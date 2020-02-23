«Счастье в конверте»: авторы презентовали премьеру фильма в Тюмени

Пробудить самые светлые чувства, вспомнить о заветных мечтах и напомнить об истинных человеческих ценностях сумели создатели фильма «Счастье в конверте». Киноальманах из трех новелл несколько лет собирала режиссер и идейный вдохновитель фильма Светлана Суханова. О том, как создавался фильм, авторы рассказали перед закрытым показом на пресс-конференции в пресс-центре издания «Комсомольская правда-Тюмень».

– Когда вы читаете какую-то заметку в газете, например, как хозяева выбросили собаку на трассе и собака 25 километров бежала и вернулась все-таки к этим хозяевам, у вас не вызывает это внутри судорогу? Вот эти три истории – они про понятные всем нам вещи. Как пронести дружбу через всю жизнь, чтобы вместе отпраздновать 95-летие? Ведь дружба – это огромный душевный труд. А сейчас у нас такое время: не дружишь – внес в черный список в телефоне и все, и пока. А в финале жизни на что мы смотреть будем? Или мама… Не важно, что сделала наша мама – она тоже имеет право на ошибки. Я поняла, что я маленькая, пока живы мои родители. Как только они умрут, я стану взрослой. А пока я могу приезжать домой, где пахнет мамиными блинами… Вот эти все истории у меня в душе застряли и говорят: «Света, расскажи про это. Расскажи!». Нам всем надо пропить магний, – шутит Светлана Суханова над своими слезами, то и дело выступающими на глазах всякий раз, когда она начинает рассказывать о «Счастье…».

Быть добрее

Все это было, все это происходит с нами. Суханова призывает посмотреть фильм, чтобы очиститься. «Счастье в конверте» – режиссерский дебют Сухановой. Зритель знает ее как комедийную актрису по таким фильмам и сериалам таких, как «Полицейский с Рублевки», «Бабушка легкого поведения», «Шуберт», «Тариф Новогодний» и другие.

Артистка призналась, что несколько лет собирала истории «в стол» – газетные статьи, услышанные повествования, прочитанные произведения. Так, новогодняя сказка о волшебном носке родилась из прочитанного Сухановой рассказа Тараса Василенко. Она нашла автора и попросила позволенья поработать над историей. В заботливых творческих руках кинематографистов краткий рассказ вырос в третью часть кинокартины «Подарок Деда Мороза».

Эту часть фильма кинематографисты украсили с помощью, кажется, волшебной игры юного актера. Маленького Севу сыграл Фёдор Лещев, да так, что умиляться хочется снова и снова. Ребенок, кажется, не играет – верит всему происходящему. И ты вместе с ним.

Самой тяжелой стала вторая история «Куда уходят поезда», ведь она об абсолютной любви. Маму бросил сын: и на глазах зрителей выступают слезы. Отметим также, что все основные герои фильма – ветераны Великой Отечественной войны.

Промо-тур "Счастья в конверте" завершится в Санкт-Петербурге 12 марта.Фото: Ирина Ромашкина

Быть честнее

Режиссер отдала особый пиетет работе с актерским составом. Во-первых, она наотрез отказалась брать именитых артистов – за ними тащится шлейф предыдущих амплуа, а это помешает восприятию самой сути фильма. Во-вторых, кастинги проходили в регионах, где работала съемочная группа. Но главным критерием отбора Сухановой стала искренность – без нее этот фильм она снимать не хотела.

Без проб был утвержден Залим Мирзоев, играет одну из главных ролей в первой новелле «Время последних романтиков». Заслуженный артист России, актер Кабардинского драматического театра принципиально не роняет слез перед зрителями: ни в театре, ни в кино. О том Мирзоев открыто заявил Сухановой, мол, слез от меня не жди. Но и для него настало исключение из правил.

– Я просила артистов – вы только не играйте! Это надо будет пережить, выпустить из себя. Вот Залим Мирзоев говорит, что принципиально никогда не плакал: «У нас мужчина – джигит, он не может плакать». В кино вы увидите, как он идет и рыдает навзрыд, мы его потом успокоить не могли. Он говорит: «Ты меня теперь сломала, я стал сентиментальным, от всего теперь плачу», – поделилась откровениями режиссер фильма.

Один из самых трогательных, да и самых смешных фрагментов фильма, когда едет катафалк под рокерский призыв Ромы Зверя «Я ухожу красиво». Вот тогда-то и закричал, и заплакал Залим Мирзоев. Кстати, эта часть добралась до «Каннского фестиваля» короткого метра. «Последних романтиков» посмотрели зрители 55 стран: короткометражка стала участником 25 фестивалей, завоевала 10 побед. Как отмечают создатели, самыми ценными победами для них стали призы зрительских симпатий. Вот тогда они поняли – нужно собрать полный метр. Помогли реализоваться проекту продюсеры Сергей Берлов и Александр Хачко, который также является генеральным директором кинокомпании «Интеграция», выпустившей фильм.

Быть счастливее

Все эти проникновенные истории собрал воедино сценарист автор сценария Евгений Бедарев. Поклонники кино знают его по фильмам «Пока цветет папоротник», «Домовой», «Тариф Новогодний». Бедарев подчеркивает, что «Счастье в конверте» – это народное кино. Съемки прошли в регионах: в Карелии, Крыму и Санкт-Петербурге. Нужны были честные пейзажи – красоту нашей Родины сыграть невозможно, считают авторы.

– Мы хотели показать всю красоту нашей страны: заснеженную Сибирь, искрящееся море, золотую осень. Все это – Россия, – пояснил задумку Евгений Бедарев.

Именно поэтому кинематографисты отправились в автобусный промо-тур по стране, чтобы в первую очередь показать фильм регионам. Первый закрытый показ прошел во Владивостоке 7 февраля. Тюмень стала юбилейным, десятым городом.

Тюменцы отправили письма счастья близким.Фото: Ирина Ромашкина

Тюменский закрытый показ состоялся в кинотеатре «Лазерсинема», его выбрала съемочная группа перед промо-туром на одном из московских кинорынков. У дверей торгового центра кинематографистов встречали юнармейцы. А в холле кинотеатра исполнили песни и танцы тюменские народники. Не остались без дела и серебряные волонтеры: заботливые бабушки раздавали конверты и открытки, которые зрителям предлагали тут же отправить близким. В планах кинематографистов – разослать по стране 10 тысяч таких писем счастья.

А еще каждый мог сделать памятный снимок на велосипеде почтальона в фотозоне. И все же главным подарком для тюменцев стали добрые эмоции, о них после показа зрители могли рассказать на камеру кинематографистам и авторам фильма лично.

Создатели фильма продолжают путь по стране. Промо-тур стартовал 7 февраля во Владивостоке, Тюмень встретила премьеру после Омска. По традиции жители лучшего города Земли передали эстафету счастья Екатеринбургу. Тур прибудет в Москву 10 марта. На большой экран киноальманах выйдет 12 марта, официальная премьера состоится в Санкт-Петербурге. Там же создатели фильма презентуют видеоролик, в котором жители регионов передают эстафету счастья от города к городу.