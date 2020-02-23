«Спецоперация Лед»: тюменские полицейские дрифтовали и гоняли на льду Туры

«Спецоперация Лед – 2020» собрала на берегах Туры около 25 тысяч зрителей. В День защитника Отечества, 23 февраля, полицейские дрифтовали на служебных автомобилях, устроили трековые гонки и продемонстрировали инсценировку задержания преступников. Жаркие выступления тюменских силовиков вновь поразили зрителей.

Самым ярким моментом стали гонки: в них участвовали лучшие водители полиции, МЧС, УФСИН и автогонщики со всего Урала. Кроме скорости, силовики показали, что владеют рулем, смело выкручивая рули и пируэты на льду.

Быстрее. Фото: Савинов Руслан.

Впечатлила захватывающая погоня за преступниками, которую устроили сотрудники Госавтоинспекции. Это одно из любимых зрелищ поклонников традиционной «Спецоперации Лед».

Сильнее. Фото: Савинов Руслан.

А когда «правонарушителя» задержали, с показательными выступлениями по рукопашному бою выступили воспитанники детского центра «Аванпост» и курсанты ТВВИКУ. Чтобы посмотреть это впечатляющее действо, тюменцы окружили площадку с обеих сторон Туры.

– «Спецоперацию Лед – 2020» увидели около 25 тысяч тюменцев. Мы гордимся тем, какое количество партнеров и спонсоров смогли привлечь в этом году, чтобы устроить для горожан зрелищный праздник, – поделилась впечатлениями начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного Управления ГИБДД Анжела Борисова.

Анжела Борисова. Фото: Савинов Руслан.

Мастерство показали и спортсмены тюменской региональной федерации альпинизма: они спустились с моста Влюбленных с факелами болельщиков. «Спецоперацию» было видно издалека даже случайным прохожим. Так, неожиданным для тюменцев стал полет парашютистов над набережной Туры.

– Мы прогуливались по любимым местам города в праздничный день и очень удивились людям в небе – это оказались парашютисты. Дымовой фейерверк цвета флага России получился очень красивым. Приятно осознавать, что наши стражи порядка всегда придут на помощь хоть с земли, хоть с воздуха, – считает молодая пара Сергей и Юлия Баклановы.

Выше. Фото: Савинов Руслан.

Гости мероприятия участвовали в интерактивных мастер-классах по безопасности дорожного движения и оказанию первой помощи, здесь же работала выставка ретро-автомобилей и боевой техники. Можно было поучаствовать и в интерактивах. Например, юным зрителям понравилось попробовать себя в роли вояк – в зоне болельщиков им предлагали собрать и разобрать оружие. А чтобы зрители не замерзли, на набережной работали четыре полевые кухни, гостей поили горячим чаем.