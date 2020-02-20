Тюменские предприниматели предлагают использовать маткапитал для обучения детей в частных школах

Несмотря на беспрецедентный уровень поддержки малого бизнеса в регионе, в стране сохраняется целый ряд системных ограничений, которые мешают развитию предпринимательства. Это непомерная налоговая нагрузка, отсутствие длинных кредитных денег и давление со стороны контрольно-надзорных органов. Об этом сегодня на брифинге в рамках «Единого дня отчетности», который проходит в Тюменском технопарке, заявила общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Тюменской области Наталья Филина.

Во время мероприятия представители контрольно-надзорных органов не только отчитываются о своей работе и о последних изменениях в законодательстве, касающихся малого и среднего бизнеса, но и проводят частные консультации с предпринимателями.

– Надеюсь, представителей малого бизнеса сегодня не просто выслушают, а мы получим конкретные решения насущных проблем в этой сфере. А контрольные органы научатся слышать и слушать. Ждем, что предприниматели озвучат свои инициативы, а ведомства учтут их при формировании новых правовых норм, – сказала Наталья Филина.

Как отметил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, если в крупных компаниях, холдингах и корпорациях есть возможность содержать высокооплачиваемую юридическую службу для урегулирования всех вопросов с надзорными органами, то малый бизнес себе этого позволить, как правило, не может. Поэтому нужна открытость в обсуждении самых злободневных вопросов и проблем.

– Для госучреждений обращения могут выглядеть формальными, мелкими, но для предпринимателей это зачастую вопросы существования их бизнеса, – добавил Кузьменко.

Как рассказала инициатор проведения «Единого дня отчетности» уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, региональное бизнес-сообщество сформировало ряд инициатив, которые предполагается предложить в качестве поправок в федеральное законодательство. В частности, это касается развития придорожного сервиса, которое упирается в проблему организации въездов и выездов. В этой части существуют различные бюрократические препоны в дорожном законодательстве, которые не позволяют предпринимателям построить заезды на парковку без нарушения каких-нибудь нормативных актов. С такой же проблемой сталкиваются и различные промышленные предприятия.

Еще одна инициатива связана с расширением возможности реализации материнского капитала. Как пояснила Лариса Невидайло, есть предложение предоставить возможность использовать эти средства на обучение детей и подростков в частных образовательных учреждениях, созданных предпринимателями.

– На уровне Тюменской областной думы нашу инициативу уже поддержали. Это даст родителям возможность выбора, куда отдать ребенка на учебу и оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, – добавила Невидайло.

«Единый день отчетности» проводится в Тюмени впервые. Цель новой площадки – организовать диалог между субъектами МСП и различными государственными ведомствами. В консультациях и обсуждении проблем предпринимателей приняли участие представители 30 учреждений и органов исполнительной власти федерального и регионального уровня, так или иначе задействованных в контрольно-надзорной деятельности в сфере малого и среднего бизнеса.

Среди них прокуратура, Росгвардия, налоговая и таможенная службы, Роспотребнадзор, пенсионный фонд, МЧС, УФАС, Росреестр, Росприроднадзор, Роскомнадзор, Госжилинспекция, управление ветеринарии и многие другие.