Морозов не ожидается: февраль в Тюмени будет теплым

Мороз щиплет носы тюменцев второе утро подряд. Горожане недоумевают: неужели зима опомнилась и решила вступить в свои права? Крепких морозов не было ни в Рождество, ни на Крещение, и вдруг внезапно на 29 января столбики термометров резко опустились до -30 градусов.

По прогнозам синоптиков, 30 января в Тюменскую область вновь пришло потепление. Утром температура воздуха составляет -23 градуса, а к вечеру будет уже -16. Ночью пойдет снегопад. Тюменцы так и не увидят в январе трескучих морозов.

Что же обещает февраль?

Третий месяц зимы, как и декабрь и января, ожидается аномально теплым. Средняя температура воздуха составит -12 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до -16...-18, днем – до -8...-10. Морозы до -22 градусов ожидаются всего пару дней – 11 и 12 февраля.

Почти весь месяц ожидается пасмурная погода, частые снегопады. Так что теплые пуховики и толстые варежки с шарфами сибирякам можно отложить до следующей зимы. Аномально теплая зима с частыми перепадами температуры и снегопадами опасна для тюменцев тем, что вирусы в такой среде развиваются быстрее.

Грипп и плохое самочувствие

По данным Роспотребнадзора Тюменской области, вирусы гриппа и ОРВИ добрались до нашего региона, но пока заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога. Так, за неделю обследовано 110 человек, обнаружены вирусы негриппозной этиологии и вирусы гриппа В и А (свиной грипп).

Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо отмечает, что грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до 2 суток. Для этой инфекции характерны следующие симптомы: повышение температуры тела до 38–40 градусов, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, особенно при взгляде вверх, сухой болезненный кашель.

Теплая погода может станет рассадником для вирусовФото: Татьяна Коркина

Вирус наиболее опасен для детей в возрасте до года и взрослых старше 60 лет. Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальным временем проведения вакцинации против гриппа считается период с сентября по ноябрь.

Еще одним минусом теплой и переменчивой погоды является ухудшение самочувствия для метеозависимых тюменцев.

В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что метеозависимости как диагноза не существует. В большинстве случаев метеозависимостью страдают те, кто имеет проблемы со здоровьем. Хотя и у вполне здоровых людей реакция на перемену погоды также случается.

Чаще всего страдают от изменения погоды и скачков атмосферного давления горожане, имеющие хронические заболевания. У них ухудшается самочувствие за несколько часов до смены погодных условий на улице: начинается головная боль, слабость, боль в суставах.

– При понижении температуры воздуха пациенты с заболеваниями суставов часто чувствуют усиление боли, ломоту в суставах и позвоночнике. Поэтому помочь в этом случае может регулярная зарядка, прогулки на свежем воздухе, – говорит заведующая ревматологическим отделением ОКБ № 1 Ирина Патрикеева.

И самое главное: доктора рекомендуют обязательно продолжать прием лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом.

Медики также рекомендуют соблюдать некоторые правила, чтобы облегчить метеозависимым тюменцам эти неприятные симптомы. Важно в эти дни отказаться от поездок, ограничить физическую активность, уменьшить употребление соленой пищи, тщательнее контролировать артериальное давление.

Если же давление поднялось, а самочувствие сильно ухудшилось, то необходимо вызвать скорую или участкового врача на дом. Нужно полностью отказаться от вредных привычек: злоупотребления алкоголем, сигаретами, кофе, чаем, сладким. Соблюдать режим дня, спать не менее 8 часов в сутки и больше гулять.

КСТАТИ

Народный календарь предвещает тюменцам холодную весну. Наши предки считали, что теплый и вьюжный февраль сулит затяжную зиму. Весна будет с долгими ночными заморозками и осадками.