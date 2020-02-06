У россиян появился новый стимул для самостоятельных пенсионных накоплений

Исследование, основанное на результатах опроса среди жителей РФ, провел НПФ «Сафмар», входящий в финансово-промышленную группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Оно показало, что россияне считают подобные накопления необходимыми, чтобы в дальнейшем, выйдя на пенсию, суметь обеспечить себя. Однако у большинства опрошенных нет денег, которые они могли бы откладывать. Именно поэтому программа софинансирования взносов со стороны государства или работодателя может стать хорошим стимулом к будущим накоплениям. Еще одним плюсом может стать возможность досрочно забрать накопленные средства.

Сотрудники контакт-центра «Сафмара» провели телефонный опрос. В нем приняли участие жители крупных, средних, а также небольших городов и населенных пунктов России. Всего было опрошено 1 526 клиентов НПФ «Сафмар», средний счет которых по накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования составил 66 364 руб. Были опрошены участники в возрасте от 23 до 51 года, которым пока не назначены пенсионные выплаты.

По результатам опроса можно сделать следующие выводы: большинство респондентов рассчитывают на государственную пенсию, но никто из них не уверен, что она позволит им сохранить привычный образ жизни. Опрошенные согласны с тем, что средства нужно откладывать сейчас, чтобы достойно встретить старость. Но, опять же, большинство – 84% – этого не делают из-за нехватки денег. Тем не менее, около половины людей, прошедших опрос, готовы начать делать самостоятельные отчисления на пенсию в НПФ.

Также у респондентов спросили о стимуле, который помог бы им начать откладывать сбережения. Было предоставлено несколько вариантов, и самым частым выбором респондентов было софинансирование как со стороны государства, так и со стороны работодателя. Еще для россиян очень важна возможность забрать свои накопления досрочно и передать их по наследству.

Диаграмма предоставлена НПФ «Сафмар».

- Многие жители России хотели бы начать копить на пенсию самостоятельно – исследование показывает, что это важный для них вопрос. Но многие зачастую не готовы по очень простой причине – элементарно нет средств на долгосрочные инвестиции. Поэтому, если государству нужны такие ресурсы, без дополнительных стимулов не обойтись. И в ходе нашего исследования мы выяснили, какие именно. Это очень важно в преддверии запуска в России гарантированного пенсионного плана (ГПП) – варианта добровольных отчислений на пенсию. Сейчас, по оценкам экспертов, в первый год в систему ГПП удастся привлечь 1-1,5 млн человек, при том, что в законопроекте озвучены небольшие налоговые льготы и возможность забрать средства досрочно на лечение опасных для жизни болезней. При дополнительном стимулировании – например, софинансировании – число заинтересованных в самостоятельных накоплениях на пенсию граждан может существенно вырасти, – отметил глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.