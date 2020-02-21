2020-02-21T12:38:21+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»

Вадим Бегун
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам три новые памятные монеты, выпущенные в 2020 году. Монеты изготовлены из чистого серебра пробы 999,9/1000.

На аверсе всех трех монет – изображение королевы Елизаветы II и надпись Australia, указывающая, что именно Австралия является эмитентом. Производитель – один из крупнейших монетных дворов мира Perth Mint – монетный двор города Перт (Австралия).

Каждая монета приурочена к самым важным событиям в жизни человека (день рождения, свадьба и рождение ребенка) и станет отличным подарком к памятной дате. Монета, выпущенная в год рождения или свадьбы, – это память сразу для нескольких поколений семьи. Монеты также подойдут для начала формирования собственной коллекции.

В дизайне монеты «С днем рождения» (Happy Birthday) используются яркие цвета: на реверсе изображены разноцветные подарки и надпись Happy Birthday. Номинал – 1 австралийский доллар. Масса чистого серебра в монете – 1 тройская унция (31,1 грамма). Упаковка – подарочная открытка с красивым рисунком на обложке и поздравительной надписью на английском языке внутри.

Стоимость монеты «С днем рождения» – 5500 рублей.

Монету «Свадьба» (Wedding) отличает классический дизайн. На реверсе – портрет жениха и невесты в свадебных нарядах в полный рост, а также обручальные кольца. Надпись – Сongratulations («Поздравления»). Номинал – 1 австралийский доллар. Масса чистого серебра в каждой монете – 1 тройская унция (31,1 грамма). Упаковка монеты – белая подарочная коробка с характерным свадебным дизайном, с прозрачным кристаллом в виде сердца на крышке.

Стоимость монеты «Свадьба» – 6000 рублей.

Дизайн монеты «Новорожденный» (Newborn) традиционен: на реверсе изображен младенец и символ рождения ребенка – аист на фоне солнца. Номинал – 50 центов. Масса чистого серебра в монете – 1/2 тройской унции серебра (15,55 грамма). Упаковка монеты – открытка-книжка, в которую можно от руки вписать имя ребенка, дату рождения, вес, а также вставить первое фото. Цвета упаковки повторяют сиренево-зеленые тона реверса монеты.

Стоимость монеты «Новорожденный» – 4500 рублей.

Приобрести или заказать монеты «С днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный» можно в отделениях Банка УРАЛСИБ в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Самара, Ульяновск, Ижевск, Калининград, Тамбов, Смоленск.

Узнать адреса отделений, а также получить более подробную информацию о памятных и инвестиционных монетах можно по телефонам: 8-800-250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788-61-76.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15.

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