Афиша на праздничные выходные в Тюмени – 2020: куда сходить 22, 23 и 24 февраля

Очередная рабочая неделя подходит к концу, а впереди сразу три выходных, в честь Дня защитника Отечества. Для того чтобы вы смогли интересно и культурно отдохнуть, «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на предстоящий уик-энд. Выбирайте, что вам действительно интересно!

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ

Экскурсия в Тобольск на «Императорском» поезде

Экскурсия на Императорском поезде. Фото: VisitTyumen

В предпраздничный день от ж/д вокзала Тюмени стартует тур в духовную столицы Сибири Тобольск на знаменитом пригородном поезде Императорского маршрута. Гостей экскурсии ждёт пешее путешествие по Завальному некрополю, Тюремному замку, Дому Романовых и единственному в Сибири кремлю. В стоимость экскурсии включён комплексный обед в живописном месте.

Стоимость: с проездом в вагонах 1-го класса – 3800 руб./взр. и 2800 руб./шк. (при наличии справки с фото), с проездом в вагонах 2-го класса – 3300 руб./взр. и 2300 руб./шк. (при наличии справки с фото).

Предварительная запись по телефонам: 8 (3452) 65-92-65, 75-97-77, 61-65-55.

Ярмарка подарков

"Солянка Маркет". Фото: VisitTyumen

В «Заречном маркете» (ул. Эрвье, 22) с 12 до 19 часов состоится ярмарка подарков ручной работы «Солянка маркет». Здесь можно будет выбрать подарок на любой вкус и даже подобрать что-то себе: изделия из керамики, шарфы, шапки и носки, сладости, фигурный шоколад, стильные деревянные значки, тюменские открытки и многое другое.

Вход: свободный.

Индейская сказка

Индейская сказка. Фото: VisitTyumen

В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) 22 и 23 февраля в 11 и 18 часов состоится показ индейской сказки «Как звери солнце добывали» от театра теней «Ключ от сказки». По сюжету, у зверей в лесу всегда была темнота, поэтому они решают отправиться к людям добывать солнце. Ребятишкам будет интересно погрузиться в атмосферу индейской культуры, узнать об их быте и культуре, а также посмотреть, что ждёт зверей на опасном пути. В качестве саундтрека – музыка на аутентичных инструментах в исполнении группы «Север Га».

Стоимость: 400 рублей.

Мастер-класс «Фильм с нуля»

Мастер-класс "Фильм с нуля". Фото: VisitTyumen

В «Конторе пароходства» (ул. 25 Октября, 23а) с 10 до 18 часов состоится третий день мастер-класса «Фильм с нуля» для детей и подростков с 12 до 18 лет. Здесь гостей учат создавать короткометражные фильмы. В первый день (20 февраля) прошла лекция по драматургии короткого метра и идеи фильма, во второй – кастинг и знакомство с техникой, а в третий – съёмка, запись звука и черновой монтаж. Мастер-класс проводит основатель и руководитель детской киномастерской «Лучкино» Павел Морозов.

Стоимость: бесплатно.

Мастер-класс «Сладкая черешня»

Мастер-класс "Сладкая черешня". Фото: VisitTyumen

В здании на ул. Комсомольской, 57 (вход с парковки, дверь открыта, 4-й этаж) состоится трёхчасовой мастер-класс «Сладкая черешня». Гости мероприятия научатся писать сочные ягоды пастелью с фотографии. Мастер Людмила покажет, как правильно передать цвет, блестящую поверхность ягод и их объём, чтобы они получились «спелыми» и «вкусными». А ещё художник откроет секрет, как начать работу крупных форм и пятен. С собой лучше взять сменку или тёплые носки.

Стоимость: 1000 рублей (формат А4, пастель). Запись в мессенджерах: Viber/WhatsApp/Telegram: +7-982-948-85-82.

Мероприятия в музее «Дом Машарова»

Мероприятия в музее "Дом Машарова". Фото: VisitTyumen

В музее «Дом Машарова» (ул. Ленина, 24) в рамках проекта «Живопись иглой – золотое шитьё Сибири» в 13 часов состоится открытие выставки «Живопись иглой: традиции и современность». В 14 часов состоится мастер-класс «Золотая канитель» (знакомство с основными техниками золотного шитья).

Вход: свободный.

