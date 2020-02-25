«Я прошла семь кругов ада»: пышка-блогер из Тюмени сбросила почти сотню килограммов за два года

Самый популярный инстаграм-блогер из Тюмени София Броян (2 млн подписчиков) радует своих поклонников новым имиджем. В одном из недавних постов девушка показала, насколько ей удалось похудеть за год. Стоит заметить, что София стала популярной во многом благодаря своим юмористическим видео, где в том числе с иронией обыгрывала свои пышные формы.

sofiyabroyan Привет -80кг Ровно год Пока многие за моей спиной собирают всякую чушь,я топлю дальше Все посты/фото о похудении ТОЛЬКО ТУТ @sofabro_life P.S. На фото выгляжу Дюймовочкой т.к. стою ровно ,сбоку все не так прекрасно но тут надо смотреть на джинсы Спасибо вам мои любови за поддержку #софабро #минус80 #годкарлгод #софабро_силажизни #хищницанаволе #новаяжизнь

«Меня полюбили, когда я была пончиком»

Борьбу с лишним весом София ведет второй год. В одном из последних постов София продемонстрировала, какого результата ей удалось добиться. За год, судя по сообщению блогерши, ей удалось сбросить 40 кг. Всего же с момента начала похудения девушка избавилась от 95 лишних кило. Сообщение собрало более 250 тысяч лайков и 3600 с лишним комментариев.

– Разница между фото год. Слева птичка уже -55 с максимального веса и я реально думала, что я прям (справа уже -95 с максимального веса). Я тогда ещё думала, что цель очень близка, и осталось чуток. Думала, но понятия не имела, что через год будет фото справа. И это бешеная мотивация, ведь через год будет рядом ещё фото, да на нем уже не будет минус больших цифр, но на нем будет другое тело, – пишет София.

Пользователи в своих комментариях выразили удивление преображением блогерши и поддержали ее:

– Какая красотка стала.

– Мега красивая!! Умничка!! Так держать!

– Сколько я спала?

– Серьезно??? Это Вы??? Я в шоке

– Какая молодец.

– Все хорошо конечно же, но пампушкой тебе так подходило быть.

– Софа знаете, что заметила, только когда смотрела фото до и после, лишь тогда замечала поразительную разницу, а так честно скажу и не бросалось в глаза, что есть лишние килограммы! Вы огромная молодец так держать.

Еще большое восторга вызвало фото Софии, где она влезла обеими ногами в одну штанину своих старых брюк, чтобы показать, насколько ей удалось похудеть. Правда, этот пост выложен еще летом, но многие подписчики до сих пор поражаются, как они раньше не заметили перемен в облике своей любимицы.

– Привет -80 кг. Ровно год. Пока многие за моей спиной собирают всякую чушь, я топлю дальше. На фото выгляжу Дюймовочкой, т.к. стою ровно, сбоку все не так прекрасно. Но тут надо смотреть на джинсы, – комментирует девушка. Под этим постом уже 430 тысяч лайков 12 тысяч комментариев.

– Так получилось, что узнаваемой и любимой подписчиками я стала именно в тот момент, когда была тем самым «пончиком» и весельчаком. Но ничего не изменилось: я такая же веселая, я также продолжаю шутить над собой, не важно, касается ли это темы веса или нет. Так что характер, чувство юмора и самоирония остались при мне.

– Я говорю даже не о 10-15 кило, а когда действительно вес очень большой, он неизбежно создает проблемы. Слава богу, что у меня это проявлялось лишь в чувстве дискомфорта, а не в состоянии здоровья. Кроме одного момента, который меня и подтолкнул к тому, чтобы окончательно сбросить вес: отказала спина. В поясничном отделе позвонки начали давить друг на друга и сжимать межпозвоночные диски. Однажды я просто не смогла встать с кровати.При этом София подтвердила, о чем уже говорила ранее, что лишний вес действительно создавал сложности в повседневной жизни.

При этом София замечает, что ранее уже предпринимала попытки избавиться от лишнего веса, но они не были столь удачными.

