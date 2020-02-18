На развязке по Мельникайте – 30 лет Победы в Тюмени завершили устройство опор и пролетов

На строящейся транспортной развязке на пересечении ж/д Москва – Владивосток с улицей Мельникайте завершен монтаж пролетных строений путепровода в створе улицы 30 лет Победы и установлены опоры. Также рабочие закончили процесс переноса сетей газоснабжения.

На текущем этапе выполняется устройство ливневой канализации глубокого и мелкого заложения, бытовой канализации. Эти работы планируется завершить в августе – сентябре 2020 года. Ведется переустройство сетей «Ростелекома» и «Транснефти». Работы по устройству надземного пешеходного перехода через улицу Мельникайте выполнены на 30 процентов, ожидаемое время окончания – октябрь-ноябрь 2020 года.

В ближайшее время начнется монтаж лестничных сходов с существующего путепроводаФото: Есен Абилькенов

В ближайшее время начнется монтаж лестничных сходов с существующего путепровода через ж/д на улице Мельникайте. Как сообщили в администрации Тюмени, которая является заказчиком проекта, срок окончания работ – октябрь – ноябрь 2020 года.

На путепроводе на улице 30 лет Победы при наступлении устойчивой положительной температуры воздуха начнутся работы по обеспечению монолитности швов и устройству гидроизоляции. В апреле мостовики намерены начать выполнение подходов к путепроводу с армогрунтовыми подпорными стенами.

Мостовые балки укладывали с 7 по 13 февраля. Это один из самых объемных и важных этапов строительства. Работы велись в две смены. Для обеспечения безопасности по ночам в районе реконструкции движение по улице Мельникайте перекрывалось.

Завершен монтаж пролетных строений путепровода в створе улицы 30 лет Победы и установлены опорыФото: Есен Абилькенов

Напомним, реконструкция транспортной развязки в разных уровнях началось летом 2019 года. По договору строительство предполагается завершить в 2021 году. Однако, по данным заказчика, подрядчик выполняет работы с опережением графика. Если взятые темпы будут сохранены, в администрации города рассчитывают открыть движение по новой развязке раньше запланированного срока.