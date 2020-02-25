Тюменский ветеран Иван Селивёрстов празднует вековой юбилей

О чем помнит ветеран войны? Помнит ли битвы, боль утраты, радость победы? Из всех зол ста лет жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Селивёрстов вспоминает не то, как разбомбили подчистую всю часть с неба, не глаза невернувшихся летчиков-товарищей, не злобу к фашистам, поселившимся в отчем доме. Глядя в даль воспоминаний, Иван Семёнович будто вновь и вновь прослушивает на патефоне ту самую песню Бернеса. И память снова возвращает ветерана к ней, любимой Ольге…

Война – преходящее, а музыка вечна!

Эта история большой любви семьи Селивёрстовых. Ради чего стоит жить и победить. В 1944 году полк Ивана Семёновича стоял в Воронеже, помогал выкуривать немца. Война войной, а танцы… «От винта!», как говорит известный киногерой фильма «В бой идут одни старики».

Красивая, синеглазая, черноволосая… Ей тогда было около 19 лет. В роду говорили, что в крови бурлила цыганская кровь. Ольга. Она пленила рядового Селивёрстова с первого взгляда, как до нее за четыре года войны не смог ни один неприятель.

Красноармеец Селивёрстов рисовал портрет любимой Ольги.Фото: Ирина Ромашкина

С тех пор каждый день был посвящен ей. Провожал домой с танцев через весь город – его часть стояла близ Воронежа, а Ольга жила на левобережье. Когда полк отправился дальше гнать немца с родной земли, то полетели треугольники писем через поля фронта. Боец не просто верил, он теперь обязан был вернуться к любимой, ведь их было уже трое – в 1945-м родилась малышка Нелли.

– Ты меня ждешь. И у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится, – эту песню Марка Бернеса пели на фронтах, рассказывал Иван Селивёрстов. В своих письмах любимой Ольге он писал: «Темная ночь» – история их любви.

Их вторая дочь Галина Абаканова рассказывает, что пластинка Бернеса крутилась в доме, кажется, всю жизнь, прокручивая как старую киноленту воспоминания родителей.

Родился в землянке

В день своего столетия, 25 февраля 2020 года, Иван Семенович ослаб голосом, говорит либо слабо, либо кивает. Отвечает за него в основном дочь. Она слушала все военные истории с детства, хоть признается, что раньше не было к ним должного внимания.

– Раньше не было модно записывать все это. Родители, папа и его товарищи рассказывали, а мы-то юные были, не запоминали – ветер в голове, – жалеет Галина Ивановна.

Спрашиваю у Ивана Семёновича, а похожа ли война на старые советские фильмы? Так и есть, отвечает. И песни пели, и танцы плясали, и в бой шли молодыми. По таким историям, как его, нужно снимать новые картины о войне.

Селивёрстов родился в землянке, в Донецкой области Украинской ССР. Потом семья построила дом в селе Ново-Алексеевка Славянского района. В доме – пятеро по лавкам, причем одного младенца родителям подбросили. Иван был старшим сыном в семье.

Он мечтал летать… В 17 лет мечта привела его в ДОСААФ, учиться управлять самолетом. После, из соседнего Краматорска, где он работал электриком, Селивёрстова призвали в армию. Мечта становилась все ближе – служил в авиационных войсках. Иван тогда только с армии вернулся, но грянул июнь 1941-го. Красноармеец окончил курсы авиамехаников в Умани – и на фронт.

После войны Иван Семёнович склеил армейский альбом «Огненный год», где записал воспоминания военной поры.Фото: Ирина Ромашкина

Жизнь войны

Первый бой не случился – не было героического полета, не было наград, даже взлета не случилось. Когда немцы бомбили сверху, в самолетах не оказалось бензина. По какой-то нелепости или диверсии – по приказу, а чей он был, уже никто не помнит – накануне велено было освободить от топлива истребители. Так они и не взлетели – враг разбомбил самолеты.

Бывало и хуже. Трижды бывало. Помните кадры из фильма, когда авиамеханик новоиспеченному пилоту истребителя говорит: «Ты у меня пятый»? Тюменский ветеран хранит воспоминания, как улетали только выпустившиеся с учебки парни. Дай Бог встретить живым.

– Трижды улетала эскадрилья, по двести человек. Ребята не возвращались. А чего, они ж зеленые все были. Набирали молодых в училище, учили месяц-два и в бой. Вот так три эскадрильи папа проводил, – рассказала дочь ветерана Галина.

Она твердит, что папа остался жив, потому что сам был в части и на боевые вылеты не отправлялся. Летать умел, конечно, обязанностью авиамеханика было провожать да встречать самолеты. Обслуживал он советский одномоторный истребитель ЛА-5. Вспоминают еще один веселый случай, когда на этом легендарном самолете пилоты и механики полетели за продовольствием. Вдовесок им поручили доставить спирт в часть. Молодые служивые еды привезли, а вот спирт весь до медсанчасти не добрался. От воспоминаний Иван Семенович и сейчас улыбается.

Часть перекидывали, боец следовал по фронтам с Воронежской, Украинской, Белорусской авиационной дивизией. И вроде всегда Селивёрстов был поодаль от фронта, исправно отправляя воздушную подмогу Красной армии. А душа покоя не знала, ведь в родном доме поселились немцы. Однажды младшего брата Сашу чуть не убили. Ребенок выкрал нож у фашиста. Когда растяпа спохватился, стал голосить, что сейчас убьет паршивца. Мать спасла мальца – забрала ножик и выкрутилась.

– Да вон он, нож, в чугуне с кипятком! – Сунула руку в кипяток и «вытащила» пропажу.

Отец тоже был на фронте, в артиллерии. Как-то Селивёрстовым удалось даже встретиться, в семейном альбоме есть памятное фото. Семён Семёнович, кстати, из долгожителей – прожил 97 лет. Потомки по сей день живут в донецком краю, тоже побывали под бомбами.

Салют Победы

Для Селивёрстова младшего война закончилась 9 мая на белорусско-польской границе. Вспоминает, как стоял ночью на посту и вдруг услышал залпы со всех сторон. Он сразу понял – это салютуют победе! И сам стал стрелять в небо.

На Родину вернулся за вещами, ведь дома, в Воронеже, ждала семья. И, кажется, слушай Бернеса да вспоминай добром пережитое. Но война – преходящее, музыка вечна, а жизнь всегда найдет, где ударить больнее. После войны молодые Селивёрстовы поехали в Украину. Ивану Семёновичу хотелось познакомить любимых девочек с родными. Да только поспешили радоваться… В поезде двухлетняя Нелли подхватила менингит, от чего вскоре умерла.

В дальнейшем в Воронеже Иван Семёнович закончил на отлично авиационный техникум, построил дом. И только в 1951-м Селивёрстовы вновь услышали смех маленькой девочки Галины.

Всю жизнь Селивёрстов проработал на воронежском авиационном заводе мастером, заместителем начальника механического цеха, начальником бюро технического контроля. И когда на пенсию вышел, еще поработал дежурным на родном заводе. Кстати, возле него стоит родной истребитель ЛА-5, который местные жители когда-то нашли в болоте и сделали из него монумент.

В 1997 году умерла жена Ольга. Тогда Иван Семёнович и решился переехать к дочери Галине в Тюмень. А в 2000-м ветерану дали квартиру. В ней он сегодня и встречает гостей в свой вековой юбилей.

Иван Селивёрстов награжден медалью «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями в честь окончания Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.