; Прежде всего потому, что я не ощущала настоящей поддержки. Да, были люди, которые говорили: «Да, надо бы». Но никто не взял за руку и не сказал: «Давай помогу, подскажу, как правильно, и у тебя все получится». Поэтому, как и большинство других, я лишь садилась на различные диеты, через какое-то время срывалась и в итоге набирала еще больше.

sofabro_life В ЦЕЛОМ О ПОХУДЕНИИ Раньше я думала , что нужно просто потерпеть чуток , посидеть на диете ,а потом все, в принципе можно дальше есть все что хочешь и как/сколько хочешь Ну и периодически сидеть на диетах Яссноооо, ок... И ведь никто ребёнку не объяснял, что найн, это неправильно ! Так нельзя ! Ну Про помощь я вообще молчу Дак вот , такой по сути метод подойдёт только для тех, у кого лишних кг5 всего ... И то тут нужен аккуратный грамотный подход , чтоб не подорвать здоровье, и чтоб не вернулось все в разы больше Но, история когда у тебя лишний вес большой , совсем не такая Тут ты явно должен понимать, что никакой диеты ! Никаких запретов в голове ! Ты должен поменять свою жизнь , точнее своё индивидуальное питание включить в свой образ жизни! Но так ,чтоб было максимально комфортно , удобно , сытно и не грустно Оххххх... как мне это сейчас легко писать , а 2 года назад , рыдая ночью крокодильими юслезами я проклинала все человечество и это тупое пп Запомни : Неважно какой длиной будет твой путь , важно какой он будет и кто будет рядом! Самое главное в этом пути психологическая помощь и поддержка И не от проф.психологов ! Нет ! Я ничего против них не имею Просто люди , которые не проходили такой путь , понятия не имеют какого это ! Пока мы сами не побываем в той или иной ситуации , не почувствуем все на себе- никогда не поймём другого, который нам говорит об этом ! 1.психологическая помощь / поддержка настрой в вашей голове и ясное осознание для чего вам это нужно ? 2.питание - я уже говорила,90% похудения- ЭТО П И Т А Н И Е!!!!! 3.спорт /движение - тонус мышц, мотивация , сжигание ккал Чисто краткое описание пути , но в каждом из пунктов есть свои за и против , плюсы и минусы , секретки ,сложности и тд. И когда люди просят помочь , дать совет , поддержать и рассказать , я даже не знаю с чего начать Вас очень много , я и представить не могла , я думала я одна такая правда , но когда в каждом сообщении от девочек я вижу отражение своей истории , это как за живое задевают , понимаете ? ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ С ФОТО. ЛИСТАЙ #софабро #софабро_силажизни

Но теперь все было иначе. София стала приверженцем ПП (правильного питания), кроме того, ее поддержали две подруги, которые помогли советами и методиками. А когда девушка готова была сорваться, они были рядом.

– Вес начал уходить стремительно, хотя все равно было очень сложно, и в какой-то момент я снова хотела сдаться. Но именно в тот момент возникли проблемы со спиной. Тогда я поняла, что обратной дороги нет: или идти до конца и бороться за нормальную жизнь или мучиться вот так всю жизнь. Тяжело вспоминать всю ту боль, те слезы, переживания. У человека, который никогда не имел проблем с лишним весом, этого не понять. Кто-то может сказать: «Чего она так усложняет, всего-то лишь нужно не жрать». Но на самом деле все иначе. Я без преувеличения прошла семь кругов ада, – делится блогерша.

Теперь многие не узнают на улице

София вылечила спину и продолжила придерживаться правильного питания. И теперь вдохновляет своими фантастическими результатами подписчиков.

С апреля прошлого года София живет в Москве и уже в новой локации черпает идеи для ведения и развития популярной странички в соцсети. В блоге она выкладывает не только вайны и яркие фото, но также свои каверы на песни известных исполнителей. Новый имидж никак не повлияет на содержание блога, уверяет София.

; Я и сейчас не самая худая девушка. И если надо в очередной раз обыграть тему лишнего веса, могу пригласить кого-то, кто стройнее меня и на контрасте что-то выдать. Разве что подписчики испытали легкий шок от перемен в моем облике, кто-то даже не узнает на улице, – делится тюменка.

sofiyabroyan Самый частый вопрос: Мне кажется,или вы похудели? Одежда та же самая Обе фотографии без фильтров Срок 6 месяцев Результат -50 кг Запомните - ВСЕ ПРЕГРАДЫ У НАС В ГОЛОВЕ А все посты о изменении жизни и веса - @sofabro_life #софабро #изгусеницывбабочку #софабро_силажизни #хищницунеостановить

Впрочем, процесс похудения несколько повлиял на периодичность выхода постов, о чем София сама говорила в блоге. Год был очень сложным, поэтому временами было не до инстаграма. Также девушка посвятила много времени путешествиям: по два раза побывала в Париже, Дубае, на Мальдивах, трижды съездила в Ереван, была в Катаре, Ливане и много где еще. Так она не только заряжалась энергией новых мест, но и спасалась от накатывающей временами депрессии.

