Какая погода будет в праздничные выходные, с 22 по 24 февраля 2020 года

Потепление, которое нагрянуло в Тюмень на этой неделе, продолжается. Всю ночь с 19 на 20 февраля с крыш капала вода, а лужи не покрылись даже тонкой коркой льда. Тюменцы, изнеженные небывало теплой зимой, ворчат на погоду: весь город в лужах и слякоти, справиться с которой не под силу дорожникам. Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» решил заглянуть к синоптикам и узнать, какая погода ждет горожан в выходные, с 22 по 24 февраля 2020 года.

Зима, по всей видимости, решила совсем сдаться. Капель и таяние снега продолжатся 20 и 21 февраля, а значит, пора переобуваться в непромокаемые сапоги и ботинки. Радует то, что все три грядущие праздничные дня окажутся без осадков и из-за туч частенько будет показываться солнце.

Так, в пятницу, 21 февраля, весь день будет пасмурно. Столбики термометров поднимутся до +1 градуса, а ночью температура воздуха составит -1 градус. Ветер западных направлений с порывами до 10 метров в секунду.

В субботу, 22 февраля, чуть похолодает. Утром лужицы подмерзнут: температура воздуха составит -5 градусов, днем воздух прогреется до +2 градусов. В течение дня солнце будет проглядывать сквозь облака. Ветер северо-западный, слабый.

В праздничный день 23 февраля, в воскресенье, вновь станет прохладнее. Утром ожидается морозец до -8 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до -1 градуса. День защитника Отечества будет преимущественно пасмурным, к тому же ветер сменится с западного на южный.

Нерабочий понедельник, 24 февраля, ожидается пасмурным и без осадков. Температура воздуха днем составит -5...- 6 градусов. Ветер южных направлений с порывами до 12 метров в секунду.

Добавим, что, согласно исследованиям синоптиков, нынешний февраль не является самым теплым за последние шесть лет. В конце февраля 2016 года в Тюмени воздух прогревался до +6 градусов.