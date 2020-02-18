Заседание по резонансному делу Александры Кутергиной перенесли по техническим причинам

Рассмотрение апелляции по делу Александры Кутергиной, которое должно было состояться сегодня в здании областного суда, перенесено на 27 февраля по техническим причинам. Специалисты не смогли наладить видео-конференц-связь между залом суда и СИЗО, где сейчас находится Александра Кутергина.

Приговор – четыре года колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей – вынесен в декабре прошлого года. Кутергина была признана виновной в хищении 11,6 миллиона рублей у страховой компании. Сама она свою вину полностью отрицает.

С момента вынесения приговора у нее сменился защитник – теперь ее интересы в суде представляет член Тюменской областной коллегии адвокатов – 1 Денис Гермаш. Он выразил надежду, что суд потратит предстоящие 10 дней на более детальное изучение всех материалов дела.

– Мы также попробуем по максимуму извлечь из этого переноса пользу для стороны защиты. Хотя мы всегда готовы отстаивать свою позицию. Она заключается в том, что, как мы полагаем, в деле нет никаких доказательств хищения. Один из признаков хищения – наличие противоправности в действиях виновного. Мы же рассчитываем доказать, что она действовала исключительно в рамках тех процедур, которые установлены в компании ПАО СК «Росгосстрах». Следующий признак – наличие ущерба. Мы намереваемся доказать, что ущерба как такового нанесено не было. Как эти доводы оценит суд апелляционной инстанции, мы теперь узнаем только 27 февраля, – заявил Денис Гермаш.

Он еще раз подчеркнул, что Александра Кутергина настаивает на своей невиновности, в чем он ее полностью поддерживает. Комментируя решения суда предыдущей инстанции, который не принял во внимание доводы защиты, адвокат заметил, что это вопрос правоприменительной практики.

– На то он и суд, что, исходя из внутренних убеждений, оценивает доказательства, представленные сторонами. Но мы считаем, что доводам защиты ранее была дана ненадлежащая оценка. Для того и существуют апелляционная и кассационная инстанции, чтобы исправлять ошибки нижестоящих судов. Поэтому мы рассчитываем, что на этот раз будет учтено то, что прежде не было принято во внимание, и приговор будет пересмотрен, – выразил надежду член Тюменской областной коллегии адвокатов – 1.

Денис Гермаш также сообщил, что Александра Петровна чувствует себя нормально.

– Я был у нее в пятницу и в понедельник, согласовали оставшиеся моменты перед заседанием, обменялись кое-какими документами, расставили точки по своей позиции в суде и так далее. Она не жалуется, чувствует себя хорошо, настроена оптимистично. У нее нет и тени сомнения, что она сделала что-то не так, – заключил он.

Напомним, обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Александре Кутергиной было предъявлено 24 июля 2019 года. После чего обвиняемую поместили в женское СИЗО-4. Женщине отказывали во встречах с родными, несмотря на то что она находилась в постоперационном состоянии и нуждалась в лечении. За обвиняемую вступилась тюменская общественность, поэтому дело получило широкую огласку.

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