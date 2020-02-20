Опасные приключения: как тюменские зоологи скелет кита в тундре искали. Часть 3

«Комсомольская правда» – Тюмень» продолжает рассказ об удивительных и полных смертельной опасности походах тюменского зоолога, натуралиста, музееведа Павла Ситникова и его друзей-коллег Ришата Рахимова и Владимира Адаева в поисках останков редких животных для музейных экспозиций. В прошлый раз мы остановились на скелете кита, когда путешественники соорудили импровизированный кран из бревен и найденной на берегу веревки. Что же произошло дальше?

«Собственность тюменского музея»

Фрагменты сложили в пакеты, оттащили в сторонку. И чтобы никто не трогал, подписали: «собственность тюменского музея» – для оленеводов, которые часто ходят вдоль губы.

– Конечно, не всех наше предостережение остановило. Как минимум, пару ребер сперли. Для рукоятки ножа кости кита вполне годятся. А еще на черепе выпил сделали, чтобы посмотреть качество кости. Но убедились, что он не так хорош, как кость мамонта, и дальше пилить не стали, – рассказывает зоолог.

Поскольку транспорта не было, ценный груз до поры пришлось оставить, чтобы потом по возможности на чем-нибудь вернуться и вывезти. А пока важнее было как-то добраться до «большой земли». В это время на губе начался сезон штормов, после которого уже зима, а значит, конец навигации. Оленеводы, навестившие в это время лагерь, сказали, что у исследователей есть два варианта: зазимовать у них в стойбище или идти пешком до поселка Тадибеяха.

– Идете до горизонта, потом еще раз до горизонта, – объяснили маршрут аборигены.

Следопыты выбрали второй вариант: зимовать в тундре в их планы не входило. В пути возникли проблемы с провизией, поскольку рыбу ловить было нечем. Какое-то время спасало мясо нерпы, которую перед уходом добыли друзья оленеводы. Шкуру животного музейщики взяли с собой. Под конец пути пришлось питаться остатками насквозь пропитавшегося морской водой хлеба. Шли три дня. На ночлег прятались от штормового ветра в расщелинах.

«Это было нечто»

Временами, чтобы пройти вдоль кромки Обской губы, приходилось взбираться на крутой берег на высоту 50 метров в полном снаряжении. Вес поклажи Павла Ситникова составлял около 60 кило, включая 10-килограммовую шкуру нерпы. Не легче было и его товарищам.

– Это было нечто. После очередного восхождения порой лежали на земле как трупы, без сил. И уже не представляли, сколько еще идти и дойдем ли когда-нибудь, – описывает этот тяжелейший этап экспедиции Павел Ситников.

Словно в подтверждение тяжелых мыслей путешественников, когда они бросили полный изнеможения взгляд на берег, на нем усилиями ветра и прибрежных волн природа соорудила замысловатую фигуру из песка, напоминающую кулак с разжатым средним пальцем. Музейщики восприняли это как недобрый знак. Но деваться всё равно было некуда – оставалось только продолжать путь, насколько хватит сил.

По дороге нашли бивень мамонта, который при других обстоятельствах наверняка вызвал бы у ученых больше интереса. Но не в этот раз. Находку просто закинули подальше от берега, чтобы не смыло волнами.

Привал приходилось делать через каждый километр – сил идти с полным грузом в намокшей и забившейся песком одежде не было. Если Павел Ситников садился на землю, самостоятельно встать с рюкзаком он уже не мог. Наконец на пути стали попадаться ржавые конструкции и прочие следы цивилизации – люди близко. Полузаброшенный поселок, впрочем, не был рад гостям.

– Здесь жила кучка аборигенов-бомжей да приставленный к ним милиционер, который следил, чтобы местные в пьяном угаре не перерезали друг друга, – поясняет Ситников. Их единственное занятие – разбирать тысячи тонн завезенного сюда металлолома в поисках цветмета.

