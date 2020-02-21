«От кишечной палочки будет как минимум расстройство желудка». Эксперт – о молочном фальсификате на тюменском рынке

Итоги проверок качества молочной продукции в Тюменской области, которые подвел Россельхознадзор, взбудоражили потребителей: каждая пятая проба оказалась проблемной. В продуктах нашли антибиотики, бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и плесень. Эксперт в сфере молочного производства поделился с корреспондентом «Комсомолки» своим мнением, почему на прилавки тюменских магазинов попадает такой объем фальсификата.

Бактерии и плесень

Результаты работы по контролю за качеством молочки за 2019 год региональное управление Россельхознадзора подвело в середине февраля. Из 254 проб молока, масла, кефира творога и сыра 52 не соответствовали показателям безопасности и качества – это более 20 процентов. В 13 случаях обнаружено повышенное количество антибиотиков, бактерий группы кишечной палочки, дрожжи и плесень. А в 30 пробах – жиры растительного происхождения и несоответствие жирнокислотного состава.

Причем продукция поставлялась не только в торговые центры, но и в социальные учреждения, отмечают в надзорной структуре. По запросу «Комсомолки» ведомство сообщило список компаний, которые произвели некачественный товар.

Это ООО «Тюменьмолоко», Слободотуринский молочный комбинат «Надежда» (Свердловская область), ООО «ПК «Молоко» (Тюмень), молочный комбинат «Ялуторовский» АО «Данон Россия», ИП Швейн (Тюменская область), ООО «Ландис» (Тюмень), ТнВ «Сыр Стародубский» (Брянская область), ООО «Талицкие молочные фермы» (Свердловская область), ПК «Чистые продукты» (Екатеринбург).

Официальный ответ от Управления Россельхознадзора по Тюменской области

Продукцию ненадлежащего качества выявили в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса, реабилитационном центре «Тараскуль», Тюменском перинатальном центре, торговых сетях «О’Кей», «Дикси юг», «Лента». Восемь производителей получили предписания о прекращении действия деклараций о соответствии, возбуждено четыре административных дела.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что, согласно федеральному закону о техническом регулировании, производитель, получивший информацию о несоответствии своей продукции техническим регламентам, обязан немедленно отозвать ее у приобретателей и принять меры по устранению нарушений и усилению контроля за качеством на своем производстве. А затем отчитаться перед ведомством в установленный законодательством срок.

Продукция поставлялась не только в торговые центры, но и социальные учрежденияФото: pixabay.com

Не употреблять ни в каком виде

Как отметил эксперт одного из крупных региональных производителей в Тюменской области, не уличенного в производстве некачественной продукции, наличие жиров растительного происхождения и несоответствие жирнокислотного состава свидетельствует о фальсификации. Как правило, цель в таких случаях – получение незаконной прибыли, поскольку различные примеси существенно снижают себестоимость.

– Молочные продукты с повышенным содержанием антибиотиков, бактерий группы кишечной палочки, дрожжи, плесень могут вызвать как минимум расстройство желудка, поэтому такие продукты нежелательно употреблять в пищу ни в каком виде, – подчеркнул собеседник.

Возникновение фальсификатов может стать следствием нарушения технологии производства, использования различных добавок, чтобы искусственно увеличить сроки годности и снизить себестоимость. Причем производитель не всегда указывает этот факт на упаковке.

Причиной проникновения посторонних веществ в молочную продукцию может стать недостаточный контроль качества сырья на производстве, использование непроверенных, недобросовестных поставщиков, отсутствие закрытой линии и автоматизированных процессов, системы отбраковки некачественного товара. Негативно влиять на продукты могут неправильные условия хранения, перевозки, нарушение целостности упаковки.

– Система контроля качества молочной продукции должна работать таким образом, чтобы мотивировать сами производственные предприятия внедрять и развивать на производстве механизмы по обеспечению безопасности товара. Крупные предприятия устанавливают автоматизированные замкнутые линии производства, которые исключают попадание в продукты посторонних веществ и предметов, а сам процесс приготовления становится точным как часы, – добавляет эксперт.

Кроме того, на грамотно организованных производствах, где отвечают за качество, всё молоко предварительно проверяется в лабораториях на физико-химические и микробиологические показатели и каждая партия готовой продукции проходит проверку. Исключен контакт сырья с внешней средой, следовательно, условия для развития микроорганизмов и бактерий отсутствуют.

Производитель обязан немедленно отозвать некачественную продукцию у приобретателейФото: pixabay.com

Правила диктуют сети

Оценивая ситуацию на этом рынке в Тюменской области и значительные поступления в регион некачественной продукции из других субъектов, эксперт отмечает, что правила в первую очередь диктуют крупные федеральные торговые сети.

– Поэтому на полках гипермаркетов зачастую появляются товары более низкой ценовой категории, уступающие по качеству местным продуктам. Такие условия способствуют и появлению фальсификатов сомнительного качества, при производстве которого используют растительные заменители животных жиров, например пальмовое масло, – замечает он.

Тем не менее ситуация постепенно меняется, в том числе на законодательном уровне. Пример тому – разделение на полках натуральной молочной продукции и продуктов с содержанием растительных жиров, а также запуск автоматизированной электронной системы сертификации «Меркурий».

Также большое значение имеет качественная упаковка: она должна быть безопасной, герметичной, не влиять на вкусовые качества продукта, обеспечивать заявленные сроки хранения. Согласно инструкции по технохимическому контролю, местные лаборатории тщательно исследуют упаковку, в том числе на отсутствие бактерий группы кишечной палочки и сальмонеллы.

– Качество производства молока и молочной продукции в России и в Тюменской области зависит в большей степени от честности самих производителей. Использование некачественного сырья, нарушение технологии производства, фальсификация молочной продукции – одни из главных проблем отрасли, – заключил собеседник.