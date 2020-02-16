Заезжие гастролеры обманывают пожилых тюменцев, продавая им подушки по 150 тысяч рублей

Пожилые жители поселка Винзили Тюменского района стали жертвами мошенников, которые заманили пенсионеров розыгрышем товаров. Внучка одной из пострадавших предупредила тюменцев о преступниках в соцсетях.

Корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» Елена Ситникова рассказала, что по хитрой схеме на 149 тысяч рублей была обманута ее 71-летняя бабушка.

Ещё 4 февраля бабушка Кати и еще восемь пенсионеров из Винзилей были приглашены в кафе «Хуторок» по телефону якобы на розыгрыш товаров.

- Сразу по приходу в кафе всех пожилых людей участники розыгрыша попросили выключить телефоны и посторонних не впускали на мероприятие. После угощения за столом, организаторы мероприятия рассказали о товарах и после попросили подписать документы приглашённым гостям. Каждого пенсионера посадили отдельно друг от друга и заставили подписать какие-то документы по розыгрышу, как позже выяснилось – это был кредитный банковский договор.

После общения с организаторами розыгрыша, у пенсионерки появились две подушки и кредит на 150 тысяч рублей.

- Им дали подписать какие-то документы. Мою бабушку обманули на сумму 149000 рублей ООО «АЗОН», которое якобы зарегистрировано в Астрахани, заставив обманным путём взять кредит на эту сумму в Восток банке, - предупреждает Екатерина остальных тюменцев.

Девушка нашла вторую пострадавшую, которая была с ее бабушкой в том кафе. У нее в кредитных документах организация оформлена уже в городе Москва.

По словам Екатерины действовали хорошо знающие своё дело люди. Они приезжали на арендованной машине, звонили с номера зарегистрированного в Свердловской области. Девушка просит, кто владеет какой-либо о них информацией написать ей в личные сообщения.

- Я пойду вместе с бабушкой и второй пострадавшей подавать заявление о мошенничестве в полицию уже в понедельник, - добавила девушка в разговоре с редакцией.

Добавим, что ООО «АЗОН» уже «засветился» с негативной стороны на Ямале. В группе «Защита прав потребителей в г. Надыме» во «ВКонтакте» от 2 октября прошлого года проходила информация, что надымчанин стал жертвой фирмы ООО «АЗОН». Ранее общество вместо подушек продавало вибромассажные накидки Saisho за нереальные суммы 184000 тысячи рублей. Ямальцу сделали «сумасшедшую» скидку в 30% и он купил вибромассажную накидку всего-то в 129 тысяч рублей.

Автор поста сообщает, что если у пожилых надымчан не оказывалось денег, то продавцы сразу же предлагали оформить кредит в банке-партнере под 26 % годовых.

Мужчине, помимо скидки предложили множество бонусов в виде пледа, видеорегистратора, подушки и пылесоса.

По приходу домой, мужчина понял, что совершил ошибку. Он перезвонил продавцам и попробовал вернуть ненужный ему товар, но получил отказ. Позже выяснилось, что продавцов уже нет, они уехали по другим городам России.

Отметим, что, как и тюменских бабушек, надымчанина также приглашали в кафе.

В этом случае надымчанину повезло. За него вступились в Роспотребнадзоре. Юрист консультационного пункта через суд потребовал расторгнуть договор купли-продажи, «добытый» подобным способом.