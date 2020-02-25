Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 17 по 24 февраля 2020 года

Доброе утро, дорогие читатели! По традиции каждый понедельник мы открываем нашей рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Тюмени и Тюменской области, которые произошли с 17 по 24 февраля 2020 года. Для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш дайджест.

1. На прошлой неделе в Тюмени давал концерт мэтр российской эстрады Филипп Киркоров. Встретили певца «сладко». Набор инструментов, хрустальная туфелька и кубик Рубика: такие подарки получила от поклонников звезда. Правда, они оказались не совсем настоящие.

– Этот набор инструментов из шоколада мы приготовили вам и Мартину, как главным мужчинам в доме. А эта коробочка с туфельками создана для Аллы-Виктории – совсем рядом 8 Марта, – говорит автор кулинарных шедевров кондитер Людмила Гольцман.

– Это шоколад? Обалдеть! А эта туфелька тоже из шоколада? Ой, спасибо большое, – восторженно и удивленно выдохнул артист.

Для Киркорова тюменка приготовила отдельный сладкий подарок – конфеты в виде кристаллов и короны без сахара и торт в виде кубика Рубика.

– Этот торт такой же яркий, как Вы, Филипп, – призналась тюменка.

Позже Киркоров поблагодарил Тюмень за тёплый приём и написал, что ему ничто не заменит встречи со зрителями.

«Февральский тур 2020 шоу #цветнастроения завершили в Тюмени. Такие яркие концерты в начале года. Незабываемо! Обожаю вас! А какая сладкая встреча была перед концертом вчера. Творцы кондитерского искусства приготовили просто шедевры для меня, моих детей и всего коллектива. Спасибо вам большое», – поблагодарил артист.

Киркорову подарили сладкие подарки в Тюмени. Фото - личная страничка героя публикации в соцсети.

2. Ялуторовчанка Юлия Сиюткина, тоболячка Анастасия Соколова и тюменка Елена Рябова участвуют в онлайн-кастинге национального конкурса красоты «Мисс Россия – 2020». Голосование проходит на ресурсе Woman.ru.

Скромная блондинка Юлия Сиюткина 22 лет родом из поселка Каргалы. Училась в медколледже в Ялуторовске, а после, в августе 2019-го, переехала в Тюмень и устроилась фельдшером в скорую, на двенадцатичасовую смену у нее приходится по 10 – 16 выездов. Никто из сослуживцев и не знал, что девушка увлекается участием в конкурсах красоты. Меж тем у Юли уже есть титул первой вице-мисс, который она завоевала на «Мисс ялуторовчанка».

– Мне нравятся конкурсы красоты. Прежде не было другой возможности участвовать. Если б были еще какие-то кастинги, то я с удовольствием еще бы ходила. Пока есть возможность, буду участвовать, – рассказала девушка.

Две другие претендентки на звание «Мисс Россия – 2020» поделились, как они проходили кастинг и чего ждут от конкурса.

Тюменки претендуют на титул "Мисс Россия - 2020". Коллаж Ирины Ромашкиной.

3. Корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень» узнали итоги проверок качества молочной продукции в Тюменской области, которые подвел Россельхознадзор. Результаты, стоит признать, оказались не обнадеживающими: каждая пятая проба оказалась проблемной.

Так, из 254 проб молока, масла, кефира творога и сыра 52 не соответствовали показателям безопасности и качества – это более 20 процентов. В 13 случаях обнаружено повышенное количество антибиотиков, бактерий группы кишечной палочки, дрожжи и плесень. А в 30 пробах – жиры растительного происхождения и несоответствие жирнокислотного состава.

По запросу «Комсомолки» ведомство сообщило список компаний, которые произвели некачественный товар. Подробнее – в нашей статье.

В Тюмени продавали опасное молоко. Фото - pixabay.com.

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