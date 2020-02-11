Из Тюмени в Казань: едим чак-чак, гуляем по Казанскому Кремлю, изучаем историю деревянного домостроения

Если вы соскучились по отдыху, а отпуск еще далеко, самое время запланировать себе уикенд на длинные мартовские или майские праздники. Интересным местом может стать Татарстан. К тому же из Тюмени не так давно начал курсировать прямой авиарейс до Казани, при чем с весьма демократичными билетами. Но обо всем по порядку в обзоре «Комсомольской правды-Тюмень».

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

2020-й год объявлен в Татарстане Годом 100-летия ТАССР. Поэтому и к без того обширному списку фестивалей и концертов, ежегодно проходящих на территории республики, добавится целый ряд праздничных мероприятий.

Вообще с 2018 года в регионе действует туристический маршрут «Татарстан: 1001 удовольствие». Его цель - показать с нестандартной стороны самые известные достопримечательности Татарстана. А посмотреть здесь, действительно, есть что, причем не только в самой Казани. Но начнем все же со столицы Республики.

Итак, Казанский Кремль. Музей-заповедник является уникальным архитектурным и историческим памятником, по праву причисленным к самым замечательным объектам мирового наследия. В 2000 году он был включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Панорамный вид на город с территории Казанского Кремля.Фото: Кира Санникова

Комплекс Казанского Кремля расположен в центре города, на мысу высокой террасы левого берега Казанки. Территория музея-заповедника составляет 13,45 га. Общая площадь территории кремля составляет около 150 тыс. квадратных метров. В состав музея-заповедника входят: городище «Казанский Кремль» (X—XVI века), каменно-кирпичный кремль (XVI—XVIII века), архитектурные сооружения (XVI—XIX века).

На территории музея-заповедника открыты экспозиции ряда музеев: Музея истории государственности Татарстана, Центра «Эрмитаж-Казань», Музея естественной истории Татарстана, Музея Пушечного двора, Выставочного зала «Манеж», Музей истории Благовещенского собора.

Отдельного внимания заслуживает Мечеть Кулшариф и расположенный в ней Музей исламской культуры. Это уникальное архитектурное сооружение. Фасад здания облицован мрамором, гранитом, ониксом и змеевиком. Вместимость здания - 1,5 тысячи человек, а площадь перед ней может вместить еще 10 тысяч молящихся.

Мечеть Кулшариф ранее считалась одной из крупнейших в Европе.Фото: Кира Санникова

Вход на территории Казанского Кремля бесплатный. Единый билет в музеи обойдется в 800 рублей. Здесь также действуют скидки для отдельных категорий посетителей.

С обзорной площадки открывается великолепный вид на город, а также на Кремлевскую Набережную - это относительно новая достопримечательность Казани, разделяющая город на две части — исторический центр и спальный район. Общая протяженность благоустроенной пешеходной территории свыше двух километров.

В летний период Набережная – излюбленное место горожан, катающихся на велосипедах, роликах и лонгбордах. Для них выделена отдельная зона, чтобы не мешать тем, кто прогуливается пешком. В зимнее время здесь действует самый длинный в Европе искусственный каток. Его протяженность один километр.

Набережная оформлена в едином новогоднем стиле.Фото: Кира Санникова

Помимо всевозможных пунктов проката спортивного инвентаря на Кремлевской набережной широко представлена сеть кофеен и бистро, а также ресторанов, таких как «Love Story», «La Famiglia», «MIO», «Бахча» и другие. Здесь можно погрузиться в гастрономическое путешествие по разнообразным странам мира.

Обязательно стоит пройтись и по центру Казани, по пешеходной улице Баумана. Ее длина — 1920 метров, пешеходной зоной она стала более 30 лет назад. Сегодня улица Баумана — деловой центр Казани, сохранивший облик дореволюционного купеческого центра с памятниками архитектуры XVII–XX веков. Одни из самых ярких достопримечательностей улицы — Богоявленский, Никольский кафедральные соборы и Иоанно-Предтеченский монастырь.

В Казани стремятся сохранить единый архитектурный стиль и учитывают это при строительстве новых зданий.Фото: Кира Санникова

Важной частью пешеходной магистрали Казани стали гостиницы, сувенирные лавки, бутики, кофейни и рестораны, бары и ночные клубы. В праздники улица становится центром массовых гуляний, где проходят театральные представления, выступают музыкальные группы и танцевальные коллективы, а местные художники рисуют случайных прохожих.

Почти каждое здание в центре города в темное время суток подсвечивается.Фото: Кира Санникова

Узнать о том, как менялся облик Казани можно в Музее «Городская панорама». Причем в отличии от традиционных стендов, вся информация здесь выводится на различные видеостены и проекторы. На реалистических макетах можно увидеть столицу Татарстана в XVI и в XVIII веках, а также современную Казань, представленную на детальном градостроительном макете. Общая площадь макетов превышает триста квадратных метров. Входной билет в музей обойдется в 550 рублей.

На реалистических макетах можно увидеть столицу Татарстана в XVI и в XVIII веках, а также современную Казань.Фото: Кира Санникова

Будучи в Казани обязательно стоит заглянуть и в Музей чак-чака. Здесь вы узнаете о истории происхождения блюда, а также получите пошаговый, простой, но самый выверенный рецепт приготовления национальной татарской сладости. Здесь посетителям музея расскажут увлекательную историю о булгарах, предках татар: во что они верили до принятия ислама, как отсчитывали ход времени, а также почему чак-чак считается свадебным блюдом.

