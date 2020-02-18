2020-02-18T15:01:45+03:00
Общество

Россиян, эвакуированных из Уханя в Тюмень, выпишут 19 февраля

Карантин в «Градостроителей» завершается
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Россиян, эвакуированных из Уханя в Тюмень, выпишут 19 февраляРоссиян, эвакуированных из Уханя в Тюмень, выпишут 19 февраляФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Выписка постояльцев «Градостроителя» начнётся уже завтра, 19 февраля. Об этом журналистам сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. По её словам, трансфер гостей прорабатывают в индивидуальном порядке, списки формируются. Известно, что часть из них полетит самолётом, другая - поедет поездом; шестеро гостей пожелали задержаться в Тюмени.

- Мы будем знать все сроки выезда наших гостей и всех организовано будет завозить до аэропорта или вокзала. Шестеро гостей пожелали остаться в Тюмени, им мы тоже поможем, может быть, организуем экскурсии, - сказала Инна Куликова.

Тем временем, лабораторные анализы новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» показали, что у 90 гостей тюменского «Градостроителя» коронавирусной инфекции не выявлено. Результаты ещё 54 постояльцев станут известны вечером 18 февраля.

Галина Шарухо и Инна Куликова Фото: Ирина Ромашкина

Галина Шарухо и Инна КуликоваФото: Ирина Ромашкина

Как заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо, пока есть результаты от нашего Тюменского НИИ инфекционной патологии.

- Они все отрицательные, что не может не радовать. По данным научного центра «Вектор» есть только 90 результатов - они все отрицательные. Через некоторое время, возможно через час-полтора, будут известны остальные результаты. И тогда будет подписано постановление главного санитарного врача о прекращении ограничительных мероприятий в «Градостроителе», - сообщила Галина Шарухо.

Напомним, 5 февраля в Тюмень из китайского Уханя эвакуировали 144 россиянин и граждан стран СНГ. Две недели они находились на обсервации в пригородном посёлке Винзили, в 28 км от Тюмени. После того, как освободится санаторий «Градостроитель» его ждёт дезинфекционная обработка, подытожили эксперты.

Эвакуированная из Ухани показала условия содержания в санатории в Тюмени.Выходить из комнат запрещено, кругом – медики в биохимзащите, а все постояльцы тюменского санатория «Градостроитель» – в одинаковых пижамах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мы своих не бросаем: «Комсомольская правда» – Тюмень» передала подарки эвакуированным из Уханя

Журналисты «Комсомолки» передали подарки в «Градостроитель», где живут вывезенные из Китая россияне (подробнее)

«Аня! С днём рождения! С твоим днём!»: тюменцы поздравили прибывшую из Уханя гостью

Отправить почтовую карточку гостям «Градостроителя» может каждый житель Тюмени 10 февраля (подробнее)

Британский The Guardian: Сибирский карантин – самое странное реалити-шоу России

Британская газета The Guardian опубликовала статью об эвакуированных из Уханя в Тюмень россиянах под эпатажным заголовком «Russia's strangest reality show: Siberian quarantine videos shared on Instagram» («Самое странное реалити-шоу России: Сибирский карантин в появившихся видео в «Инстаграм»»). (подробнее)

Инна Куликова: россияне, эвакуированные из Китая в Тюмень, чувствуют себя хорошо

Все россияне, которые прилетели из Китая в Тюмень, по-прежнему чувствуют себя хорошо, за прошедшие сутки ситуация не изменилась. Об этом на брифинге с журналистами сегодня, 7 февраля, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова (подробнее)

Закутанные в защитные костюмы медики, книжки про магию и общение в Сети: как живут на карантине эвакуированные из Уханя россияне

Воспоминания об эвакуации, вкусная русская еда и обследования: второй день карантина в тюменском санатории «Градостроитель» выдался насыщенным для постояльцев, поступивших сюда накануне, 5 февраля. Эвакуированные умудряются снять видео и кинуть сторисы в «Инстаграм» даже о том, как к ним заходят медицинские работники (подробнее)

Врачей для работы с эвакуированными из Ухани в Тюмень выбирали из добровольцев

Все врачи, которые проводят обследования граждан, эвакуированных из Ухани в Тюмень в связи со вспышкой коронавируса в Китае, согласились на эту работу добровольно, заверили в департаменте здравоохранения Тюменской области (подробнее)

«Мы все думали о наших земляках»: Александр Моор рассказал, почему Тюмень приняла россиян из Китая

Глава региона провёл прямой эфир о профилактике коронавируса в Тюменской области (подробнее)

Как живут на карантине эвакуированные из Китая россияне: радуются русским конфетам и сидят на сайтах знакомств

Признаки заражения коронавирусом не выявлены ни у одного из них (подробнее)

Эвакуированная из Уханя в Тюмени: «Если мы выйдем из комнаты, наши 14 дней отсчитают заново»

Анна чувствует себя героиней фильма и признается, что в карантинной зоне строгие правила (подробнее)

В Роспотребнадзоре рассказали, как чувствуют себя россияне, эвакуированные из Уханя

При прилёте в аэропорт Тюмени из китайского города Ухань были соблюдены все правила биологической безопасности. Об этом заявила журналистам Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова (подробнее)

Как меня вывозили в Россию из китайского очага эпидемии

Жительница Петербурга перед самым вылетом из Уханя на самолете Военно-космических сил РФ рассказала «КП» подробности эвакуации наших граждан на родину (подробнее)

Нескучный плен карантина: студент из Уханя сыграл онлайн-матч с футболистами МФК «Тюмень»

Киберспортсмены организовали трансляцию матча эвакуированному из Уханя красноярцу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Уральские промышленники создают экологически ответственный бизнес
Правительство выделяет на программы нацпроекта «Экология» немало средств, но результаты пока не радуют. Тем временем российский бизнес всё серьезнее вкладывается в борьбу с последствиями вредных производств
Новости 24
Жители тюменского района остались без горячей воды из-за повреждения тепломагистрали
В тюменском селе прорвало трубопровод
В Тобольске от снега расчистили дорогу к больнице после жалоб горожан
Пассажир тюменского автобуса вез наркотики в сигарете
На ремонт участка тюменской трассы выделят миллиарды рублей
Жители тюменского дома избавились от нерадивой УК с помощью общественников
УФАС: «Дефицит медицинских масок в Тюмени отсутствует»
Елена Кашкарова высказала мнение о предложении зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины
Неизвестная фирма разослала тюменцам извещения о проверке счетчиков
Тюменцы могут приобрести коммунальную квартиру в рассрочку
Более полумиллиарда рублей направят на строительство дорог в Тюменской области
Директора тюменской УК оштрафовали за ненадлежащее содержание пансионата на Бабарынке
Сильный ветер надвигается на Тюмень