Блюститель выразил удивление, как это исследователи прошмыгнули мимо медведя-людоеда, который живет как раз в тех краях, откуда они вышли. Зверь уже успел сожрать двоих аборигенов, обыденно поведал представитель закона. От помощи гостей в поимке косолапого убийцы местные благородно отказались, заявив, что для них это вопрос чести. Как позднее узнал Павел Ситников, вендетта в итоге состоялась.

Сходим на берег

Между тем поселились у милиционера в надежде, что в поселок заглянет какое-нибудь судно за очередной партией «полезных ископаемых». Между делом местные поймали сетями морского зайца. Зоологи выкупили его шкуру, которая впоследствии, как и нерпа, стала одним из ценных экспонатов тюменского музея.

Морской заяц для музея. Фото: из архива Павла Ситникова

Нерпа для еды и чучела. Фото: из архива Павла Ситникова

– Первое судно нас на борт не взяло: левый рейс за цветметом – зачем им лишние свидетели? Пришлось ждать другое. А зимовать в этом поселке ой как не хочется, – рассказывает Павел Сергеевич.

К счастью, вскоре пришел корабль, который привез милиционеру продукты. С трудом «охотникам за скелетами» удалось уговорить вывезти их в более цивилизованное место. Три дня команда «болталась» по Обской губе, преодолевая четырехметровые волны.

Матросы затаскивают череп на борт Газели в Тобольске. Фото: из архива Павла Ситникова

Передых на раскопках кита. Фото: из архива Павла Ситникова

Наконец героям удалось сойти на берег в поселке Сеяха. Надо выбираться, пока не пропали добытые в пути шкуры морских обитателей. Оказавшись в Салехарде, команда решает, что Павел Ситников и Владимир Адаев летят домой с трофеями, а Ришат Рахимов остается, чтобы разобраться с китом.

– Благодаря невероятному таланту переговорщика, ему удалось уговорить команду одного судна, которое шло на север. На случай встречи с пограничниками он должен был выдавать себя за жертву кораблекрушения, – продолжает рассказ Павел Ситников.

Череп выволокли на поверхность. Фото: из архива Павла Ситникова

Матросы оказались очень отзывчивыми: они не только помогли найти место с останками, но и перетащили ценный груз на борт. В Салехарде Ришат Рахимов договорился с другим судном, которое доставило экспонат в Тобольск. А оттуда кости были благополучно доставлены на «Газели» в тюменский музей.

Результатами экспедиции стали не только полный скелет гренландского кита, который в рамках передвижной выставки «Китовая эпопея» побывал во многих городах Сибири, но также чучела нерпы и морского зайца, украсившие фонды областного краеведческого музея как свидетельства многообразия природы Тюменского Севера.

Баннер выставки "Китовая эпопея". Фото: из архива Павла Ситникова

– Теперь наш музей обладает лучшей коллекцией северных животных, которая превосходит даже салехардскую, хотя им сам бог велел. Но нам за этот поход даже премии не заплатили. Ладно хоть прогулы не поставили. Жаль только, что стационарная экспозиция, посвященная природе, в нашем музейном комплексе, судя по всему, уже не появится, – сетует известный тюменский натуралист.

Автор выставки Павел Ситников. Фото: из архива Павла Ситникова

Выставочный вариант кита. Фото: из архива Павла Ситникова

Трофеи экспедиции. Фото: из архива Павла Ситникова

О своих приключениях с друзьями Павел Ситников подробно рассказал в своей книге. По его мнению, подобные экспедиции в наших краях ради поисков редких экспонатов и останков уникальных животных вряд ли будут организованы кем-нибудь в обозримом будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасные приключения: как тюменские зоологи скелет кита в тундре искали. Часть 1

Когда команда прибыла в Салехард, на них там смотрели как на идиотов. Местные признавались, что никогда не видели в этих местах белух. Тем более что с 80-х годов в большинстве стран мира действует мораторий на китобойный промысел. Да еще один пенсионер, который когда-то работал на китобойном судне, поведал, что разделка туш всегда производилась на палубе, всё лишнее смывалось за борт, поэтому никаких костей на суше оставаться после заготовки китового мяса не могло. Натуралисты были в отчаянии (подробнее)