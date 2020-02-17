Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 10 по 16 февраля 2020 года

Доброе утро, дорогие читатели! По традиции каждый понедельник мы открываем нашей рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Тюмени и Тюменской области, которые произошли с 10 по 16 февраля 2020 года. Для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш дайджест.

1. На этой неделе были три наиболее интересные и животрепещущие темы, которые широко обсуждались как в социальных сетях, так и за их пределами. Одна из них – это продолжение истории с коронавирусом. Китаянка Лесли, которая приехала с родины уже будучи зараженной, наконец выписалась из больницы. Ее встретили с цветами и шариками.

В Тюмени выписали студентку, которая была заражена коронавирусом.Фото: Татьяна Коркина

Сейчас у нее дела идут хорошо, однако пока она учится дистанционно и наотрез отказывается от общения с журналистами. Понять ее можно: что только не пережила девушка за последние три недели.

Напомним, что всё это время врачи оказывали Лесли всю необходимую медицинскую помощь. Третьекурсница находилась под наблюдением медиков в областной клинической инфекционной больнице.

Кстати, сам Иван Ургант пошутил по поводу ситуации со студенткой из Тюмени, которую выписали из инфекционной больницы.

– Китайская студентка Тюменского индустриального университета, у которой 31 января был выявлен коронавирус, выписана из больницы после выздоровления. Как пояснила глава тюменского Роспотребнадзора, студентка из КНР не представляет опасности для окружающих и продолжит обучение в ТИУ. Замечательная новость, студентка выздоровела, теперь будет жить одна в 16-этажном доме, – сказал в эфире своей передачи телеведущий.

Не так давно выписали и студентов, контактировавших с зараженной в самолете. Эвакуированные из Китая в тюменский санаторий россияне чувствуют себя хорошо, недавно им доставили дизайнерские пижамы.

2. Следующая тема – убийство Павла Колозяна. Того самого, который устроил стрельбу в ТРЦ «Кристалл» в прошлом году. Изуродованное тело неоднократно судимого Павла было обнаружено в районе ТЭЦ-2. Мужчина был убит выстрелом в голову.

В Следственном комитете по Тюменской области подробности преступления не раскрывают, однако удалось связаться со знакомыми семьи, которые рассказали, что убитый давно шел по «кривой дорожке». Характеристику Павлу дают нелестную.

В Тюмени задержали предполагаемого убийцу Павла Колозяна. Фото - СКР по Тюменской области.

– Увлекался боксом. Нигде не работал, но жил очень обеспеченно: иномарки, рестораны. Не удивлены случившемуся, но все равно теперь как-то жалко его, – говорят они.

Буквально на днях задержали предполагаемого убийцу Колозяна – Ширака Саргсяна. Стало известно, что, по предварительным данным, причиной убийства считается семейный финансовый конфликт. Убитый требовал от Ширака денег и даже угрожал ему расправой. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

3. На этой неделе все следили за судьбой тюменского следователи Рафика Аглиуллина. Дело в том, что он, отмечая свое повышение с коллегами, на свою беду, оказался в сториз у некоего Дениса Девкина, с который находился в одном здании. В результате следователь вовсе остался без работы.

Всё потому, что Девкин во время видеозаписи сказал всего три слова: «АУЕ» и «Жизнь ворам». Этого хватило, чтобы уволить Аглиуллина.

В Тюмени уволили следователи, отмечавшего повышение. Фото - СКР по Тюменской области.

По поручению руководителя регионального следкома организована служебная проверка по опубликованному в СМИ видеоролику. Следственное управление даст объективную и принципиальную оценку поведению сотрудников и примет жёсткие меры реагирования.

Мы же продолжим следить за ситуацией. А вы следите за новостями «Комсомолки».