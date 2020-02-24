2020-02-24T14:35:11+03:00
Общество

МЧС: тюменским рыбакам нужно быть осторожными, лед теряет прочность

Рассказываем, как распознать опасность на водоеме и не попасть в беду
Светлана БОРИСОВА
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МЧС: тюменским рыбакам нужно быть осторожными, лед теряет прочностьМЧС: тюменским рыбакам нужно быть осторожными, лед теряет прочностьФото: Татьяна Коркина
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Тюменским рыбакам и тем, кто переходит реки в местах несанкционированных переправ, сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области рекомендуют быть очень осторожными, потому что если температура воздуха держится более трех суток на уровне выше 0º, то прочность льда снижается.

– Сотрудники МЧС ежедневно проводят рейды по рекам и озерам региона, они разговаривают с рыбаками и с теми, кто переходит водоемы по несанкционированным переправам, предупреждают об опасности непрочного льда, выдают памятки по поведению, рассказывают, как распознать непрочный лед. Более того, в праздники рейды тоже будут осуществлять, – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС Сергей Юсько.

При выходе на лед стоит избегать мест, где производится сток вод, бьют ключи или в реку впадает ручей, потому что именно здесь лед может быть непрочным, что незаметно под слоем снега. Сотрудники МЧС советуют присмотреться к застывшему участку перед тем, как выходить на него.

Прочный лед имеет синеватый и зеленоватый оттенок, прозрачный на вид. А хрупкий лед - матового или желтоватого цвета. Если вы все-таки решили выйти на реку или озеро, помните про правила безопасности. Лучше идти нахоженными тропинками.

Если таких нет, то еще на берегу наметьте маршрут движения, возьмите крепкую палку, обходите подозрительные места. Если услышите треск, увидите воду поверх льда, то немедленно вернитесь на берег, двигаясь широкими шагами, не отрывая ноги ото льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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