Лыжные гонки

Битва на Туре. Фото: VisitTyumen

На набережной реки Тура в 13 часов состоятся общегородские соревнования по лыжным гонкам на дистанцию 1 км на фестивале «Битва на туре». Соорганизаторами мероприятия являются тюменская спортшкола № 2, департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени, Федерация лыжных гонок и биатлона города Тюмени и Центр спортивной подготовки Тюменской области.

В мероприятии примут участие более 200 человек, определять лучших будут 6 судей, а длина трассы составит 1 километр. Чтобы стать участником спринта, необходимо заполнить форму регистрации и отправить заявку на электронную почту Jurassic77.tcsf@mail.ru.

1. Ф.И.О. 2. Возраст. 3. Спортивный разряд (уровень квалификации). 4. Наличие медицинской справки (с указание разрешенного вида спорта – лыжи)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ

Спектакль-синтез «Сквозь пальцы»

Спектакль-синтез "Сквозь пальцы". Фото: VisitTyumen

В МТЦ «Космос» в 19 часов состоится спектакль-синтез «Сквозь пальцы», по мотивам сказки Михаэля Эндэ «Момо». Организаторы очень завуалированно рассказывают о своей постановке:

– «Жить здесь и сейчас» – фраза, которая стала почти непостижимой философской мыслью. Современный мир поглощает «система», или так называемые Серые Господа, возникшие оттого, что люди дали им возможность появиться, а теперь и властвовать. Они выстраивают иерархию, стандарты, обязательства жизни каждого человека. И только хрупкая девушка Момо, не помнящая природу своего возникновения, но обладающая даром слушать и слышать голос души, остаётся вне «системы», бросая ей вызов.

Хотите распутать этот философский клубок? Вперёд, на спектакль!

Стоимость: 300 рублей.

«Форд» против «Феррари»

Ford против Ferrari. Фото: кадр из фильма

В Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74/4) в 20 часов состоится показ нашумевшей картины «Ford против Ferrari» с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях. Фильм повествует о знаменитой гонке 1966 года в Ле-Мане, в которой соревновались американская и итальянская команды. Победу Ford принесли конструктор Кэрролл Шелби (Мэтт Дэймон) и британский гонщик Кен Майлз (Кристиан Бэйл). Картина демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Стоимость: 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре. Подробности по телефону +7-922-042-00-26

«С верой в победу!»

С верой в Победу! Фото: VisitTyumen

От музея «Городская Дума» (ул. Ленина, 2) в 12 и 15 часов стартует двухчасовая автобусная экскурсия «С верой в победу!» ко Дню защитника Отечества. Экскурсовод расскажет о трудовом подвиге тюменцев в годы Великой Отечественной войны, о работе промышленных предприятий и эвакогоспиталей и о подвигах Героев России – уроженцев Тюменской области. Гостям экскурсии также расскажут и покажут музеи и улицы, связанные с сохранением памяти о великом подвиге народа.

Стоимость: 350 руб. – 1-й этаж, 450 руб. – 2-й этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 250 руб. – 1-й этаж, 300 руб. – 2-й этаж. Обязательно бронирование по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, +7-929-266-73-72. Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея «Городская Дума».

«Спецоперация «Лёд»

Спецоперация Лёд. Фото: ГИБДД по Тюменской области

На тюменской набережной в 14 часов состоятся традиционные ледовые гонки под названием «Спецоперация «Лёд». В мероприятии примут участие водители силовых структур (полиции, МЧС, Росгвардии). В программе – показательные выступления парашютистов, выступления курсантов ТВВИКУ по рукопашному бою, выступления ГИБДД по задержанию преступников, дымовой фейерверк, трековые гонки, заезды дрифт, Кубок Тюмени по мотогонкам на льду и многое другое.

Вход: свободный.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ

«Маленькие женщины»

Маленькие женщины. Фото: кадр из фильма

Показ фильма «Маленькие женщины» режиссёра Греты Гервиг с участием Сирши Ронан, Эммы Уотсон, Лоры Дерн и Мэрил Стрип состоится в Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74/4) в 20 часов. Это новая экранизация классического американского романа Луизы Мэй Олкотт. История о творчески одаренных сестрах, которые хотят построить индивидуальное счастье в обход патриархальных сценариев XIX века. В копилке наград фильма «Оскар» за лучшую работу художника по костюмам и 6 номинаций на «Оскар».

Стоимость: 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре.