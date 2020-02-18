Клиентами первой женщины-фотографа в Тобольске были Менделеев, Распутин и Романовы

Сегодня о первой женщине-фотографе Тобольской губернии на ее родине, в Тобольске, знают разве что краеведы. Между тем она не только наблюдала через объектив фотоаппарата за жизнью губернской столицы в один из самых драматичных периодов российской истории, но и оставила заметный след в биографии этого сибирского города.

Невероятный прогресс

Мария Уссаковская, урожденная Петухова, родилась 28 декабря 1871 года (по старому стилю) в семье коренного тоболяка, статского советника М. М. Петухова. Девушка окончила Тобольскую женскую школу и около 1893 года вышла замуж за чиновника Ивана Константиновича Уссаковского.

Мария Михайловна и Иван Константинович Уссаковские. Из личного архива В.Б. Хозиева. Публикуется впервые. Фото: Виктория Бондарева

Жених являлся большим любителем фотографии – модного и современного в те годы увлечения. На основе домашней лаборатории мужа, а также на деньги, полученные в приданое от отца, Мария Михайловна открыла фотосалон, который быстро завоевал популярность у горожан. Надо отметить, что в 1897 году в Тобольске, при численности населения 20 тысяч человек, было 9 фотоателье. Однако это не мешало, как бы сейчас сказали, процветанию бизнеса Уссаковской.

Дом - фотосалон Уссаковских, с резными дверями) Из личного архива В.Б. Хозиева. Фото: Виктория Бондарева

Мария Михайловна следила за всеми новинками фотографии. Заказывала дорогой бристольский картон для паспарту, использовала сменные задники с разными сюжетами, предлагала костюмированные съемки и даже выполняла фотомонтаж. Для Сибири в то время это был невероятный прогресс.

Снимки Уссаковской отличались художественным вкусом и оригинальной композицией. Это были настоящие фотопортреты, что особо значимо, ведь фотография в то время была практически шагом в вечность и памятью на десятилетия.

В отличие от других женщин – владелиц фотоателье, Уссаковская сама в совершенстве овладела приемами фотосъемки, была автором многих фотографий. Также фотосалон начал издавать открытки, которые пользовались большим спросом. Известно, что Дмитрий Менделеев во время пребывания в Тобольске летом 1899 года закупил в ателье Уссаковской коллекцию художественных почтовых открыток с видами родного города.

Ателье продолжало работу и после революции, только портреты барышень в шелковых платьях сменили съемки трудовых коллективов, тобольской зверофермы, мастеров-косторезов и простых рабочих. При этом дом формально был конфискован и Марии Михайловне пришлось арендовать собственную фотомастерскую у тобольского местхоза. В 1929 году Уссаковская была лишена избирательных прав. Фотосалон пришлось закрыть. В 1938-м Уссаковские уехали из Тобольска в Москву из страха перед репрессиями. Мария Михайловна умерла в 1947 году и похоронена на Донском кладбище.

Свидетельница событий

Мария Михайловна была свидетельницей многих исторических событий, впрочем, не все из них возможно восстановить с достоверной точностью. Особый интерес к ее биографии вызывают семейные предания, связанные с именами выдающихся людей той эпохи и бережно хранящиеся последующими поколениями Уссаковских. Одно из них основано на визите нашего знаменитого земляка «святого старца» Григория Распутина.

Широкую известность получила фотография Григория Распутина, сделанная Марией Уссаковской. Причем знаменитый старец, за которым охотились лучшие фотографы, сам пришел в ее ателье. Об этом рассказал правнук Марии Михайловны Вадим Борисович Хозиев. А ему эта история известна со слов его бабушки Марии Ивановны Уссаковской. Вот ее содержание:

– Видимо, когда Распутин уже сфотографировался и вышел из фотографии, на балконе второго этажа он увидел старшую дочь Уссаковских Нину. И поскольку она дивной красоты была барышня, вломился в дом с желанием с ней познакомиться. Мне бабушка рассказывала, дело было так. Он, значит, закричал им: «Хозяин, ну-ка, веди свою дочь немедленно». Иван Константинович Уссаковский кивнул и привел младшую, одиннадцатилетнюю Машу. Распутин рассмеялся, увидев Машу, погрозил пальцем и сказал: «У, какой ты хитрый, хозяин. Ну, ты мне вот ту дочь, другую, присылай в Петербург, я ее за камер-юнкера выдам». Ушел и всё забыл, и слава Богу. А дальше жизнь по-своему распорядилась.

Фото Распутина из ателье Уссаковской. Фото: из фондов ФГБУК «Государственный центральный музей современной истории России».

Согласно современным исследованиям, Григорий Распутин вовсе не был волокитой за женским полом. Однако вполне мог сделать комплимент симпатичной барышне, дочке хозяина, и даже пошутить, что выдал бы такую «за камер-юнкера».

Фотограф семьи Романовых?

А еще, согласно семейному преданию Уссаковских, Мария Михайловна не раз фотографировала семью царя Николая II во время их тобольской ссылки. Однако в 1938 году ее дочь Нина, опасаясь ареста, уничтожила фотографические пластины. Сохранилось лишь фото слуг царской семьи. Сейчас оригинал этого снимка хранится в музее «Царское Село» в городе Пушкин, копия – в Музее семьи Романовых в Тобольске. Кроме того, в ателье Уссаковской венценосные узники покупали почтовые открытки с видами Тобольска.

