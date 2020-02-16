2020-02-16T10:40:30+03:00
Происшествия

Заезжие гастролеры обманывают пожилых тюменцев, продавая им подушки по 150 тысяч рублей

Пенсионеры охотно подписывают кредитные договоры после вкусного обеда
Алена Кульмухаметова
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Заезжие гастролеры обманывают пожилых тюменцев, продавая им подушки по 150 тысяч рублейЗаезжие гастролеры обманывают пожилых тюменцев, продавая им подушки по 150 тысяч рублейФото: pixabay.com
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Пожилые жители поселка Винзили Тюменского района стали жертвами мошенников, которые заманили пенсионеров розыгрышем товаров. Внучка одной из пострадавших предупредила тюменцев о преступниках в соцсетях.

Корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» Елена Ситникова рассказала, что по хитрой схеме на 149 тысяч рублей была обманута ее 71-летняя бабушка.

Ещё 4 февраля бабушка Кати и еще восемь пенсионеров из Винзилей были приглашены в кафе «Хуторок» по телефону якобы на розыгрыш товаров.

- Сразу по приходу в кафе всех пожилых людей участники розыгрыша попросили выключить телефоны и посторонних не впускали на мероприятие. После угощения за столом, организаторы мероприятия рассказали о товарах и после попросили подписать документы приглашённым гостям. Каждого пенсионера посадили отдельно друг от друга и заставили подписать какие-то документы по розыгрышу, как позже выяснилось – это был кредитный банковский договор.

После общения с организаторами розыгрыша, у пенсионерки появились две подушки и кредит на 150 тысяч рублей.

- Им дали подписать какие-то документы. Мою бабушку обманули на сумму 149000 рублей ООО «АЗОН», которое якобы зарегистрировано в Астрахани, заставив обманным путём взять кредит на эту сумму в Восток банке, - предупреждает Екатерина остальных тюменцев.

Девушка нашла вторую пострадавшую, которая была с ее бабушкой в том кафе. У нее в кредитных документах организация оформлена уже в городе Москва.

По словам Екатерины действовали хорошо знающие своё дело люди. Они приезжали на арендованной машине, звонили с номера зарегистрированного в Свердловской области. Девушка просит, кто владеет какой-либо о них информацией написать ей в личные сообщения.

- Я пойду вместе с бабушкой и второй пострадавшей подавать заявление о мошенничестве в полицию уже в понедельник, - добавила девушка в разговоре с редакцией.

Добавим, что ООО «АЗОН» уже «засветился» с негативной стороны на Ямале. В группе «Защита прав потребителей в г. Надыме» во «ВКонтакте» от 2 октября прошлого года проходила информация, что надымчанин стал жертвой фирмы ООО «АЗОН». Ранее общество вместо подушек продавало вибромассажные накидки Saisho за нереальные суммы 184000 тысячи рублей. Ямальцу сделали «сумасшедшую» скидку в 30% и он купил вибромассажную накидку всего-то в 129 тысяч рублей.

Автор поста сообщает, что если у пожилых надымчан не оказывалось денег, то продавцы сразу же предлагали оформить кредит в банке-партнере под 26 % годовых.

Мужчине, помимо скидки предложили множество бонусов в виде пледа, видеорегистратора, подушки и пылесоса.

По приходу домой, мужчина понял, что совершил ошибку. Он перезвонил продавцам и попробовал вернуть ненужный ему товар, но получил отказ. Позже выяснилось, что продавцов уже нет, они уехали по другим городам России.

Отметим, что, как и тюменских бабушек, надымчанина также приглашали в кафе.

В этом случае надымчанину повезло. За него вступились в Роспотребнадзоре. Юрист консультационного пункта через суд потребовал расторгнуть договор купли-продажи, «добытый» подобным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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