«Он нагло врёт!»: тюменские инвалиды открестились от Романова, возомнившего себя правозащитником

Инициативная группа инвалидов Тюменской области отправила в администрацию Президента России В.В. Путина, в правительство региона и лично губернатору Александру Моору, Генеральному прокурору России и Прокурору Тюменской области, в следственный комитет России и Тюменской области, СМИ и общественникам петицию, в которой они выразили несогласие с действиями Андрея Романова.

«Мы его не выбирали!»

В документе инициативная группа отмечает, что курганский инвалид нагло врёт, когда говорит о том, что представляет их интересы.

- Андрей Романов всем объявил себя правозащитником всех тюменских инвалидов. Это неправда! Это вранье! Мы его не выбирали! Андрей Романов для нас чужой человек. Он приехал в Тюменскую область на все готовое и сейчас требует, чтобы под него переписали законы, действующие на территории Тюменской области. Требует, чтобы ему дали квартиру, чтобы ему создали организацию, чтобы ему платили хорошую зарплату. Мы задаем законный вопрос, на каком основании приезжий человек диктует нам свои условия, требует немедленного исполнения и учит всех, как нам жить? – возмущаются авторы петиции.

Тюменские инвалиды открестились от Романова, возомнившего себя правозащитником.

Они подчёркивают, что Романов внаглую заявляет о том, что не хочет заниматься системными проблемами инвалидов. Он просто хочет контролировать и правительство, и самих общественников.

- Нам не нужны контролеры! Тем более такие, как Андрей Романов! Он говорит – мои требования должны выполняться незамедлительно! Кто он такой, чтобы ставить себя выше всех законов? Выше мнения всех людей? Кем он себя возомнил? Мы считаем такую позицию социальным экстремизмом! Наше мнение, что все решения должны приниматься взвешенно и справедливо! – говорят общественники и подчёркивают, что никто не имеет права в одностороннем порядке диктовать всем, что делать. – Мы - инвалиды Тюменской области - отказываемся признавать особое отношение властей к Андрею Романову. Мы не понимаем, какими заслугами перед регионом он заслужил к себе особое отношение и привилегии, - пишут общественники.

Тюменские инвалиды открестились от Романова, возомнившего себя правозащитником..

В течение долгих лет общественные организации инвалидов Тюменской области плодотворно сотрудничают с органами власти по решению вопросов связанных с проблемами инвалидов. Из-за поведения Романова Совет по делам инвалидов при Губернаторе Тюменской области перестал решать проблемы инвалидов, а занимается только Романовым.

- Мы требуем закрыть эту самозваную группу! Она не представляет интересы инвалидов Тюменской области, - отмечают авторы петиции.

Они приняли решение провести внеочередное собрание Совета по делам инвалидов при губернаторе Тюменской области и перенести обсуждение жизненно важных вопросов для всех инвалидов на площадку Совета.

Разрушающая деятельность!

Представитель инициативной группы, инвалид А.Б. Толстов требует Андрея Романова прекратить хулиганские выходки и разрушающую деятельность. По его словам, из-за его поведения на общественников начинают косо смотреть и сомневаются в психическом здоровье всех инвалидов.

- Зачем он обращается к президенту Америки Трампу? А к главе Чечни Кадырову? Какое отношение Трамп и Кадыров имеют к нашему региону? Нормальный человек не будет рассказывать, что его пытаются отравить шоколадкой? Это же бред. И это понимает каждый здравомыслящий человек. Список хулиганских выходок можно продолжать! – отмечают авторы петиции.

Общественники отмечают, что Романов сначала ходит по улицам как здоровый человек, а потом, на камеру, ползает по ступенькам.

- Его действия оскорбительны и унизительны не только для инвалидов Тюменской области, но и для всех инвалидов России! Он как профессиональный нищий все преувеличивает, пытается вызвать путем унижения жалость к себе, чтобы превратить ее в деньги и персональные льготы. Но нам ничья жалость не нужна! И мы осуждаем таких людей, как он, которые создают образ беспомощного инвалида, для которых болезнь и жалость окружающих становится бизнесом, - подчеркнули авторы петиции.