Россиян, эвакуированных из Уханя в Тюмень, выпишут 19 февраля

Выписка постояльцев «Градостроителя» начнётся уже завтра, 19 февраля. Об этом журналистам сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. По её словам, трансфер гостей прорабатывают в индивидуальном порядке, списки формируются. Известно, что часть из них полетит самолётом, другая - поедет поездом; шестеро гостей пожелали задержаться в Тюмени.

- Мы будем знать все сроки выезда наших гостей и всех организовано будет завозить до аэропорта или вокзала. Шестеро гостей пожелали остаться в Тюмени, им мы тоже поможем, может быть, организуем экскурсии, - сказала Инна Куликова.

Тем временем, лабораторные анализы новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» показали, что у 90 гостей тюменского «Градостроителя» коронавирусной инфекции не выявлено. Результаты ещё 54 постояльцев станут известны вечером 18 февраля.

Галина Шарухо и Инна КуликоваФото: Ирина Ромашкина

Как заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо, пока есть результаты от нашего Тюменского НИИ инфекционной патологии.

- Они все отрицательные, что не может не радовать. По данным научного центра «Вектор» есть только 90 результатов - они все отрицательные. Через некоторое время, возможно через час-полтора, будут известны остальные результаты. И тогда будет подписано постановление главного санитарного врача о прекращении ограничительных мероприятий в «Градостроителе», - сообщила Галина Шарухо.

Напомним, 5 февраля в Тюмень из китайского Уханя эвакуировали 144 россиянин и граждан стран СНГ. Две недели они находились на обсервации в пригородном посёлке Винзили, в 28 км от Тюмени. После того, как освободится санаторий «Градостроитель» его ждёт дезинфекционная обработка, подытожили эксперты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758977" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Ухани показала условия содержания в санатории в Тюмени.Выходить из комнат запрещено, кругом – медики в биохимзащите, а все постояльцы тюменского санатория «Градостроитель» – в одинаковых пижамах

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