В Тюмени экстренно приземлился самолёт из-за технической неисправности

Сегодня, 28 февраля, в тюменский аэропорт Рощино вернулся самолет А-320 АО «АТК «Ямал», который должен был выполнить рейс в Салехард. Это связывают с техническими причинами.

– Судно вернулось в 8.02, спустя час после вылета, из-за сбоя аэронавигационного оборудования. Пассажиров доставит резервный борт, – сообщили в пресс-службе тюменской воздушной гавани.

Известно, что на борту находился 81 пассажир, среди них был один ребенок. Самолет посажен на взлетную полосу в штатном режиме, отметили в Уральской транспортной прокуратуре. В ведомстве подтвердили, что рейс будет выполнен на резервном воздушном судне.

В настоящее время Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов и о защите прав потребителей.