Опасные приключения: как тюменские зоологи скелет кита в тундре искали. Часть 2

Продолжаем рассказ об удивительных и полных смертельной опасности походах тюменского зоолога, натуралиста, музееведа Павла Ситникова и его друзей-коллег Ришата Рахимова и Владимира Адаева в поисках останков редких животных для музейных экспозиций.

В первой части мы поделились воспоминаниями Павла Сергеевича об экспедиции 2000 года за скелетом белухи. Спустя 6 лет команда ученых совершила еще один марш-бросок на Тюменский север, чтобы разжиться еще более ценным экспонатом – полным скелетом гренландского кита. За пару лет до этого музееведы, уже без Павла Ситникова, нашли на Ямале скелет косатки, хотя ученые никогда этих китов-убийц в Карском море не встречали. Но на этом путешественники не успокоились.

Павел Ситников в вертолёте. Фото: из архива Павла Ситникова

Павлу Ситникову позвонил приятель с севера и рассказал, что на Обской губе на берег выбросился крупный кит. Это добыча будет посолиднее белухи с косаткой. Даже несмотря на то, что, как выяснилось, тело кита лежало на берегу уже 4 года. Это была еще более экстремальная экспедиция, чем операция «Белуха» шестью годами ранее.

Сначала на рейсовом самолете долетели до поселка Тазовский. Оттуда на вертолете – в поселок Гыда. Хотя еще в Тазовском команда получила телеграмму, в которой Тюменский областной комитет по культуре сообщал, что добро эту экспедицию не дает.

– Мы с ребятами посоветовались: не возвращаться же с полдороги. Поэтому решили: идем до конца, – рассказывает Ситников.

В Гыде стали искать вертолет, который мог бы доставить в район, где лежит кит. Но жена главы муниципального образования дала распоряжение ученых на борт не пускать, потому что не проставились местному главе, как тут было принято и о чем гости не знали.

Десантирование на берег губы. Фото: из архива Павла Ситникова

Кроме того, главным образом вертолеты здесь нужны были для сбора детей кочевников для размещения в местном интернате. Соответственно, на такие рейсы посторонних не допускали. Поэтому экспедиция застряла в Гыде на целую неделю. Жили в 9-метровой квартире приятеля, заведующего поселковым клубом, спали на надувном матрасе.

– Единственное финансирование, которое мы успели получить от музея, – 100 рублей суточных. Мы их, конечно, давно потратили. А кушать хочется. Нашли чужой невод, стали ловить рыбу, ей и питались. Местные, которые были не столь удачливы в рыбалке, из зависти наш невод сперли, – продолжает рассказ Павел Ситников.

Рыбалка в Гыде. Фото: из архива Павла Ситникова

Снова есть стало нечего. Тут Павел Сергеевич замечает стаю чаек на берегу. Подходит, видит –лежит куча выброшенного рыбаками муксуна и омуля. Где-то голова отвалилась или еще что-то – такую рыбу у местных на заготовках не принимают.

– Вот и выбросили. Я распинал чаек и собак, собрал рыбу. И пока в квартире никого не было, почистил и приготовил целый тазик малосола. Только потом, прочитав мой дневник, ребята узнали, что три дня ели муксуна с помойки. Я объяснял, что он свежий, но они все равно были недовольны, – улыбается рассказчик.

Наконец зоологам удалось уговорить одного вертолетчика забросить экспедицию в предполагаемую зону поисков. Правда, из-за поспешности сборов она забыли взять сеть, чтобы по пути кормиться рыбой. А Павел Ситников оставил сумку с вещами и примус для приготовления пищи. Так и проходил потом несколько недель в непромокаемом костюме рыбака без сменного белья.

День рождения на пустынном побережье Обской губы. Фото: из архива Павла Ситникова

Вертолет высадил группу у речки, которую указал один проводник из местных – ему за это было обещано 10 тысяч. Но поскольку место было показано ошибочно, ямалец своих денег так и не получил.

– Выбросили нас не пойми где и улетели. Связи с внешним миром нет. Разбили лагерь. Ищем – никаких следов морского животного в радиусе 5 километров не наблюдается. Поняли, что нас, мягко говоря, обманули.

Поиски связи с внешним миром. Фото: из архива Павла Ситникова

29 августа экспедиция отмечала день рождения своего руководителя Павла Ситникова. Пили газировку, фляжка со спиртом была отложена как неприкосновенный запас на крайние нужды (например, обрабатывать раны). В этот момент к лагерю подошли два аборигена, внимание которых привлек вертолет.

– Они были раздосадованы тем, что борт, который должен был забрать их детей в интернат, сел где-то на берегу, а не у них в стойбище. Вот и пришли разбираться. Тут нам и пригодился НЗ с огненной водой. Конфликт быстро сошел на нет, – продолжает повествование Павел Ситников.

Более того, как выяснилось, эти аборигены видели труп кита и знают, где его искать. Оказалось, что тело морского гиганта лежит возле другой похожей речки (неудивительно, что проводник перепутал). И его действительно уже не видно с вертолета. Наутро новые друзья согласились проводить музейщиков.

– Идти оказалось недалеко – всего 6 километров. По пути аборигены показали нам кости мамонта. Но этого добра у нас в Тюмени уже было с избытком. Нам кита подавай. Пришли на место, мужики говорят: где-то здесь, песком занесло. А где-то здесь – это по полкилометра побережья в обе стороны, – делится натуралист.

Тут обратили внимание, что в одном месте песок слегка подкопан, а рядом следы песца. Очевидно, зверь почуял запах и пытался откопать, подумали исследователи. Раскопки подтвердили догадку: вскоре лопаты уперлись в толстую шкуру кита. Вот она – цель похода!

А вот и череп! Фото: из архива Павла Ситникова

– А шкура, надо сказать, толщиной с кирпич, что не позволяло нам так просто добраться до скелета. Мы с ней намучились, разрезать ее почти невозможно, а мой новый нож с зазубринами, который я специально купил для разделки, остался в забытой сумке. И больших лопат не было – мы же не предполагали, что придется копать, думали, кит нас на берегу ждет, – сокрушается Ситников.

Трое ученых приступили к извлечению многотонных останков гигантского млекопитающего. Чтобы выдернуть каждое ребро или позвонок, приходилось разрубать плотные хрящевые соединения. Разумеется, работы сопровождались характерным запахом. Но, в отличие от истории с белухой, ветра в этот раз не было.

Для подъема тяжелых фрагментов коллеги соорудили импровизированный кран из бревен и найденной на берегу веревки. Глубже всего в песок ушел череп, который весом тянул килограмм на 200. В нем даже сохранились остатки мозга. Вытаскивать его было особенно тяжело, потому что в процессе откапывания он за счет веса норовил уйти все глубже в песок.

Чтобы решить задачу, нашли более крупное бревно для усиления рычага. Неимоверными усилиями удалось перевернуть и вытащить на поверхность самую массивную и эффектную часть скелета. На всю работу ушло несколько дней.

Продолжение следует…