Завершающим элементом посещения станет чаепитие, где гости смогут отведать ароматный чай с национальными сладостями, в том числе приготовленными собственными руками на мастер-классе. Цена входного билета - 400 рублей, мастер-класс по приготовлению чак-чака обойдется в 800 рублей.

В Музее чак-чака можно узнать выверенный рецепт приготовления национального десерта.Фото: Кира Санникова

Еще одним культовым местом по Казани по праву считается Храм всех религий. Он объединяет 16 элементов разных религий, как современных - например, православия, католицизма, буддизма, ислама, иудаизма и т.д., так и исчезнувших - например, древнеассирийской религии.

Достопримечательность состоит сразу из нескольких зданий с наличием большого количества соответствующих архитектурных элементов присущих той или иной религиозной направленности. В проектировании здания принимал участие Святослав Рерих, сын великого художника Николая Рериха.

Храм всех религий объединяет 16 элементов разных религий.Фото: Кира Санникова

Один день пребывания в Казани стоит отвести на посещение Свияжска. Его считают прообразом острова Буяна из сказки Александра Сергеевича Пушкина. Основан он был в 1551 году на высокой горе напротив Казани по приказу Ивана Грозного. Сейчас Свияжск переживает возрождение. Это один из популярнейших туристических объектов Татарстана. Только в прошлом году его посетило порядка 1,5 млн туристов.

Большинство памятников, которые находятся на его территории, отреставрированы и взяты под особую охрану, а Успенский собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, особого внимания заслуживает Музей археологического дерева. Это, действительно, невероятное место, аналогов которому нет в мире.

Один из лучших гидов Свияжска - Лилия Волкова. Она же svoi_chelovek_v_tatarstane в Инстаграме.Фото: Кира Санникова

В экспозиции археологического раскопа выставлено 45 построек. Они занимают центральную часть музея. Это дома, ограды, настилы и подобные. Всего 800 единиц археологического дерева. Подвешено 13 построек середины XVII века. Еще 14 построек установлено в ярусах 3 и 4 (6 построек середины 16 в, 8 построек первой половины 17 в.). В музее в целом размещено около 4700 экспонатов, в витринах около 1500 единиц. Стоимость входного билета 250 рублей.

В экспозиции археологического раскопа выставлено 45 построек.Фото: Кира Санникова

Если планируете провести в Казани не просто выходные, а более длительное время, стоит заглянуть и в Болгар. Его называют Северной Меккой - сюда съезжаются паломники со всей России, чтобы помолиться в Белой мечети - одной из самых красивых мечетей страны.

Здесь также расположен Музей Болгарской цивилизации. Небольшое, на первый взгляд, здание частично расположено под землей. Оно встроено в склон холма на берегу Волги и вмещает в себя 6 этажей с лифтами и эскалаторами.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

В Казани представлено большое количество, начиная от хостелов и апартаментов и заканчивая пятизвёздочными отелями, расположенными в самом центре города. Самые популярные среди них - Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin, клуб Отель Корона. Последний представляет собой романтичный бутик-отель в центре исторической Казани. Здание стилизованно под старину и напоминает замок.

Противоположность ему по стилю четырехзвездочный отель «Ривьера». Это современное, высотное здание (24 этажа), с витражными стеклами. Из окон отеля открывается великолепный панорамный вид на современную и историческую части города.

Отель является частью знаменитого гостинично-развлекательного комплекса с аквапарком «Казанская Ривьера» и работает в формате «все включено». То есть при размещении посещение аквапарка для отдыхающих будет бесплатным. Такой вариант отдыха особенно подойдет семьями с детьми.

Номер категории "люкс" в отеле «Ривьера».Фото: Кира Санникова

Здесь также находится колесо обозрения «Вокруг света» высотой 65 метров. Прокатиться на нем и полюбоваться видами Казани можно в любое время года. Все 36 пассажирских кабин остеклены и снабжены системой кондиционирования и обогрева воздуха. Каждая из них посвящена одному из великих городов мира, таким как Париж, Лондон, Рим, Москва - на одном колесе они символизируют единство мирового сообщества.

ГДЕ ПОЕСТЬ

В центре Казани расположено большое количество заведений, где можно попробовать кухню разных направлений, а также отведать авторские десерты.

Так, рядом с Кремлем в здании постройки 19 века расположен уютный ресторан «Кремлин», где делают щербет ручной работы. Десерт входит в ТОП-3 блюд заведения. Он изготавливается по уникальной технологии из натуральных продуктов вот уже на протяжении 10 лет. Гости могут не только записаться на дегустацию авторского десерта, но и приобрести его в подарок.

Дегустация авторского щербета ручной работы.Фото: Кира Санникова

Особой популярностью среди туристов и местных жителей пользуется семейное кафе «Сказка». Оно насчитывает 50-летнюю историю создания, работая с 1970-го года и входит в тройку лучших заведений Казани. Большое количество десертов собственного приготовления.

На острове Свияжск можно вкусно подкрепить в ресторане «Трактир». Он особенно славится своими рыбными блюдами. Например, ухой из судака и сазана.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Самый быстрый способ добраться до Казани, конечно, воспользоваться воздушным сообщением. К тому же с недавнего времени Тюмень и столицу Республики Татарстан связал прямой авиаперелет.

В настоящее время рейсы отправляются три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. Сумма билетов в обе стороны составляет 5500 рублей с багажом. Цена на перелет только с ручной кладью стартует от 3 тысяч рублей.

Международный аэропорт «Казань» обслуживает более 3 миллионов пассажиров в год.Фото: Кира Санникова

Для сравнения билеты на поезд до Казани стартуют от 2100 рублей в плацкарте. При этом в дороге придется провести от 19 до 22 часов в одну сторону.

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