В Тюмени София успела окончить бакалавриат Тюменского государственного института культуры и искусств, став дипломированным менеджером социально-культурной деятельности и продюсером. В этом году она собирается защитить диссертацию и получить степень магистра.

– Я очень благодарна своему декану Акуличу Евгению Михайловичу и преподавателю Бондарчуку Денису Александровичу. Они с первых дней поддерживали меня, чтобы удавалось совмещать учебу и занятность блогом. Хотя работать в этой сфере уже не буду, достаточно того, что я сама себя продюсирую, – замечает София Броян.

Вокруг проекта уже сформировалась постоянная команда, которая помогает в подготовке видео. Как минимум в этом процессе заняты три человека:

– Когда нужны еще участники, зову друзей помочь. В поиске идей для сюжетов мы можем устроить с ребятами мозговой штурм. Или берем какой-то жизненный случай и придумываем под него вайн.

Платят не за подписчиков, а за репутацию

Комментируя переезд в Москву, девушка отметила, что вообще-то успешный блогер может жить где угодно.

; Но если говорить о перспективах, то так или иначе придется все больше времени проводить в столице. Потому что лучшие условия для съемок и пиара все-таки здесь. И ключевые рекламодатели тоже.

Что касается доходов, то София отмечает, что сегодня заказчики рекламы платят блогерам не за количество подписчиков, а за репутацию и имидж автора. Рекламодателю важнее, кто именно представляет их товары и услуги в сети, а не абстрактная аудитория. В списке рекламодателей – ювелирный бренд «Эпл Даймонт», Lays, Aliexpress, Delivery Club и другие крупные компании. Признается: блогерам сегодня платят настолько хорошо, что можно позавидовать:

; Но если кто-то думает, что мы сидим дома, пишем посты, выкладываем, как обезьянничаем на камеру и получаем за это деньги, то не все так просто. Столько негатива приходится принять на себя, что порой думаешь: а стоит оно того?

– От многих знакомых, которые тоже пытаются что-то сделать в этом направлении, слышала: «господи, пока сама не попробовала, думала, вы просто дурачитесь. Но когда включается камера – земля уходит из-под ног. Как у вас все так складно получается, как вы сториз с одного раза снимаете?! Нет, это не мое». Так что легким это все кажется только со стороны. Хотя и не сказать, что дико тяжело, но есть свои нюансы, – уверяет звезда инстаграма.Да и производство качественного контента, помимо творческих способностей, требует немалых организационных усилий, нервов и тех же денег. И не каждому это дано, добавляет блогер.

В инсте уже тесно

Говоря о планах, она признается, что инстаграм для нее становится уже тесным. Впрочем, это все равно останется одним из хобби.

– Так что забрасывать его я не собираюсь. Но уже думаю о том, чтобы перейти в новое русло. Главное, чтобы это радовало душу, чтобы то, чем я занималось, приносило счастье.

В связи с этим София рассматривает другие форматы и площадки для реализации своего таланта и творческих идей. И рассчитывает, что блог станет основой для продвижения новых проектов.

– Я никогда не гналась за ростом аудитории. Всегда думала, что лучше пусть будет тысяча единомышленников, близких по духу людей, чем миллион тех, кто пишет гадости. Если начистоту, мои карьерные планы и вообще цели в жизни не связаны напрямую с блогом. Главная из этих целей – семья. Но мы в любом случае продолжим снимать видео. Обещаю, что подписчики еще увидят меня в блоге и в роли мамы, – улыбается София Броян.

Что касается взаимоотношений с другими соцсетями, то они не приносят вайнерше такого драйва. Начинающим блогерам, которые мечтают повторить ее успех, девушка советует пробовать, искать свое и не бояться ошибиться.

– Если поймете, что это не ваше – забейте и идите дальше. Но никогда никому не позволяйте на стартовом этапе лишить вас веры в себя. Никого не слушайте, главное, чтобы все, что вы делаете в этом направлении, приносило удовольствие, – напутствует инста-блогер.

София Броян родилась 15 августа 1996 года в Ишиме. Блог начала вести в 2017 году.