микрорайона могли беспрепятственно добираться до перекрестков и автобусных остановок. Произведена отсыпка одной трети участка. Кроме того, по проекту муниципального частного партнерства компания «Брусника» на свои средства построила одну из самых больших в Тюмени площадок для выгула собак на 2 тысяч квадратных метров, которая пользуется большим спросом. На этот год остались работы по отсыпке оставшихся двух третей территории, высадке 177 деревьев и 916 кустарников, установке освещения вдоль тропинок, – сообщил глава Восточной управы.

Последним пунктом инспекции главы города стала территория в районе домов 124 и 126 на улице 30 лет Победы (на перекрестке с Олимпийской). Здесь уже построены три детские площадки, сеть пешеходных дорожек, создан пожарный проезд, которого раньше не было в нарушение норм безопасности.

Новая детская площадка на улице 30 лет ПобедыФото: Есен Абилькенов

– При объединении тротуара с пожарным проездом использована экобрусчатка, сквозь которую прорастает трава. К тому же часть территории подтоплялась – мы подключили участок к ливневой канализации. Для маломобильных групп населения установлены пандусы. Для завершения работ осталось уложить тротуары вдоль улицы Олимпийской и благоустроить озелененную территорию между домами 122 и 124 на улице 30 лет Победы. Кроме того, в рамках концепции развития территории продолжим расширять сеть тропинок, создавать зоны отдыха. Есть концептуальное решение по сохранению зеленых насаждений: поскольку придется поднимать участок, будем засыпать корни щепой, чтобы они дышали. Появятся и новые насаждения, – отметил Александр Сухомяткин.

Он добавил, что к празднованию 75-летия Победы в этом году планируется провести ряд других работ по благоустройству в округе: обновить урны, заменить малые архитектурные формы в парках, отреставрировать фонтан в сквере Тружеников тыла и так далее. Добавим, что благоустройство скверов, парков и дворов проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

– В целом по городу мы этом году будем активно работать в рамках нацпроекта. Это подразумевает благоустройство дворовых территорий 52 многоквартирных домов. Все проекты согласованы с жильцами, и мы уже приступили к этапу подготовки конкурсной документации. Начинаем, как всегда, с перекладки инженерных сетей, здесь у нас налажено взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Также планируется благоустройство ряда озелененных территорий, в частности на улице Южной, – рассказал глава города Руслан Кухарук.