Нина Уссаковская, старшая дочь, героиня истории с Распутиным. Из личного архива В.Б. Хозиева. Публикуется впервые. Фото: Виктория Бондарева

То, что императорская семья воспользовалась услугами ателье Уссаковской, подтверждено документально. В финансовом отчете начальника охраны Романовых полковника Кобылинского, помимо нескольких упоминаний о счетах за покупку открыток, содержится и информация о счете «за исправление негативов». Значит, фотографии были.

Однако есть нестыковка: в дневниках царской семьи, равно как и в записках слуг и сопровождавших, упоминаний о приглашении Марии Уссаковской и вообще фотографа для съемки нет. А ведь они очень подробно фиксировали свое пребывание в Тобольске. И визит женщины-фотографа вряд ли мог остаться незамеченным. Не ясно также, зачем Романовым вообще понадобилось приглашать фотографа: у них, а также у учителя царевича Алексея Пьера Жильяра имелись собственные фотоаппараты. Сохранилось много фотографий царской семьи, сделанных в Тобольске самими Романовыми или же членами свиты.

Однако в дневнике Пьера Жильяра встречается такая запись от 17 сентября 1917 года:

«В сентябре приехал в Тобольск присланный Керенским комиссар Панкратов. Его сопровождал его помощник Никольский, бывший, как и он сам, политическим ссыльным. Панкратов был человек довольно образованный, мягкий тип сектанта-фанатика. Он произвел на Государя хорошее впечатление и впоследствии полюбил детей. Но Никольский был настоящее животное, деятельность которого оказалась в высшей степени пагубной. Ограниченный и упрямый, он ежедневно изощрялся в измышлении новых оскорбительных притеснений. С самого своего приезда он потребовал от полковника Кобылинского, чтобы нас заставили сняться. Когда последний ему возразил, что это излишне, так как все солдаты нас знали, – они были те же, которые караулили нас в Царском Селе, – он ему ответил: «Прежде нас принуждали сниматься, теперь их черед». Пришлось пройти через это, и с тех пор у нас были удостоверения личности за номерами, снабженные фотографиями».

Аналогичная по смыслу запись от 30 сентября 1917 года и в дневнике императрицы Александры Федоровны.

Может быть, это и есть разгадка и фотограф из ателье Уссаковской (скорее всего, Иван Константинович Уссаковский, а не Мария Михайловна) был приглашен для этой принудительной фотосъемки на удостоверения? Счет был, естественно, выставлен от имени фотоателье, при этом Романовы и их свита могли не обратить никакого внимания на мужчину-фотографа. Несколько пропусков в «Дом Свободы» с фотографиями сохранились, например пропуски с фотографией доктора Е. С. Боткина и горничной А. С. Демидовой. Их копии представлены в экспозиции Музея семьи императора Николая II в Тобольске.

«Верные слуги»

Впоследствии слуги семьи Романовых, которые квартировали не в губернаторском доме, а в расположенном напротив доме Корнильева и, очевидно, пользовались большей свободой передвижения, могли посетить салон Уссаковской, который располагался совсем рядом. Знаменитый снимок, получивший название «Верные слуги», явно сделан в стенах фотоателье: за спинами царской свиты задник с видом Тобольска, напечатанный или нарисованный на холсте. Такой можно видеть и на других фотографиях из фотосалона Уссаковской. Кто знает, может, когда-нибудь удастся подтвердить, что снимки для пропусков в тобольский «Дом Свободы» действительно были сделаны в ателье Уссаковской.

Фото лиц из свиты Романовых в Тобольске. Известно под названием "Верные слуги". Фото: из открытых источников

При поддержке группы энтузиастов тобольские историки пытаются добиться восстановления здания фотоателье Уссаковской, ныне полностью утраченного. В ответ на обращение из администрации Тобольска и Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области сообщили, что бывший дом фотоателье Уссаковской на ул. Мира, 19 расселен в 2006 году. После чего дом подвергся несанкционированной разборке. Тем не менее несуществующий дом продолжает числиться в реестре муниципальной собственности. Планов по его восстановлению у администрации, по крайней мере пока, нет.

Открытка с Домом Свободы - от кн. Марии Николаевны Деменкову. Фото: предоставлено Викторией Бондаревой

А ведь личность Марии Уссаковской могла бы стать еще одним туристическим брендом Тобольска, с чем согласны и чиновники. Можно было бы восстановить ее дом и устроить там, к примеру, музей старинной фотографии, говорят краеведы. Только фоторабот самой Уссаковской сохранилось в различных музеях более 700. А в экспозицию такого музея можно было бы включить снимки других тобольских фотографов, фотоаппаратуру того времени, проводить для туристов фотосессии в стиле XIX века. Сейчас, когда Тобольск превращается в туристический центр Западной Сибири и идут разговоры о реконструкции исторической улицы Мира, кто знает, может, и удастся восстановить такой значимый для города и, увы, утраченный потомками дом. Таким образом, популяризация творчества М. М. Уссаковской может послужить развитию туризма и истории фотографии в Тобольске.